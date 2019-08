Hráčky flag fotbalu vyzvaly Sáblíkovou. Vybruslila by ze všeho, říkal trenér | iSport.cz

Koncem srpna odlétají české reprezentantky ve flagu do Izraele na mistrovství Evropy. Na vrcholném turnaji letošního roku plánují bojovat o medaile. A tak si přizvaly na trénink tu nepovolanější, která získala medailí nespočet. Martina Sáblíková přijala výzvu a společně s českými hráčkami na žižkovském stadionu si vyzkoušela, jaké to je bránit nebo chytit důležitý míč od quarterbacka.

„Martina by dokázala vybruslit snad ze všech soubojů, má opravdu skvělý atletický základ. Neztratila by se v žádném sportu,“ obdivoval Martin Šindler, trenér českého týmu.

Nejprve atletická rozcvička na žebříku, poté vysvětlení, jak správně chytit šišatý míč. To se Sáblíkové několikrát povedlo. „Ze začátku to bylo složité, hlavně pochopit nacvičené signály. Pak už to celkem šlo, bavilo mě to,“ popisovala Sáblíková pro časopis Svět sportu, který společně s výrobcem sportovním doplňků Nutrend a s Českou asociací amerického fotbalu tuto akci zorganizoval.

Úspěšná rychlobruslařka měla navíc štěstí – flag je totiž bezkontaktní verze amerického fotbalu. Hráč je eliminován tehdy, když se mu stáhne vlajka zachycená u pasu. Takto je nahrazeno tvrdé složení hráče na zem, které je v americkém fotbale běžné.

„O to více v tomto sportu rozhodují nacvičené signály a šikovnost s míčem. A samozřejmě atletičnost a rychlost. Proto bychom Martinu Sáblíkovou určitě braly,“ dodala s úsměvem Lenka Vavrisová, jedna z největších opor českého flagového týmu.

Ten se soustředí na konec srpna, kdy ho čeká mistrovství Evropy v Izraeli. V minulém ročníku české hráčky skončily na čtvrtém místě, v loňském roce se zase umístily na 9. místě na mistrovství světa v Panamě – byly však třetí nejúspěšnější evropský tým. „Pokaždé chceme medaili, nyní už to snad musí vyjít,“ přála si Vavrisová.

Česká flagová reprezentace ohledně účasti na evropském šampionátu dokonce vyzvala veřejnost v rámci crowfoundingového projektu na Hithitu, který byl kromě podpory národního týmu zaměřen i na darování krve. Požadovanou částku 160 tisíc korun se již podařilo vybrat, svojí přítomností tomu pomohla také Martina Sáblíková. Národní tým se tak může plně soustředit na herní přípravu.

„Ještě nás čekají dvě soustředění, v současné době se zaměřujeme také na sondování konkurenčních týmů. Věřím, že uspějeme a děkujeme moc všem, kdo nám pomohli se šampionátu zúčastnit. Budeme bojovat také za ně,“ dodal trenér Šindler. Zájemci však stále můžou podpořit tým zakoupením týmových dresů, trik, batohů nebo mikin na Hithitu.