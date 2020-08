Veterán (52) se pustil do soupeře: Jen výmluvy. Vzdali to, aby si neuřízli ostudu | iSport.cz

„Nevím, jak to říct slušně, ale jsem naštvaný, že odmítli hrát a vymluvili se na koronavirus,“ říká Wasserbauer. „Osobně si myslím, že mají strach, protože tu nebudou mít kvůli pandemii americké posily. My jdeme do bitvy, oni to vzdali předem, aby si neuřízli ostudu.“

Ostravané sezonu zahájí v neděli na půdě nováčka Přerov Mammoths. Zápas bude od 16 hodin vysílat ČT sport. „Srdce mi bije, těším se jak malé dítě, když jde poprvé na bazén,“ líčí ostravský obránce, který se Steelers v posledních třech letech končil těsně pod vrcholem. Mistrovský titul z roku 1997 už je pořádně zaprášený.

„Všechny týmy posilují,“ přemítá 125 kilo vážící borec. „Gladiátoři (Vysočina) a Sígři (Brno) budou nebezpeční. Jsou tu také dva hladoví nováčci Prague Mustangs a Přerov Mammoths, ale myslím si, že šance na titul určitě máme. Věřili jsme si v minulých letech, věříme si i teď. Ovšem je pravda, že ty poslední tři prohraná finále mě trochu vzala. Jednou nám titul utekl o dvě a půl minuty kvůli špatnému rozhodnutí… O to víc si přeju vyhrát nyní.“

Že by kariéru ukončil, to Wasserbauera, který je civilním povoláním zedník, ani při pandemické krizi nenapadlo. „Jediné, co by moje rozhodnutí možná změnilo, by byl zisk titulu,“ připouští. „Víte, jak to je. V nejlepším se má skončit...“

Sám poctivě trénoval i během karantény. Sezona měla začínat už v březnu, kvůli pandemii byl její start odložený o pět měsíců. „Snažil jsem se hodně cvičit, chodil jsem na tajňačku do sklepa, to mě trochu udrželo při síle. Teď už makáme spolu, minimálně dvakrát týdně. K tomu absolvujeme i video přípravu. Je potřeba se pořádně připravit a nastudovat hru soupeřů.“

Nyní se Wasserbauer modlí, aby se COVID-19 na podzim znovu nevrátil. „Strach z toho, že by nám sezonu kvůli případné další vlně nemoci mohli přerušit, mám úplně šílený. Člověk dře a kdyby se zase nic nemohlo, bylo by to k ničemu. Doufám, že se to nestane. Ale už se na koronu snažím nemyslet, protože je to ubíjející,“ dodal Wassebauer.

PADDOCK KICKOFF

Sobota 15.srpna: Pilsen Patriots - Prague Mustangs, Brno Alligators - Brno Sígrs

Neděle 16. srpna: Vysočina Gladiators - Ústí nad Labem Blades, Přerov Mammoths - Ostrava Steelers

Skupina Západ: Pilsen Patriots, Prague Mustangs, Ústí nad Labem Blades, Vysočina Gladiators

Skupina Východ: Brno Alligators, Brno Sígrs, Přerov Mammoths, Ostrava Steelers

(každý tým odehraje 8 zápasů základní části, 4 doma, 4 venku. První dva ze skupin postoupí do semifinále)