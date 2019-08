Střelba ve škole? Útočníka s puškou složil bývalý fotbalista, teď je za hrdinu | iSport.cz

Sedmadvacetiletý Lowe byl letos 17. května na škole Parkrose povolán do budovy výtvarného umění. Těsně poté, co dorazil do třídy, do ní vstoupil devatenáctiletý student Angel Granados-Diaz v kabátě, pod nímž skrýval zbraň.

Lowe neváhal ani chvilku, rozběhl se k němu a nabral ho tak, jak se to dělá v americkém fotbalu při tzv. takclech, tedy skládkách.

„Všechno se seběhlo tak, abych v ten den byl v téhle místnosti a udělal tuhle akci,“ řekl Lowe sportovní terminologií. „Řekl jsem si: Dobře, Kenanone, chceš měnit životy. Říkáš, že to chceš dělat. Říkáš, že tady chceš být pro děti. Tak to dokaž, právě tady, v tomhle okamžiku,“ řekl pro ESPN.

Lowe útočníka srazil, sebral mu zbraň a zadržel ho do chvíle, než přijela police. A stal se národním hrdinou. Psaly o něm samozřejmě všechny místní noviny, objevil se ale také v show Good Morning America a velkou reportáž o něm napsaly také stránky ESPN.

Lowe v osudné chvíli využil svých fotbalových instinktů. Americký fotbal hrál na jezuitské střední škole v Sacramentu a pak také v rámci prestižního univerzitního programu v Oregonu. Hrál tam na pozici wide receivera, který chytá přihrávky od quarterbacka. Zároveň ale svému týmu pomáhal bloky, jimiž při útočných akcích vytvářel místo pro ostatní.

„Vždycky našel cestu, jak vytvořit prostor pro dlouhý běh nebo vytvořit prostor pro touchdownové běhy running backů,“ vzpomínal pro ESPN jeho tehdejší spoluhráč Marcus Mariota, dnes quarterback Tennessee Titans z NFL. „Byl nesobecký, dělal všechno, co bylo třeba, aby pomohl týmu vyhrát. Každý den přinášel svou energii.“

I Lowe se dostal na hranu NFL. V roce 2015 byl na zkoušce u Arizona Cardinals, do týmu se však nedostal. Dostal ale nabídku od svého bývalého univerzitního kouče Chipa Kellyho, který ho najal do svého trenérského štábu v týmech NFL Philadelphia Eagles a San Francisco 49ers.

Lowe mohl v San Fransisku zůstat i poté, co byl Kelly na konci sezony 2016 propuštěn, v lednu 2017 mu ale změnila život smrt jeho blízkého kamaráda Taylora Martineka.

„Řekl, že chce být někde, kde mají děti problémy. Prostě chce pomáhat,“ řekla o něm jeho sestra Alisa pro ESPN.

A Lowe se své filozofie držel i v kritické chvíli. Když ozbrojeného studena zpacifikoval, neublížil mu, ale naopak se ho snažil uklidňovat.

„Cítil jsem, jak byl vystrašený. Řekl jsem mu, že mi na něm záleží, že lidem na něm záleží. Byl opravdu překvapený. Řekl: Opravdu? Řekl jsem: Jasně, právě jsem tě poznal a záleží mi na tobě. Bude to OK,“ vyprávěl Lowe.

Granados Diaz podle svého obhájce Adama Thaynea trpěl depresemi. Sám Thayne ocenil, jak se Lowe během incidentu zachoval.

„Je to hrdina. Věci, které jsem slyšel od svého klienta, potvrzují věci, které se říkají,“ uvedl Diaz pro web oregonlive.com.

Šéfka místní policie a portlandský starosta udělili Lowemu medaili za hrdinství, nejvyšší civilní vyznamenání.