Bitvu o Kalifornii vyhráli 49ers. Papež omylem fanouškem Saints | iSport.cz

Šesté kolo zámořské NFL přineslo hned několik zajímavých duelů. San Francisco 49ers vyrazilo na krátkou cestu do Los Angeles, kde se střetli s domácími Rams. V bitvě o Kalifornii zvítězili 49ers, kteří jsou stále bez prohry. Hned devět zápasů skončilo rozdílem jednoho skóru.

Los Angeles Rams - San Francisco 49ers 7:20

Rams před sezonou prodloužili kontrakt s quarterbackem Jaredem Goffem. Ten dovedl Rams loni až do Super Bowlu a byl jedním z hlavních tahounů vysoce produktivního útoku. V letošní sezoně se mu zatím nedaří navázat na loňské výkony. To potvrdil i proti 49ers.

Obrana San Francisca dominovala po celý zápas a Goff si připsal pouhých 78 yardů. Navíc se Rams museli obejít bez druhé útočné hvězdy, running backa Todda Gurleyho. I jeho si Rams pojistili lukrativní smlouvou.

Rams se dostali v úvodu zápasu rychle do vedení po touchdownu Woodse. „Ještě jsem asi neviděl, aby v prvním drivu útok zvolil běhovou akci osmkrát za sebou. Hráči se z toho ale oklepali,” hodnotil inkasovaný touchdown hlavní trenér 49ers, Kyle Shanahan. Z útočné strany Rams to ale bylo v tomto zápase vše. Zápas srovnal rychle Coleman a od té doby na hřišti vládli pouze hosté.

Ani 49ers v útoku nezářili, ale i 20 bodů nakonec proti Rams stačilo. Úspěch 49ers stojí především na kvalitní obraně. Ta proti Rams pustila jen 7 bodů. „Mám radost z toho, jak jsme hráli. Máme bilanci 5-0, což je skvělé, ale ještě nehrajeme náš nejlepší fotbal,” dodal po zápase Shanahan. Radost Shanahanovi musí dělat především obrana, která se zařadila mezi nejlepší obrany v lize.

Dříve produktivní ofenzíva Rams tak znovu tvrdě narazila. I proto Los Angeles prohráli třetí zápas v řadě. Od doby, kdy tým převzal hlavní trenér Sean McVay, se Rams podařilo ve 33 zápasech z 37 skórovat alespoň 20 bodů.

Rams se vypořádávají s početnou marodkou klíčových hráčů. „Je to nepříjemné, ale s tím se potýká hodně týmů. Rozhodně se na to nebudeme vymlouvat,” odmítl McVay.

V těžké divizi mají Rams bilanci 3-3 a loňští účastníci Super Bowlu budou muset zabrat, pokud chtějí i letos pomýšlet na play off.

New York Jets - Dallas Cowboys 24:22

Jets čekali na návrat nemocného quarterbacka Sama Darnolda jako na smilování. Darnold po prvním zápase sezony onemocněl mononukleózou a jeho tým se protrápil až k bilanci 0-4. Návrat mladému quarterbackovi proti Cowboys vyšel náramně.

V zápase si připsal 338 yardů a 2 touchdowny. Jets se tak dostali do vedení 21:3. Nakonec se Cowboys podařilo zápas v druhém poločase ještě zdramatizovat. Největší hvězdy, quarterback Dak Prescott a running back Ezekiel Elliott dokázali snížit v závěrečné čtvrtině na 22:24.

Cowboys se ještě pokoušeli o onside kick, ten ale zachytili Jets a po následném zakleknutí se radovali z první výhry v sezoně. „Dostáváme se rychle do ztráty a naše obrana je často v těžké situaci. Musíme začínat zápasy rychleji a skórovat, aby obrana mohla hrát s vedením,” okomentoval zápas Prescott.

Bilance 1-4 sice nedává Jets příliš naděje na postup do play off, ale s uzdraveným Darnoldem ještě mohou své soupeře na cestě do vyřazovacích bojů výrazně potrápit. „Cítil jsem se celý den velmi dobře. Když jste mimo hru tak dlouho, jako jsem byl já, uvědomíte si, jaká pocta je hrát v NFL,” radoval se po zápase Darnold.

Dallas je na tom nyní podobně jako Rams. Po třech výhrách v řadě přišly tři porážky. Cowboys mají štěstí, že ani soupeři v divizi nevítězí, a tak mají Cowboys stejnou bilanci 3-3 jako Eagles.

Cleveland Browns - Seattle Seahawks 28:32

Fanoušci Browns si sezonu zřejmě představovali jinak. Vysoká očekávání střídá již tradiční vystřízlivění. Browns proti Seahawks dlouho sahali po výhře, ale i tentokrát museli zkousnout porážku.

Přitom úvodní čtvrtina vyšla domácím Browns parádně. Quarterback Baker Mayfield vedl tým do vedení 20:6. Od té doby ale převzali otěže zápasu Seahawks v čele s Russellem. Quarterback Seahawks hraje v letošní sezoně výborně a svými výkony je zatím pasován do jednoho z favoritů na ocenění pro nejužitečnějšího hráče sezony.

