Ještě jeden titul, přeje si ostravská legenda amerického fotbalu | iSport.cz

Americký fotbal hraje přes dvacet let a dobře ví, že už by si mohl dát pohov. Dřiny má i tak v životě dost, živí se jako zedník a k tomu třikrát v týdnu maká v posilovně. „Už bych to měl na hřišti asi přenechat mladším. Je divné, když tam běhá starý chlap,“ usmívá se chvíli před startem nové sezony Paddock ligy. Ta začíná v sobotu úvodním duelem mezi ostravským týmem a Prague Lions na stadionu fotbalové Viktorie Žižkov.

Kvůli věku si toho vyslechne dost a dost. Od fanoušků, soupeřů, ale chlapík s vizáží motorkáře všechno dokáže hodit za hlavu. Zatne zuby a dělá všechno možné, aby to mladším soupeřům ukázal. „Zaberu, když už mladší nemohou. A ukážu jim, že na to mám,“ přesvědčuje Wasserbauer.

V dresu Ostrava Steelers už skoro čtvrt století hraje na pozici defenzivního „lajnmena“. Soustředí se teď pouze na obranu, kdy je jeho parádní disciplínou skládka soupeře v plné rychlosti. „To je jako když skáčete na divoké prase,“ usmívá se tvrďák. Na americký fotbal nedá dopustit, je to sport pro opravdové drsňáky. „Občas si dáme do tlamy, ale pak si podáme ruce. S klasickým fotbalem to nemá nic společného,“ říká Wasserbauer.

I když má fotbalový Baník Ostrava hodně věrných fanoušků, on tomuhle fotbalu neholduje a skoro jej nesleduje. Vysvětlení proč je nasnadě. „U nás, když je chlap zraněný a teče mu krev, snaží se hrát. Při kopané foukne do hráče vítr, spadne a hned křičí bolestí,“ rýpne si do fotbalistů hrajících s kulatým míčem.

To jeho americký fotbal je sportem jeho srdce a on by moc chtěl ještě jednou zažít oslavy mistrovského titulu. Sám si je užil v roce 1997, od té doby vyhrávají týmy z hlavního města. „Neexistuje větší rivalita než Steelers proti pražským týmům. Nebude to sice snadné, ale věřím, že máme na to uspět. Nahrává nám, že se Black Panters budou soustředit v letošním roce na rakouskou ligu,“ dodává Wasserbauer.