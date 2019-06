Divokou přestřelku vyhrály Pardubice. O play-off je rozhodnuto | iSport.cz

Pouze týden dělilo Prague Lions a Pardubice Stallions mezi odvetou. Před týdnem se v Hostivaři radovali Lions, kteří si vítězstvím o bod zajistili jistotu prvního místa ve skupině. V odvetě v Pardubicích tak hlavním cílem pražského týmu bylo udržet letošní neporazitelnost. To Stallions stále hráli o postup do semifinále, které neměli dosud jisté.

Zápas nabídl bodové hody, které odstartoval v první čtvrtině touchdownem pardubický Radim Kalous. Ten si před týdnem připsal hned čtyři touchdowny a ani tentokrát na něj nenašla obrana Lions recept.

Lions dokázali odpovědět v úvodu druhé čtvrtiny, kdy se do endzóny poprvé podíval Filip Ječný. Druhá čtvrtina nabídla hned sedm skórů a málo vídaný závěr poločasu. Když lionský Michael Hayes necelé tři minuty před poločasem strhl vedení na stranu svého týmu, zdálo se, že do šaten půjde za stavu 14:17 v lepší náladě pražský tým.

Jenže útok Stallions dokázal rychle dát touchdown, za kterým stál opět Radim Kalous. Poté obrana domácích rychle zastavila útok Lions a Pardubice udeřily ještě jednou. Nevydařený závěr poločasu pro Lions dovršil následný kickoff return. Při něm pardubický Dan Doucek vytrhl soupeři míč a zamířil si to rovnou do endzóny. Tři rychlé touchdowny poslaly Pardubice do vedení 35:17.

V přestávce se Lions dokázali z nevydařeného závěru prvního poločasu oklepat a na soupeře vlétli. Touchdowny Kadlece, Weigla a Stevense se ve třetí čtvrtině dokázali dostat zpět do vedení 38:35. V závěrečné čtvrtině pokračovalo přetahování o vedení. Na touchdowny pardubického Horáčka a Kalouse dokázali Lions odpovědět touchdowny Ječného. Dvě minuty před koncem zápasu dostal útok domácích míč za stavu 49:52. I díky několika faulům obrany se dokázal pardubický útok dostat k blízkosti soupeřovy endzóny a dvacet vteřin před koncem zápasu zaznamenal vítězný touchdown osmnáctiletý Jakub Mikyska.

„Pardubice dnes hrály až do samotného konce. Klobouk dolů před nimi. Dnes si to zasloužili,” hodnotil první porážku v sezoně trenér Lions, Zach Harrod. „Ve fotbale dostáváte, co si zasloužíte a myslím, že dnes jsme si nezasloužili výhru. Snad to pro nás bude budíček,” uzavřel Harrod.

VIDEO CZECH Bowl:







Více důvodů k radosti měl domácí trenér, Petr Košťál. „Dnešní zápas nám enormně jasně vyhrál útok, který udělal jen jednu chybu a jinak hrál skvěle. Všechna sláva dnes patří útoku.” Hlavní trenér Pardubic nemohl být spokojen s výkonem obrany, která nebyla schopná zastavit lionský útok. „Já jsem zodpovědný za obranu, proto nadšený nejsem. Víme, že jsou velmi silní v útoku, ale čekal bych, že je zvládneme udržet na méně bodech.”

Stallions si vítězstvím zajistili účast v semifinále na hřišti Ostravy Steelers. Pro Lions to byla první prohra v letošním ročníku Paddock ligy. Semifinále odehrají Lions doma 5.7. proti Vysočině Gladiators.

Pilsen Patriots stále pomýšleli na postup do semifinále. Kromě prohry Pardubic potřeboval plzeňský tým zvítězit nad Ústím nad Labem Blades, aby si zachoval šanci i do závěrečného kola základní části. První vzájemný duel vyhráli Blades 33:30, takže se očekával vyrovnaný duel.

První poločas nabídl bodovou přetahovanou. Na skóre ústeckého Charleuse Dieuseula odpověděli Patriots touchdownem Anthonyho Ratliffa. Ve druhé čtvrtině se Patriots ujali vedení po dvou touchdownech Petra Miesbauera. Blades do poločasové přestávky otočili díky touchdownům Imra a Dieuseula.

Po přestávce navýšil vedení na 28:19 ústecký Marek Moudrý. Obránce Blades ukořistil volný míč a doběhl s ním až do endzóny. Plzeňští nesložili zbraně a do konce třetí čtvrtiny dokázali vývoj zápasu otočit. Po touchdownech Ratliffa a Jakuba Rady vstupovali Patriots do závěrečné čtvrtiny s vedením 33:28.

V závěru zápasu dal pojistku za vítězstvím Plzně quarterback Christian Adorno, který během přes polovinu hřiště uzavřel skóre na 40:28.

Troufám si říct, že jsme v dnešním zápase byli lepším týmem, i když Blades ukázali, že svoji kůži nepovedou na trh lacino. Vlastními chybami a trochu i nedůvěrou v sami sebe jsme si málem nechali vítězství sebrat. Jsem rád, že jsme tento zápas vyhráli a těšíme se na poslední zápas v Ostravě, hodnotil zápas trenér Patriots, Libor Kurfrist.

Plzeň i přes vítězství přišla o šanci na postup do semifinále, protože Pardubice Stallions porazily Prague Lions.

Výsledky 9. kola Paddock ligy

Prague Lions - Pardubice Stallions 56:52

Pilsen Patriots - Ústí nad Labem Blades 40:28

Brno Sígrs - Aquaponik Ostrava Steelers 20:49

Brno Alligators - Vysočina Gladiators 25:28

Tabulka Paddock ligy

Skupina Západ

Prague Lions 8-1

Pardubice Stallions 5-4

Pilsen Patriots 4-5

Ústí nad Labem Blades 2-7

Skupina Východ

Aquaponik Ostrava Steelers 7-2

Vysočina Gladiators 6-3

Brno Sígrs 4-5

Brno Alligators 0-9