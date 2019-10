Dojemný příběh hvězdy NFL. Zastřelili mu matku, teď dává domy potřebným | iSport.cz

Zatímco jiní na vysoké škole chodili na párty a užívali si mládí, on dřel a staral se o pět sourozenců. Bývalá hvězda amerického fotbalu Warrick Dunn zažila kruté dětství. Dnes čtyřiačtyřicetiletý Američan přišel v osmnácti letech o matku, na počest její památky nyní zařídil dům už 173. rodině. Sám totiž poznal, co stálé bydlení pro samoživitelky i jejich děti znamená.

Život se s ním nemazlil. Úspěšný středoškolský americký fotbalista žil pouze s matkou a dalšími pěti sourozenci. Sedmého ledna roku 1993 mu změnil jediný telefonát život. „Strážník, který sloužil s mou matkou a byl zároveň rodinným přítelem, mi zavolal, že byla v práci zastřelena,“ vzpomínal Dunn na osudný den.

Mladý fotbalista oslavil pouhé dva dny před tím osmnácté narozeniny, za čtyři týdny se měl s matkou jet podívat na univerzity a rozhodnout se, kterým směrem se dál v životě vydá. Rázem se jeho život obrátil naruby. „Do nemocnice jsem dorazil jako první z rodiny, tak na mě bylo, abych její tělo identifikoval. Ležela na stole, kolem ní stáli ostatní strážníci, hlavu měla od krve. Říkal jsem si, že to nemůže být pravda, ale byla. Celý můj svět se najednou obrátil vzhůru nohama.“

Místo výběru školy na něj čekalo plánování pohřbu. Navíc se musel postarat o svých pět sourozenců, nejmladší sestře bylo tehdy pouhých devět let. Na školu se ale nevykašlal. Spolu s ostatními sourozenci a jejich babičkou se rozhodli přestěhovat na Floridu, kam se dostal na univerzitu.

Zatímco jeho spolužáci a spoluhráči z univerzitního fotbalu se bavili na večírcích a užívali si života, on tvrdě trénoval a ve volné chvíli pomáhal babičce s péčí o jeho sourozence. A to se mu vrátilo. „Stal jsem se prvním runningbackem historie FSU (Floridská Státní Univerzita Seminoles), který naběhal tři sezony po sobě více než 1000 yardů. Celkovým počtem yardů (3,959) jsem překonal legendárního Grega Allena a jeho 3769 yardů z let 1981 - 1984. Než jsem v roce 1997 skončil školu, překonal jsem ho i v historickém počtu touchdownů, za čtyři roky na FSU jsem jich zvládl 47, o jeden více než Allen,“ vypočítal své úspěchy.

Přes to všechno nemohl uvěřit, když ho draftovala NFL. Tampa Bay si ho vybrala v prvním kole na dvanáctém místě. V týmu pak strávil pět sezon, dalších šest v Atlantě a v posledním roce své kariéry se vrátil zpátky mezi Buccaneers.

Za svou kariéru vydělal jmění, zaopatřil své sourozence a dohlédl na to, aby všichni řádně vystudovali. Jenže u toho neskončil. Na počest památky jeho zemřelé matky v roce 1997 spustil charitativní program Homes for the Holidays, který poskytuje bydlení pro rodiče samoživitele, kteří si ho nemohou dovolit. K dnešnímu dni už splnili tento sen 173 rodinám.