Z padoucha hrdinou! Amerika mění pohled na revolucionáře Kaepernicka | iSport.cz

Kleknul si a spolu s ním šla k zemi i jeho kariéra. Z quarterbacka Colina Kaepernicka se poté, co začal při hymnách protestovat proti sociálnímu a rasovému dělení Ameriky, stala v NFL persona non grata. Jenže časy se mění. „Pat Tillman je další, kdo udělal něco podobného,“ řekl legendární Brett Favre. Je to jako by smeknul klobouk. Tillman byl pravým americkým hrdinou, který obětoval rozjetou kariéru v NFL kvůli službě vlasti, při níž zahynul v Afghánistánu.

Kdysi hrál v Super Bowlu a patřil k nejnadějnějším mladým hvězdám NFL. Pak Colin Kaepernick kleknul přímo do bolavého místa Ameriky. „Měl by si najít zemi, která mu bude vyhovovat víc,“ pustil se do něj v roce 2016 tehdejší prezidentský kandidát Donald Trump, když quarterback začal se svou kampaní proti rasismu a sociální nerovnosti.

Od toho podzimu si Kaepernick v NFL už nezahrál. Vloni se s ligou sice dohodl na odškodném, slovutná liga ho ale stále nechtěla. Možná i proto, že jeho postoj k americké vlajce rozděloval zemi. To ale bylo před květnovou smrtí George Floyda, která vyvolala hromadné protesty demonstrujících. Ti Kapernicka uctívají jako nositele světla. Ale už nejen oni. „Pat Tillman je další, kdo udělal něco podobného, a my ho považujeme za hrdinu. Předpokládal bych, že status hrdiny označí i Kaepernicka,“ uvedl Brett Favre, jeden z nejlepších hráčů amerického fotbalu v dějinách.

Kaepernick byl dosud pro část Ameriky nemrava, jenž znevažuje úctu k vlajce, a tím i ty, kdo za ni umírají v boji. Favre ho ale postavil hned vedle ikony amerického patriotismu.

Pat Tillman hrál na přelomu tisíciletí za Arizona Cardinals. Po teroristických útocích z 11. září 2001 ještě dokončil sezonu, pak ale odmítl další milionovou smlouvu a přihlásil se do armády. V dubnu 2004 zahynul na misi v Afghánistánu, když na něj omylem zahájila palbu spřátelená jednotka.

Trump sice dál trvá na svém odporu k klekání při hymně, když ale nedávno dostal otázku, zda by podpořil Kaepernickovu druhou šanci v NFL, prohlásil: „Odpověď je, že bych to rozhodně udělal.“

COLIN KAEPERNICK Narozen: 3. listopadu 1987 (32 let)

Pozice: quarterback

Kariéra v NFL: San Francisco 49ers (2011 – 2016)

Největší úspěchy: Účast v Super Bowlu (2013), rekord NFL v počtu naběhaných yardů quarterbackem během jednoho zápasu (181), rekord NFL v počtu naběhaných yardů quarterbackem během jednoho play off (264)

Podporu Kaepernickovi už vyjádřil i Roger Goodell, guvernér NFL, který se za ligu nedávno omluvil za to, že dostatečně nenaslouchala afroamerickým hráčům.

„Jestli bude chtít obnovit svou kariéru v NFL, potom to bude vyžadovat rozhodnutí některého z týmů. Ale vítám to, povzbuzuju kluby, aby to udělaly,“ uvedl Goodell.

Najde se však takový tým? Kaepernick v závěru první fáze své kariéry šel výkonnostně dolů. Teď navíc dlouho nehrál. A v posledních letech do ligy nastoupila nová vlna quarterbacků nové generace.

„Od roku 2017, kdy se stal volným agentem, říkám koučům a generálním manažerům, že když chtějí najmout Colina Kaepernicka, mají mé požehnání,“ uvedl Mark Davis, majitel Las Vegas Raiders, v něž se proměnil Oakland.

Zatím navzdory jasnému apelu vedení ligy stále žádná nabídka nepřišla. NFL chce mít ale Kaepernicka na své straně, už kvůli citlivému rasovému a sociálnímu tématu.

„Pokud nebude chtít pokračovat na hřišti, ale v tomto prostoru, rádi ho přivítáme u stolu, aby nám pomáhal, vedl nás, pomáhal nám k lepším rozhodnutím…“ uvedl Goodell.