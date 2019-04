Nováček z Jihlavy šlape! Američtí fotbalisté si vyšlápli na Steelers | iSport.cz

Steelers přitom mají výbornou obranu, která soupeře často k bodům nepouští. Letos se o tom přesvědčili Prague Lions, kteří skórovali 7 bodů, i Ústí nad Labem Blades, kteří dali dokonce o bod méně. Gladiators ale ukázali, že jejich ofenzivní síla je obrovská. „Klobouk dolů před Gladiators,” uznal kvality soupeře hlavní trenér Ostravy Garrett Griffeth.

Ten kvůli zranění nemohl do zápasu jako hrající trenér nastoupit. Možná i proto utrpěla defenzivní hra Ostravy. „Jsme defenzivní tým. Na hráče kladu velký tlak, aby vedli svůj tým. Gladiators na nás vlétli a vytvořili si náskok, což bylo přesně to, čeho jsme se chtěli vyvarovat,” litoval pomalého startu Griffeth.

VIDEO: Akce zápasu





Přestože si Gladiators vybudovali náskok 33:7, o vítězství museli bojovat do samotného konce „Pro fanoušky to bylo drama do poslední minuty,” potvrdil hlavní trenér Vysočiny Ondřej Paulus. Steelers se nadechli k velkému výkonu a mířili za vyrovnáním. Tři a půl minuty před koncem snižoval Ondřej Chmela na 47:41 a bylo jasné, že o vítězi zdaleka není rozhodnuto.

Strach o výsledek nesvázal Gladiators ruce. Langford našel passem přes celé hřiště Čermáka, který minutu a půl před koncem pomohl svému týmu odskočit na 53:41. Steelers ještě dokázali půl minutu před koncem zápasu snížit na 53:48, ale na vyrovnání již Ostravě čas nezbyl.

Jihlavský trenér Paulus tak měl po zápase radost z toho, jakým způsobem tým ve druhé půli bojoval o udržení vítězství. „Myslím, že jsme se naučili hrát proti zkušeným týmům. Na začátku zápasu jsme si vytvořili až nečekaně velký náskok, přestože víme, že takto útočit umíme. Druhý poločas byl pro nás velkou lekcí, jak udržet nervy a vedení.”

Výsledky 3. kola Paddock ligy

Brno Alligators - Prague Lions 28:42

Brno Sígrs - Pardubice Stallions 48:47

Ústí nad Labem Blades - Pilsen Patriots 33:30

Vysočina Gladiators - Aquaponik Ostrava Steelers 53:48

Tabulka Paddock ligy (poměr výhry-prohry)

Skupina Západ

Prague Lions 3-0

Pardubice Stallions 2-1

Ústí nad Labem Blades 1-2

Pilsen Patriots 1-2

Skupina Východ

Vysočina Gladiators 2-0

Brno Sígrs 1-1

Aquaponik Ostrava Steelers 1-2

Brno Alligators 0-3