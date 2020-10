Sígrs potvrdili vítězství ve skupině výhrou. Play-off Paddock ligy je s otazníkem

Také druhý zápas dvou nejlepších týmů skupiny Východ ovládli brněnští Sígrs. Po výhře 7:0 na hřišti Ostravy se radovali i v domácí odvetě, kterou ovládli přesvědčivě 40:16. „Jsem rád, že přestože zdánlivě v tom zápase o nic nešlo, tak oba týmy k tomu přistoupily jako kdyby to měl být poslední zápas sezony,” hodnotil po zápase hlavní trenér Sígrs, Petr Švanda.

Sígrs už před zápasem měli jistotu prvního místa ve skupině. „Oba týmy nastoupily v plných sestavách a trochu nás překvapilo, že nastoupil dříve zraněný quarterback Fadini,” poukázal Švanda na návrat zahraniční posily Steelers, která chyběla ostravskému týmu v posledních třech zápasech.

Brněnskému týmu se podařilo hned z kraje zápasu dostat do vedení. Quarterback Douglas Webster našel passem svůj oblíbený cíl, Igora Mašlanku. Potvrzení úvodního touchdownu přineslo neobvyklou situaci při potvrzení. Potvrzovací kop dokázal zablokovat ostravský Vojtěch Korytář, který volný míč sebral a přes celé hřiště donesl míč pro 2 body Ostravy.

Sígrs dokázali vedení 6:2 rychle navýšit. Do konce poločasu přidali ještě 3 touchdowny a skóre 26:2 dávalo tušit, že odveta nenabídne podobně dramatický zápas jako ten první. „Chtěl bych vyzdvihnout výkon obrany, která v prvním poločase nedovolila útoku Ostravy skórovat. To mělo velký vliv na dnešní průběh zápasu, který jsme měli pod kontrolou,” dodal Švanda.

Ve druhém poločasu přidaly oba týmy po dvou touchdownech a na výhře Sígrs 40:16 nic nezměnilo ani přerušení zápasu kvůli bouřce. „Před přerušením zápasu dali Steelers dva touchdowny a trochu se k nám přiblížili, ale kluci se semkli a zastavili snahu Steelers o zdramatizování zápasu,” uzavřel zápas Švanda.

Obrat Alligators v závěru zápasu

Letošní nováček Paddock ligy, Přerov Mammoths, sahal v posledním zápase k třetí výhře proti Brnu Alligators. Nakonec o vítězství 31:28 pro Alligators rozhodl kopem na bránu s vypršením času brněnský Jan Nestr.

Alligators vstoupili do zápasu lépe. Po touchdownech Davida Michálka a Davida Kiliana vedli 14:0. Prostřední pasáž zápasu ale patřila domácím Mammoths. Výborný výkon předvedl quarterback Michal Stoklásek. Ten si připsal hned 4 passové touchdowny, z toho 3 na Zdeňka Šuláka. Mammoths se tak dostali do vedení 28:14.

V závěrečné čtvrtině se Alligators podařilo nepříznivý vývoj zápasu otočit. Na začátku čtvrtiny snížil dalším touchdownem David Kilian. Vyrovnávající touchdown pak přidal Marcus Francis necelých 5 minut před koncem zápasu.

Vítěznou tečku za letošní sezonou udělal brněnský kicker Jan Nestr. Ten ze vzdálenosti 24 yardů přesně trefil bránu s vypršením času a Brno se tak mohlo radovat z dramatického vítězství 31:28.

„Byl to skvělý zápas k zakončení sezony. Věděli jsme, že to bude těžký zápas. Nejdřív jsme o dva touchdowny vedli, potom o dva prohrávali a nakonec jsme to na konci vybojovali. Jsem rád hlavně za hráče, kteří v průběhu sezony dřeli,” hodnotil výhru hlavní trenér Alligators, John Stevenson.

O dalším osudu sezony rozhodne Rada

Semifinálové zápasy Paddock ligy měly být na programu 24. a 25. října. Vzhledem k současným opatřením okolo koronaviru je jisté, že se semifinále v tento týden neodehrají. O dalších krocích rozhodne Rada České asociace amerického fotbalu, která má svolané jednání na dnešních 20:00.

Výsledky 8. kola Paddock ligy: Brno Sígrs - Ostrava Steelers 40:16 Přerov Mammoths - Brno Alligators 28:31