Postupové boje i aféra. V NFL je před koncem základní části rušno | iSport.cz

Do konce základní části NFL zbývají poslední tři kola. Pouze New Orleans Saints, Kansas City Chiefs a Baltimore Ravens mají zajištěnou účast v play off. Koncovka základní části, která tradičně vrcholí na přelomu roku, nabídne napínavou podívanou. V NFL ale neřeší pouze postupové scénáře. Velkým tématem je také další aféra obhájců titulu.

Do play off postupují vítězové divizí (4 v konferenci AFC, 4 v NFC) a další dva týmy s nejlepší bilancí v konferenci. Celkově tedy postupuje 6 týmů v AFC a 6 týmů v NFC. První dva týmy konference navíc mají volno během prvního kola play off. To se hraje pouze na jedno vítězství.

V konferenci AFC má z 16 týmů šanci na 6 postupových míst stále 11 týmů. Ravens (bilance 11-2), Patriots (10-3) a Chiefs (9-4) budou bojovat také o celkové vítězství v konferenci, které zaručuje výhodu domácího prostředí pro všechny zápasy play off s výjimkou Super Bowlu.

Tři zápasy před koncem drží postupové příčky ještě Buffalo Bills (9-4), Houston Texans (8-5) a Pittsburgh Steelers (8-5). Největší šanci vystrnadit soupeře z postupové příčky má Tennessee Titans (8-5), kteří navíc mají před sebou dva zápasy s divizním rivalem z Houstonu. Titans tak mohou zaútočit na vítězství ve své divizi.

Matematickou šanci na postup mají nadále Cleveland Browns (6-7), Oakland Raiders (6-7), Indianapolis Colts (6-7) a Denver Broncos (5-8).

Také v konferenci NFC je stále spousta otázek. New Orleans Saints (10-3) mají postup díky vítězství v divizi jistý, ale o vítězství v konferenci ještě musí zabojovat. San Francisco 49ers totiž má bilanci 11-2 a navíc vítězství ze vzájemného zápasu. Další postupové příčky okupují Green Bay Packers (10-3), Seattle Seahawks (10-3), Minnesota Vikings (9-4) a Dallas Cowboys (6-7).

Právě Cowboys mohou vydělat na slabé divizi, kdy i se zápornou bilancí výher a porážek mohou postoupit do play off. Navíc vítěz divize automaticky hraje domácí zápas prvního kola play off. Je tak jisté, že do play off nepostoupí tým s lepší bilancí než budou mít Cowboys. Některý ze silnějších týmů, který ale nevyhraje svou silnou divizi, navíc bude muset jet k play off zápasu do Dallasu.

Šanci na postup mají nadále i loňští vítězové NFC konference, Los Angeles Rams (8-5). Výhru v divizi má na dosah i Philadelphia Eagles (6-7), která může přeskočit Cowboys. Šanci na vyřazovací boje má i Chicago Bears.

Tři zápasy před koncem ligy je tak stále ve hře hodně. Postup do play off, volno v prvním kole nebo výhoda domácího prostředí.

Spygate 2.0

Pro řadu fanoušků zámořské NFL jsou úspěchy New England Patriots pod taktovkou hlavního trenéra Billa Belichicka pošramoceny aférami. Obhájci titulu kromě nevýrazných výkonů proti silným soupeřům musí nyní řešit další aféru. Cincinnati Bengals nařkli Patriots z natáčení střídačky Bengals v průběhu zápasu Cleveland Browns - Cincinnati Bengals. Vše ale měl být pouze omyl štábu, který natáčel dokument.

Zase ta kamera

Zdá se vám to povědomé? Právě natáčení soupeřových střídaček stálo za největší aférou Patriots za éry Billa Belichicka v roce 2007. Ta dostala název Spygate.

Přestože komunikace směrem ze střídačky na hřiště funguje především prostřednictvím vysílačky, kterou má jeden hráč umístěnou v helmě, nesmí týmy pořizovat záběry ze střídaček soupeřů. Někteří trenéři používají doplňující signály, které ukazují hráčům na hřišti.

Komisař NFL, Roger Goodell, tehdy vyhodnotil situaci jako porušení pravidel a udělil tvrdé tresty. Bill Belichick dostal pokutu pět set tisíc dolarů. Patriots dostali pokutu dvě stě padesát tisíc dolarů a navíc přišli o výběr v prvním kole draftu.

Dokument Do your Job

Jak to bylo nyní? Server The Athletic popsal průběh současné aféry. Mediální produkce Patriots natáčí dokumentární sérii Do your Job, na které zachycují zaměstnance Patriots, kteří pracují v zákulisí týmu. K vidění tak bylo nahlédnutí do činnosti lidí, kteří se starají o stravu hráčů, jejich vybavení nebo zdraví.

Jedním z dalších dílů dokumentu má být práce skauta. Týmy tradičně vysílají na zápas svého budoucího soupeře skauta, který má o nadcházejícím soupeři podat trenérům zprávu. Součástí práce skauta je také sledování soupeřovi střídačky. Podle pravidel NFL se nesmí soupeř natáčet, to ale neznamená, že by si skaut nemohl dělat poznámky o aktivitě na střídačce.

Filmaři chtěli do rozhovoru se skautem použít záběry zachycující tuto činnost. A tak se na zápas Browns - Bengals akreditovali. V průběhu zápasu začali z press boxu natáčet, což už je porušením pravidel. Tato činnost byla podezřelá zástupcům Bengals, kteří v press boxu byli také a celou situaci nahlásili.

„Uvědomujeme si, že náš štáb omylem porušil pravidla. To, že jsme o záměru neinformovali ligu ani Bengals je selhání na naší straně,” uvedli Patriots v prohlášení.

Belichick: Nemám s tím nic společného

Po zveřejnění celé situace naskočila všem fanouškům aféra Spygate. Dokonce se začalo objevovat i označení Spygate 2.0. To, že by za tím byl opět hlavní trenér Patriots ovšem Belichick odmítl. „Nemám s tím nic společného a nevěděl jsem o tom, takže opravdu nevím, co přesně se stalo. Můžu jen říct, že my jako trenéři jsme nikdy neviděli jiný video výstup než ten, co vidí diváci na svých obrazovkách.”

Štáb okamžitě odevzdal všechen natočený materiál a nyní probíhá vyšetřování celé záležitosti. Komisař NFL, Roger Goodell, zatím neví, jak dlouho bude vyšetřování probíhat.

Patriots se s Bengals utkají tuto neděli v Cincinnati. Obhájci titulu si mohou zajistit vítězstvím postup do play off, naopak Bengals jsou s jedinou výhrou na posledním místě.