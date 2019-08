Bojuje o skořápku jako Jágr. Hvězda NFL riskuje miliony i kariéru | iSport.cz

Pamatujete? Vloni v zimě celá republika řešila skořápku na hlavě Jaromíra Jágra poté, co se vládce hokejové rodiny zranil po zákroku havířovského Marka Sikory. Zatímco v NHL Jágr používal moderní přilby, po návratu do Česka si na hlavu opět vsadil svůj oblíbený typ JOFA VM, který kdysi kromě něho nosívaly i Wayne Gretzky, Mario Lemieux či Peter Forsberg.

Pár týdnů před startem nové sezony teď podobnou kauzu zažívá NFL. Problematickému wide receiverovi Antoniu Brownovi dali Oakland Raiders na jaře tříletou smlouvu na víc než 50 milionů dolarů. Teď však Brown hrozí, že skončí kariéru, pokud mu NFL nepovolí hrát v jeho oblíbené přilbě.

Brown celou svou kariéru v NFL používal přilbu Schutt Air Advantage, tenhle model se ale už nevyrábí a vedení ligy její další používání zakázalo. Podle pravidel NFL musí mít veškeré hráčské vybavení certifikát odborné komise NOCSAE a u tohoto typu přileb to není možné, protože je už víc než deset let starý.

Antonio Brown has told Raiders officials that he will not play again if he doesn't get to wear his old helmet, per @AdamSchefter pic.twitter.com/lbiGOGzSQ3