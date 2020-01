Příběh nejstaršího nováčka play off NFL: 40 let starý chevrolet | iSport.cz

Joshovi McCownovi je už 40 let. To mu ale nezabránilo v tom, aby si zahrál velký zápas NFL • Reuters

Tahle liga není pro staré. Během divokého wild card víkendu play off NFL se svými týmy zamávali snům o Super Bowlu slavní quarterbeci Tom Brady i Drew Brees. Ani další čtyřicátník Josh McCown s Philadelphií nepostoupil dál, prožil však výjimečný příběh. Stal se nejstarším premiantem historie play off.

„Když přijdete do zápasu, dáte do něho všechno, abyste vyhrál zápas, a nevyjde to, tak to bolí,“ řekl McCown. „Jako quarterback chcete víc. Cítím, že jsem lidi zklamal. Je to smutný pocit.“

McCown vydržel v NFL dlouhých šestnáct let, ale nikdy se pořádně neprosadil. Žil si svůj život náhradníka, napříč ligou si získal respekt jako rádce mladých quarterbacků. V létě už s fotbalem skončil, chtěl trénovat mládež a komentovat v televizi. Pak mu ale hodili laso zoufalí Philadelphia Eagles, kteří potřebovali zkušený záskok za jedničku Carsona Wentze.

A když začátkem nedělního zápasu play off se Seattlem dostal Wentz drsný úder zezadu do hlavy od defenzivního enda soupeře Jadeveona Clowneyho, který rozhodčí paradoxně neposoudili jako faul, přišla McCownova chvíle.

„Kdyby to bylo na univerzitě nebo u nás, šel by tutově ven do konce zápasu,“ podotknul Radim Kroulík, PR manažer české asociace amerického fotbalu.

Wentz byl každopádně ze hry a na hřiště musel McCown. V energickém světě NFL je to chlapík skoro z minulého století. Z draftu dávného roku 2002 zůstal na soupiskách jediný. Za sedmnáct let své dosavadní kariéry si zápas vyřazovací fáze nikdy nezahrál. Ale teď musel do boje, přesně půl roku po svých čtyřicátinách. A hned se stal rekordmanem. Dosavadním nejstarším nováčkem v play off byl Ben Agajanian z New York Giants, kterému bylo v roce 1956 37 let a 124 dní.

„Byl to zážitek mého života. Říkal jsem klukům, že jsem tak vděčný, že mě povolali. Po tomhle jsem šel celou svou kariéru,“ uvedl McCown.

V NFL je pro hráče každý mač play off svátkem. Tady neexistují žádné série na čtyři vítězné zápasy jako v NHL či NBA. V každém kole se hraje jednou, porážka znamená konec. A dějiny NFL jsou plné osobností, které si v turnaji o titul nikdy nezahrály.

McCownovy naděje byly dlouho titěrné i po příchodu do Philadelphie. Po třech čtvrtinách základní soutěže byl tým na hraně vyřazení. Pak ale čtyřikrát vyhrál a do play off proniknul. Místo quarterbacka patřilo Carsonu Wentzovi, Clowneyho drsňárna ale poslala McCowna najednou do víru zápasu play off.

A užil si to. Ačkoli místy na hřišti působil trochu jako dinosaurus. Zatímco v lize letí ke hvězdám mobilní a rychlostně vybavení quarterbeci, McCown během podzimu sám sebe přirovnal k chevroletu z roku 1979. Na hřišti vypadal trochu těžkopádně, ale bojoval jako lev. Několikrát prodloužil akci, když odhodlaně odmítl soupeřův tackle. Svoje tělo často rozpohyboval do sprintu a sbíral tak yardy.

„Není to špatné na čtyřicetiletého chlapa, ne?“ rozplýval se televizní komentátor.

Naděje Philadelphie žily do posledních minut, McCown ale z několika příležitostí a kontaktní touchdown nevyprodukoval, Philadelphia se Seattlem padla.

„Bolí to, když to nevyjde. Chtěl jsem pomoct, ale nepovedlo se to,“ litoval McCown.