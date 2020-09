Tým Prague Mustangs vyhlíží první výhru v lize amerického fotbalu

Ve čtvrtém kole Paddock ligy amerického fotbalu přivítají Prague Mustangs v Hostivaři brněnské Alligators. Oba týmy vstupují do zápasu ze stejné pozice – zatím mají poslední místo ve skupině a tři porážky na kontě. V neděli se jeden z těchto týmů bude radovat z prvního vítězství v sezoně.

Pro Mustangs by to byla historicky první výhra v Paddock lize. V nejvyšší lize totiž pražští hráči zaskakují za loňské mistry Prague Lions, kteří se do ligy z důvodu obav před koronavirem nepřihlásili. V posledním kole nestačili Mustangs na Ústí nad Labem Blades, když prohráli 6:42.

Před pražským týmem stojí řada překážek, potýkají se totiž s početnou marodkou a zranění se v posledním zápase nevyhnulo ani quarterbackovi Martinovi Ernekerovi, který proti Blades nedohrál. I pro zkušené týmy je ztráta quarterbacka citelná a pro úspěch proti Alligators bude zdravotní stav Ernekera klíčový. Hlavní trenér Mustangs Josef Fuksa ale uklidňuje: „Martin je na tom zdravotně dobře.”

Fuksa před zápasem s Alligators cítí šanci na první výhru. „V našem týmu se událo několik změn, věříme si. Vidím na hráčích progres, ale je to tím, že liga konečně běží a kluci můžou hrát,” dodal Fuksa ke sbírání prvních zkušeností v Paddock lize. To potvrdil i obránce Štěpán Křížek. „Paddock liga nám může strašně moc dát a posunout nás o parník dopředu. Je to pro nás výzva,” uzavřel Křížek.

Mustangs mají za sebou dva těžké duely proti silným Gladiators a Blades. Proti poslednímu týmu skupiny Východ cítí šanci na první úspěch. Zápas proti Brnu Alligators je na programu v neděli od 16:00 na hostivařském hřišti.

4. kolo Paddock ligy

Prague Mustangs - Brno Alligators, neděle 6.9., 16:00, Hostivař

Ústí nad Labem Blades - Přerov Mammoths, neděle 6.9. (ČT sport)

Vysočina Gladiators - Brno Sígrs, neděle 6.9.

Pilsen Patriots - Ostrava Steelers, sobota 5.9.