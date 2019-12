Mladík uhranul Ameriku projevem: pláč outsidera, ze kterého je hvězda | iSport.cz

Na první pohled to byla scéna jak ze zlého snu. Quarterback Joe Burrow stál na podiu a celá Amerika čekala na jeho slova. Jenže on prostě nemohl mluvit.

Z očí mu kanuly slzy, které si utíral dlaněmi, a slova mu doslova uvízla v hrdle. Lidé v sále ho povzbudili bouřlivým potleskem a teprve poté Burrow promluvil. Jeho mlčení trvalo nekonečných čtyřicet sekund. Pak se sám sobě zasmál a začal. Mimochodem, výčtem spoluhráčů, kteří mu pomohli k uznávané trofeji.

„Má cesta… Nevyměnil bych ji za cokoli na světě,“ řekl pak Burrow.

A to si prožil své. Dnes je z něho prvotřídní senzace a je téměř jisté, že se v dubnu stane jedničkou příštího draftu profesionální NFL. Když však končil střední školu, zájem o něj měla jediná univerzita. Když přijel do Nebrasky, za niž hrál jeho otec Jim, slyšel, že není dost dobrý.

Nakonec skončil na univerzitě Ohio State. Tam ale ve svém prvním roce vůbec nehrál, další dva roky střídal jako náhradník. A když se před dvěma lety dozvěděl, že pro další sezonu bude jedničkou Dwayne Haskins, současný quaterback Washingtonu v NFL, rozhodl se pro změnu školy.

"Can you imagine a guy like Coach O, giving me the keys to his football program. He just means so much to me and my family."



