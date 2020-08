Další liga v Česku je zpět, nováček bojuje za pražskou kavárnu | iSport.cz

V atmosféře všeobecné nejistoty zvedli Prague Mustangs nečekanou výzvu, strach zahnali odvahou a o víkendu vlétnou do elitní Paddock ligy amerického fotbalu jako jediný pražský tým. Dlouholetí vládci Prague Black Panthers se soustředí na rakouskou soutěž a loňští šampioni Prague Lions účast vzdali kvůli epidemiologické situaci.

„Bylo překvapení jít do první ligy, ale kdybychom k tomu všichni přistupovali jako oranžové týmy, můžeme to všechno zavřít a soutěž se vrátí o deset let zpátky,“ líčí Josef Fuksa, trenér Mustangs, s odkazem na barvy městských konkurentů. „My jsme jediný pražský tým, bereme to tak, že reprezentujeme Pražskou kavárnu jako jediní.“

Fuksa, šampion německé i rakouské ligy, který se před lety dostal na mezinárodním kempu NFL dvakrát do posledního výběrového kola, v Mustangs začíná trenérskou kariéru.

„Nikdy bych nevěřil, že poskakovat na sidelajně je náročnější než někoho sestřelit v ramenou,“ usmívá se Fuksa. „Počítáme, že pandemie ligu naruší znova. To je důvod, proč hrajeme all in každý snap, každý zápas.“

Paddock liga je po fotbalové FORTUNA:LIZE a baseballové první lize další týmovou soutěží, která se po koronavirové pauze rozjede. Ze svého obvyklého jarního termínu se posunula na konec léta a měla by se tak termínově netradiční sejít i se zámořskou NFL, v níž 66 hráčů využilo možnosti kvůli krizi nehrát. Včetně hvězných hráčů Dont´a Hightowera, Patricka Chunga či C. J. Mosleyho.

„Situace v NFL je úplně jiná, je tam mnohem víc nakažených, ale taky mnohem víc testovaných. V NFL jsou testy na denní bázi. My jsme nezaznamenali, že by jednotliví hráči říkali: Nechci hrát, máme strach,“ říká ligový komisař Michal Rosíval.

V české lize se s testy hráčů nepočítá. Pokud se však někteří hráči nakazí a tým kvůli tomu bude muset do karantény, může ho to stát až vyloučení ze soutěže.

„Je to řešení pesimistických scénářů. Pokud se tým dostane do karantény, nemáme pravidlo, že by tým mohl jít do karantény a tím si mohl pomoct. Pokud tým vynechá víc než dva zápasy, bude bohužel ze soutěže vyřazen,“ líčí Rosíval.

K favoritům kromě trojnásobných účastníků Czech Bowlu Ostrava Steelers patří i Vysočina Gladiators a Ústí nad Labem Blades, které posílili hráči Black Panthers.

Liga začne víkendovým Kickoffem, v němž se představí všech osm klubů. Druhý nováček Přerov Mammoths se Ostrava Steelers v nedělním přímém televizním přenosu na ČT sport (16.00).

„Přesahuje to klubovou rovinu. Je to událost pro celé město Přerov, odkud mnoho přímých přenosů není. Hrát v televizi je pro spoustu lidí splnění snu, ale nevidím to jako věc svazující. Hrajeme proti Ostravě a my tu Ostravu porazíme,“ slibuje Petr Stejskal, předseda a hrající centr Mammoths.