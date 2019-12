Boj o play off, ale i o práci. Základní část NFL vrcholí | iSport.cz

Do konce základní části NFL zbývají poslední čtyři kola. V sázce je hodně. Některé týmy stále bojují o účast v play off. Některé týmy už spíše vyhlíží lepší pozici v dalším draftu. A někteří trenéři musí ze svých týmů dostat maximum, aby si udrželi trenérský post i na příští sezonu.

Generálka na Super Bowl?

Baltimore Ravens a San Francisco 49ers jsou považováni za horké favority na účast v Super Bowlu. Ve 13. kole se oba týmy potkaly proti sobě v Baltimoru. Ofenzivnímu fotbalu nepřálo počasí, kdy na stadionu vydatně pršelo a foukal vítr. Více ze hry tak měly obě obrany. Vyrovnaný zápas s přetahováním o každý yard rozhodl v poslední vteřině spolehlivý kicker Ravens, Justin Kicker, který proměnil vítězný 49yardový field goal.

V sezoně, kdy kickeři napříč NFL mají problémy proměňovat klíčové fieldy goaly, musí být v Baltimoru obzvlášť vděční za Tuckera. Ten proměnil posledních 37 field goalů v řadě ve čtvrté čtvrtině, kdy se většinou rozhoduje o vítězi.

Sebevědomí, které je u kickerů klíčové, Tuckerovi nechybí. „Doufal jsem, že to bude 50yardový field goal. Je to hezky kulaté číslo a jste o něco více slavní, než když proměníte z 49 yardů,” svěřil se Tucker po vítězném field goalu Peterovi Kingovi z NBC Sports. Aby si kicker přál vítězný field goal z delší vzdálenosti? Nevídané.

Tucker má nejlepší úspěšnost proměněných kopů v historii NFL. Ani silný déšť a vítr ho nepřipravily o další slavný moment. Ravens se na Tuckera mohou spolehnout. Většina týmů NFL takové štěstí nemá. To potvrdil také Nick Veronica z NBC Sports. „Meziroční propad úspěšnosti kickerů je největší v historii NFL.” Letos jsou na tom kickeři téměř o 5 procent hůře než v loňském ročníku.

Ravens díky výhře a prohře Patriots s Texans poskočili na první místo konference. Pokud to tak vydrží až do konce základní části, povede cesta Ravens do Super Bowlu na domácím hřišti. Naopak 49ers mohou zažít rychlý pád. Tým se dlouho drží na čele konference a tím pádem by si podobně jako Ravens zajistil výhodu domácího prostředí pro play off. Jenže 49ers mají v divizi silné Seahawks, kteří teď mají shodnou bilanci 10 vítězství a 2 porážek.

Jeden z těchto týmů tak pravděpodobně postoupí do play off z druhé příčky divize, což znamená, že bude muset vyrazit k prvnímu kolu play off na venkovní hřiště. Třeba do Dallasu, který má momentálně bilanci 6-6. Cowboys (nebo Eagles) totiž vyhrají svoji slabou divizi NFC East a tím pádem budou hrát první kolo play off doma. Tento systém tak může být v některých situacích velmi nespravedlivý.

NFC East zřejmě nechce nikdo vyhrát

Loňský účastník Super Bowlu, Los Angeles Rams, jsou nyní s bilancí 7-5 na třetím místě v divizi NFC West za 49ers a Seahawks. Přitom v divizi NFC East by byli Rams na prvním místě. Dallas Cowboys zde drží první pozici s bilancí 6-6 a dokonce i druzí Eagles s bilancí 5-7 jsou od play off blízko. Přidejme k tomu Washington Redskins (3-9) a New York Giants (2-10) a NFC East může být snadno prohlášena za nejhorší divizi v letošním ročníku NFL.

Nebylo by to poprvé, kdy se do play off dostane tým jen díky slabé divizi. To, že má vítěz divize automaticky zajištěnu výhodu domácího prostředí v systému, kdy se hraje na jedno vítězné utkání je jen třešnička na pokaženém dortu.

Cowboys a Eagles se zatím předhání v tom, kdo více promarní příležitost k zajištění náskoku na prvním místě v divizi. Oba týmy si připsaly prohry v zápasech, kdy byly jednoznačnými favority. Eagles v posledním kole prohráli s Miami Dolphins. Tým z Floridy byl po začátku sezony nařčen z toho, že záměrně letošní sezonu vypouští, aby měl lepší pozici v draftu. Ve Philadelphii na to nyní mají asi jiný názor.

Nabídnuté příležitosti Cowboys nevyužili. To, že tým z Dallasu prohrál v deštivém zápase na půdě úřadujících šampiónů, New Englandu Patriots, nebylo tak překvapivé. Ale prohry s New Yorkem Jets a nyní i Buffalem Bills na Den díkůvzdání fanoušci Cowboys jistě berou jako prováhání. Jelikož Cowboys v prvním vzájemném zápase Eagles porazili, mohli být nyní na čele s komfortním náskokem. Takhle je závod o první místo v divizi stále v plném proudu.

