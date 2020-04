Tarvaris Jackson: Tragédie vítěze Super Bowlu (†36). V luxusním autě vrazil do stromu a nepřežil | iSport.cz

Podle stanice ESPN měl Jackson nehodu v noci na pondělí, poté co nezvládl řízení svého Chevroletu Camaro. Vůz sjel z vozovky a po nárazu do stromu se převrátil. Po převozu do nemocnice byl Jackson prohlášen za mrtvého. V příštím týdnu by se dožil 37 let, zanechal po sobě ženu a tři děti.

Jackson působil v NFL deset let. V roce 2006 jej draftoval v druhém kole klub Minnesota Vikings, poté hrál i za Seattle Seahawks a Buffalo Bills, celkem nastoupil do 59 zápasů základní části soutěže.

Jako hráč Seattlu získal v roce 2014 mistrovskou trofej za vítězství v ligovém finále Super Bowlu. Byl tehdy náhradníkem hlavního rozehrávače Russella Wilsona a při jednoznačné výhře 43:8 nad Denver Broncos se dostal ve čtvrté čtvrtině i na hřiště. Kariéru ukončil v roce 2016.