Browns mohou litovat ztrát míčů. Obrat v zápase zahájili Seahawks zblokovaným puntem, který dal útoku Seattlu dobrou výchozí pozici. Následně Mayfield hodil do poločasu dva interceptiony a Seahawks se do poločasu podařilo snížit na 18:20.

Také v druhém poločase se Browns dopustili ztráty míče a Seahawks trestali. Do vedení se Seahawks dostali po touchdownu Browna.

Browns se vrátili do vedení v závěrečné čtvrtině, kdy si pro druhý touchdown v zápase doběhl Nick Chubb.

Tři minuty před koncem zápasu zaznamenal vítězný touchdown Seahawks Chris Carson. Tečku za zápasem udělala obrana hostů, která zachytila již třetí přihrávku Mayfielda. „V útoku jsme měli čtyři turnovery. Nemůžete vyhrát proti dobrému týmu se čtyřmi turnovery,” vysvětloval po zápase hlavní trenér Browns, Freddie Kitchens.

Browns tak mají bilanci 2-4 a nejspíše dochází na slova uznávaného analytika, Michaela Lombardiho. „Nejprve se musíte stát dobrými, abyste se mohli stát skvělými.” Lombardi tak naráží na fakt, že Browns dlouho patřili mezi nejhorší týmy ligy a nové akvizice v letošním a loňském roce naplnily fanoušky vysokým očekáváním.

Cleveland má našlápnuto k zářivé budoucnosti. Ta se nejspíš ale nezrodí přes noc.

Výsledky:

New England Patriots - New York Giants 35:14

Los Angeles Chargers - Pittsburgh Steelers 17:24

Denver Broncos - Tennessee Titans 16:0

New York Jets - Dallas Cowboys 24:22

Arizona Cardinals - Atlanta Falcons 34:33

Los Angeles Rams - San Francisco 49ers 7:20

Baltimore Ravens - Cincinnati Bengals 23:17

Cleveland Browns - Seattle Seahawks 28:32

Jacksonville Jaguars - New Orleans Saints 6:13

Kansas City Chiefs - Houston Texans 24:31

Miami Dolphins - Washington Redskins 16:17

Minnesota Vikings - Philadelphia Eagles 38:20

Tampa Bay Buccaneers - Carolina Panthers 26:37

Green Bay Packers - Detroit Lions 23:22

Vítězové kola

New York Jets - návrat Darnolda je pro Jets velkým vítězstvím.

Minnesota Vikings - po velmi nevýrazném začátku se Vikings rozjíždí. Proti Eagles vyhráli 38:20.

San Francisco 49ers - defenzivní představení proti Rams posunulo 49ers mezi nejlepší týmy NFC.

Poražení kola

Detroit Lions - sporná rozhodnutí rozhodčích v závěru zápasu pomohla Packers k vítězství v poslední vteřině.

Kansas City Chiefs - Texans se podařilo držet Mahomese na střídačce, když útok Chiefs byl na hřišti pouze 20 minut zápasu. I proto zvítězili Texans 31:24.

Matt Bryant - kicker Falcons neproměnil potvrzení v závěru zápasu a Falcons tak prohráli s Cardinals.

Backup quarterbaci na vzestupu

V letošní sezoně se hned v úvodu zápasu řada týmů musela opřít o náhradní quarterbacky. Nejlépe si zatím vedou Kyle Allen z Panthers a Teddy Bridgewater ze Saints. Oba mají bilanci 4-0. U Saints je prakticky jisté, že se Drew Brees po uzdravení vrátí na pozici startera. U Panthers bude zajímavé sledovat, jestli se Cam Newton dostane zpět na pozici startera, nebo jestli zůstane Allen.

Steelers se po zranění Roethlisberga a Rudolpha museli obrátit na nezkušeného Devlina Hodgese, který překvapil Los Angeles Charges a dovedl svůj tým k vítězství.

Winston a Mariota nenaplnili pozici v draftu

V roce 2015 nikdo nepochyboval o tom, že Jameis Winston a Marcus Mariota budou v draftu vybráni na prvních dvou pozicích. O jejich kvalitách nikdo nepochyboval. Jenže na konci jejich nováčkovských kontraktů to vypadá, že ani jeden nenaplní očekávání před draftem. Mariota byl v zápase s Broncos vystřídán, Winston měl proti Panthers hned šest turnoverů. Zdá se, že Titans i Buccaneers budou hledat nové quarterbacky a Winston s Mariotou se pokusí nastartovat kariéru v jiném týmu.

To by mělo být varování především pro týmy, které se již nyní připravují na draftování quarterbacka. Zdá se, že například Dolphins se k tomuto okamžiku velmi upínají a letošní sezonu odpískali prakticky ještě před prvním zápasem. Dolphins podlehli v tomto kole Redskins a právě tyto dva týmy společně s Bengals se pravděpodobně utkají o první pozici na draftu.

Fandí papež Saints?

Ke kuriózní situaci došlo před zápasem Saints s Jaguars. Papež František omylem na svém oficiálním Twitterovém účtu označil hashtagem New Orleans Saints. Samozřejmě následně Saints proti Jaguars zvítězili