Trenéři v ohrožení

Konec základní části, to je boj o play off nebo boj o práci. Ve Washingtonu na nic nečekali a svého trenéra, Jaye Grudena, vyhodili již dávno. Jako další odnesl dlouhodobě špatné výsledky hlavní trenér Caroliny Panthers, Ron Rivera. Ten na lavičce Panthers získal dvakrát prestižní ocenění pro trenéra roku. „Nesmírně si Rona Rivery a jeho práci v našem týmu vážím,” dodal na adresu vyhozeného kouče majitel Panthers, David Tepper.

Respektovaný trenér by tak neměl být dlouho bez práce. Volných míst na pozici hlavního trenéra totiž bude nejspíše hodně. Práce hlavního trenéra v NFL, to rozhodně není stabilní zaměstnání. Dvě nevydařené sezony v řadě prakticky zaručují spekulace o vyhazovu. Některým trenérům stačí dokonce špatná jedna sezona.

Spekulací je hodně. Kdo by dále mohl skončit? Jason Garrett v Dallasu již dlouho balancuje na hraně. Naštěstí měl podporu majitele Cowboys, Jerryho Jonese. Vypadá to, že minulý čas je na místě. „Myslím si, že Jason Garrett bude příští sezonu koučovat v NFL,” uvedl majitel o svém současném trenérovi. To Garrettovi, kterému navíc letos končí smlouva, nejspíše nedodalo pocit důvěry. Garrett byl v sezoně 2010 jmenován dočasným trenérem po vyhazovu Wada Phillipse a následně dostal pozici hlavního trenéra natrvalo. Pod jeho taktovkou se Cowboys dostali třikrát do play off, což pro ambiciózní tým není mnoho.

Vzestup a pád sokola. Tak by se dalo popsat účinkování Dana Quinna na lavičce Atlanty Falcons. Atlanta byla v sezoně 2016-2017 velmi blízko zisku premiérového Super Bowlu. V něm proti New Englandu Patriots vedli ve druhém poločase finále už 28:3. Nakonec Falcons podlehli v prodloužení a od té doby se Falcons propadli do ligového podprůměru. Nyní jsou s bilancí 3-9 mimo postupové naděje a Quinna nejspíše čeká stěhování jinam.

Podobný příběh zažil také hlavní trenér Jacksonville Jaguars, Doug Marrone. Ten byl velmi blízko historickému úspěchu pro Jaguars, když v konferenčním finále v roce 2017 dlouho vedli nad Patriots. Ale ani Jaguars nedokázali najít recept na hegemona z New Englandu a do Super Bowlu se Jaguars nepodívali. Podobně jako Falcons i Jaguars jsou nyní jen stínem úspěšného týmu a po slibném začátku se i Marrone může ocitnout bez práce.

Jistotu návratu na lavičku i pro příští sezonu nemají ale i další trenéři. Anthony Lynn a jeho Chargers také mohou vzpomínat na sezony s play off. Chargers se v letošní sezoně podařilo prohrát těsným výsledkem 8 zápasů. A vždy jiným způsobem.

Matt Patricia přišel z Patriots pozvednout Detroit Lions, ale ve dvou sezonách jsou na tom Lions hůře než byli před příchodem Patricii. Tomu zrovna nepomáhá zdravotní situace quarterbacka Stafforda, který musel řadu zápasů pro zranění vynechat.

Freddie Kitchens a Zac Taylor neprožívají vydařenou premiérovou sezonu u svých týmů. Kitchens a jeho Cleveland Browns byli před sezonou pasováni do role černého koně ligy. Postup do play off se bral téměř jako jistota a fanoušci Browns se po hodně dlouhé době nebáli mluvit o šancích na Super Bowl. Vystřízlivění přišlo velmi rychle. Browns téměř jistě play off mine a o Clevelandu se spíš mluví o kontroverzích než o výkonech na hřišti.

Od Bengals a Taylora se toho příliš neočekávalo, ale Cincinnati Bengals jsou nyní na posledním místě s bilancí 1-11 a řada odborníků tvrdí, že třiceti šesti letý Zac Taylor nebyl na roli hlavního trenéra připraven.

Taylor společně s Kitchensem jsou tak adepty na rychlý konec po jedné sezoně. Jenže hlavní otázkou je, kdo by měl všechna případná volná místa obsadit. Může se totiž stát, že přibližně 10 týmů bude hledat nového hlavního trenéra. A to je i na NFL obrovský kolotoč.

Výsledky 13. kola

Detroit Lions - Chicago Bears 20:24

Dallas Cowboys - Buffalo Bills 15:26

Atlanta Falcons - New Orleans Saints 18:26

Baltimore Ravens San Francisco 49ers 20:17

Carolina Panthers - Washington Redskins 21:29

Cincinnati Bengals - New York Jets 22:6

Indianapolis Colts - Tennessee Titans 17:31

Jacksonville Jaguars - Tampa Bay Buccaneers 11:28

Kansas City Chiefs - Oakland Raiders 9:40

Miami Dolphins - Philadelphia Eagles 37:31

New York Giants - Green Bay Packers 13:31

Arizona Cardinals - Los Angeles Rams 7:34

Denver Broncos - Los Angeles Chargers 23:20

Pittsburgh Steelers - Cleveland Browns 20:13

Houston Texans - New England Patriots 28:22

Seattle Seahawks - Minnesota Vikings 37:30