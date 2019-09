NFL v plném proudu! Obhájce titulu úřadoval. Hráči Miami chtějí utéct z týmu | iSport.cz

Chicago Bears - Green Bay Packers (10:3)

Úvodní zápas jubilejního 100. ročníku obstarali Green Bay Packers s Chicagem Bears. Nejstarší rivalové v NFL zrovna reklamu fotbalu neudělali. Oba útoky se potýkaly s nerozehraností a navíc proti nim stály výborné obrany. Z vydřeného vítězství 10:3 měl radost quarterback Packers, Aaron Rodgers. „Máme skvělou obranu,” ulevil si v pozápasovém rozhovoru. V minulosti se Rodgers často na hru obrany nemohl spolehnout, a tak byl tentokrát rád, že celá hra nezávisí pouze na něm. Fanoušci Chicaga tak mají vrásky ze hry útoku vedeným quarterbackem Mitchem Trubiskym, kterého Bears draftovali v prvním kole v roce 2017. Slabý výkon završený pouhými třemi body se setkal u fanoušků s bučením. „Mají právo bučet. Chápeme to. Fanoušci si zaslouží víc,” dodal k nepovedenému zápasu před domácím publikem hlavní trenér Bears, Matt Nagy. Ten označil výkon svého týmu za nepřijatelný.

New England Patriots - Pittsburgh Steelers (33:3)

Obhájci titulu, New England Patriots, dali jasně najevo, že jsou i v letošní sezoně ve formě. Obrana Patriots podobně jako v Super Bowlu na hřišti dominovala. Útok Steelers se nedostal na víc než tři body. Naopak ofenzíva Patriots vedená Tomem Bradym nasázela 33 bodů. Patriots tak i po ukončení kariéry Roba Gronkowského předvedli útočnou smršť. Trenér Steelers, Mike Tomlin, nechodil po prohře 3:33 kolem horké kaše. „Nebyli jsme připravení. Nikdo z nás. Plán nebyl dostatečně dobrý, exekuce také ne.” Hvězda Patriots, Tom Brady, tak i ve 42 letech ukazuje, že je stále ve formě. Brady a jeho útok se mohou těšit na novou zbraň. K týmu se připojí Antonio Brown. Jeden z nejlepších receiverů ligy je znám svým netýmovým chováním. V loňské sezoně ho právě Steelers před posledním klíčovým zápasem suspendovali. Následně si Brown vydupal výměnu do Oaklandu Raiders. Jeho aféry ale pokračovaly i v novém týmu. Vše vyústilo až v propuštění Browna z Raiders ještě před prvním zápasem v novém dresu. Jen pár hodin po vyhazovu získal jednoletý kontrakt u obhájců titulu.

Miami Dolphins - Baltimore Ravens (10:59)

Dolphins pod novým trenérem Brianem Floresem prochází přestavbou týmu. A proces to bude velmi bolestivý. Podle úvodního zápasu to totiž vypadá, že se naplní předsezonní prognózy a tým z Miami nebude v letošním ročníku příliš konkurenceschopný. Baltimore Ravens neměli žádný problém sázet jeden touchdown za druhým pod vedením mladého quarterbacka Lamara Jacksona. Ten byl v loňské nováčkovské sezoně kritizován za to, že neumí přesně házet a jeho hra je založená na bězích. Proti Dolphins nasázel pět touchdownů a závěr zápasu přenechal náhradníkovi. „Na running backa to nebylo špatné,” připomněl Jackson po zápase kritiku z loňské sezony. Ravens převálcovali Dolphins 59:10. Dolphins jsou tak rychle aspirantem na první výběr v draftu. Hráčům se tato strategie nemusí úplně líbit. Bezprostředně po zápase kolovaly NFL zvěsti, že řada hráčů požádala tým o výměnu do jiného týmu.

Cleveland Browns - Tennessee Titans (13:43)

Taková očekávání v Clevelandu před sezonou už dlouho nebyla. Browns dlouho patřili v NFL za otlounkánka a tým, který byl pro smích. Jenže tým draftoval před loňskou sezonou quarterbacka Bakera Mayfielda, do týmu přišly hvězdy jako Odell Beckham nebo Jarvis Landry a rázem se stali Browns černým koněm letošního ročníku. V Clevelandu se po prvním zápase dostali rychle zpět na zem. Proti Titans sice rychle skórovali první touchdown, ale to bylo od útoku plného hvězd na dlouhou dobu vše. Titans zvítězili 43:13. „Nepřízeň nás potkala brzy a uvidíme, jaký tým máme. Stále je před námi 15 zápasů a je velmi těžké vyhrát všechny,” uvedl k zápasu hlavní trenér Browns, Freddie Kitchens. Ten je v roli hlavního trenéra poprvé.

Výsledky:

Chicago Bears - Green Bay Packers 10:3

Philadelphia Eagles Washington Redskins 32:27

New York Jets - Buffalo Bills 16:17

Minnesota Vikings - Atlanta Falcons 28:12

Miami Dolphins - Baltimore Ravens 10:59

Jacksonville Jaguars - Kansas City Chiefs 26:40

Cleveland Browns - Tennessee Titans 13:43

Carolina Panthers - Los Angeles Rams 27:30

Seattle Seahawks - Cincinnati Bengals 21:20

Los Angeles Charges -Indianapolis Colts 30:24 (OT)

Tampa Bay Buccaneers - San Francisco 49ers 17:31

Dallas Cowboys - New York Giants 35:17

Arizona Cardinals - Detroit Lions 27:27

New England Patriots - Pittsburgh Steelers 33:3

Vítězové kola:

Minnesota Vikings - Vikings nedali na domácím hřišti Atlantě Falcons šanci

Buffallo Bills - Proti Jets prohrávali 0:16, nakonec vyhráli 17:16

Philadelphia Eagles - QB Carson Wentz se dlouho rozehříval, ale Eagles dokázali otočit zápas z 0:17 na 32:27

Poražení kola:

Detroit Lions a Arizona Cardinals - pokaždé když je v zápase NFL remíza, je to pro oba týmy spíše prohra

Cleveland Browns - po humbuku před sezonou vystřízlivění

Jacksonville Jaguars - nový quarterback Jaguars, Nick Foles, se zranil hned v úvodu zápasu během touchdowného passu. Pro Jaguars je to citelná ztráta.

Pittsburgh Steelers - zápas v hlavním vysílacím čase proti obhájcům titulu Steelers vůbec nevyšel