Tři smrti a znovuzrození: Šťastný konec Chiefs i jejich kouče Reida | iSport.cz

JLo tvoří pár s bývalou baseballovou hvězdou MLB Alexem Rodriguezem, který 12 let zářil v dresu New York Yankees a celkem v MLB odehrál 22 sezon. • profimedia.cz

Hymnu Spojených států amerických zazpívala do bílých šatů oděná americká zpěvačka a skladatelka Demi Lovato, • profimedia.cz

Gospelová zpěvačka Yolanda Adams zapěla píseň "America The Beautiful" a začal se hrát fotbal. • profimedia.cz

Raheem Mostart, který během dvou let prošel sedmi týmy NFL a zvažoval konec kariéry, propadl o pár minut později do end zóny pro touchdown. • profimedia.cz

Mahomes svůj tým v dlouhém driveu, který trval deset her, dostal na kontakt, když touchdownovou přihrávkou našel Travise Kelceho. • profimedia.cz

Jovan Belcher, v prosinci 2012 linebacker Chiefs, to měl s přítelkyní Kasandrou Perkinsovou hodně divoké. Jednu ze vzájemných hádek ukončil několika výstřely, pak odjel do tréninkového centra svého klubu a před dvěma klubovými činovníky se střelil do hlavy. Později se ukázalo, že trpěl chronickou poruchou mozku CTE, která je i kvůli brutální povaze amerického fotbalu v NFL častá.

Andy Reid přišel v létě toho roku o svého nejstaršího syna Garretta, který se předávkoval heroinem. O pár měsíců později byl v Kansasu u Chiefs, stále ještě otřesených jejich vlastní tragédií. Po sedmi letech společné cesty slaví vítězství v Super Bowlu po triumfu nad San Francisco 49ers.

„Je to jeden z nejlepších koučů všech dob,“ vyzdvihl Reida vítězný quarterback Patrick Mahomes. „Byl jím ještě předtím, než tenhle zápas vyhrál, ale chtěli jsme tu trofej, protože si ji zasloužil. Za tu práci, kterou do toho každým dnem dává. Je tady ve tři ráno a odchází v jedenáct. Myslím, že ani nespí.“

Kansas City Chiefs byli v roce 1967 u premiéry Super Bowlu, který se tehdy hrál jako titulový zápas šampionů dvou nezávislých lig, NFL a AFL. O tři roky později Chiefs Super Bowl vyhráli, ale pak jim trvalo celé půlstoletí, než se do boje o titul dostali znovu.

NEJDELŠÍ ČEKÁNÍ NA SUPER BOWL New York Jets 51 let Miami Dolphins 46 let Las Vegas (Oakland) Raiders 36 let Pozn.: Dvanáct dalších týmů Super Bowl nevyhrálo nikdy

Přivedl je tam Reid, populární chlapík s knírkem a velkým břichem, do kterého je schopen nasázet obří steak za 19 minut. Trenérská veličina, která do nedělního zápasu se San Franciskem šla s bilancí nejúspěšnějšího trenéra historie, který nikdy nevyhrál Super Bowl.

Reid v něm už jednou byl. V roce 2005 jeho pokus s Philadelphií proti New Englandu ale skončil neslavným kolapsem v závěrečných minutách boje, v němž Eagles hospodařili s časem tak špatně, že se sami připravili o možnost těsný zápas dovést do prodloužení.

S Reidem se do neděle táhla pověst geniálního ofenzivního stratéga, který ale v play off nikdy nedosáhne svého. Před rokem už byl s Chiefs blízko, ale na prahu postupu do Super Bowlu je zastavil hloupý ofsajd.

„Miluju historii, pokud vás dělá lepší,“ řekl Reid. „Pro naše kluky to bylo důležité. Nenechat se ovlivnit tím, co se stalo v minulosti. Já jsem zavřený v kanceláři, ale oni jsou venku a všechno to slyší. Chtěl jsem, aby zůstali pozitivní.“

Takový přístup se Chiefs hodil celé play off. Ve všech třech zápasech prohrávali aspoň o 10 bodů, v Super Bowlu zeli v temné díře ještě necelých sedm minut před koncem. Pak ale quarterback Patrick Mahomes probudil svou kouzelnou pravačku.

Sám Mahomes prohlásil, že když se stal v Kansas City jedničkou, chtěl do města vrátit trofej pojmenovanou po zakladateli Chiefs Lamaru Huntovi, jež se uděluje vítězi konference NFC.

„Druhým nejdůležitějším cílem bylo doručit kouči Reidovi trofej Super Bowlu,“ uvedl Mahomes.

Jak řekl, tak udělal. Reid si dal po zápase svůj tradiční vítězný hamburger, tentokrát dvojitý, se sýrem navíc. A už měl i chvilku se zasnít nad cestou k dalšímu Super Bowlu, v němž se může potvrdit zrod nové dynastie.

„Opravdu se na to těším. Když máte jeden, chcete si jít pro druhý,“ řekl Reid.