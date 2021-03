Zápas navíc! NFL vydělá miliardy a expanduje, přiblíží se Česku

NFL rozšiřuje počet zápasů a některá utkání by měla zavítat i do Německa (Na snímku quarterback Tom Brady) • Reuters

Jeden zápas, řeknete si. Pro NFL amerického fotbalu je to ale přelomový krok. Kluboví majitelé v noci na dnešek rozhodli o rozšíření základního části ligy z šestnácti na sedmnáct utkání. Očekává se, že jim to v budoucnu přinese miliardy dolarů ročně navíc. Bude se hrát také v Německu, takže se slavná liga přiblíží jen kousek k českým hranicím.

Slavný herec a kriminálník O.J. Simpson byl největší hvězdou NFL v sezoně, kdy se naposledy rozšiřovala základní část NFL. Už je to 43 let, co liga nabobtnala z čtrnácti na šestnáct zápasů. Letos došla evoluce k dalšímu zápasu navíc. Důvod? Peníze. Spousta peněz.

Lize se v současnosti daří nejlíp v historii, podle ESPN vydělala v roce 2019 ohromujících 15 miliard dolarů (přes 330 miliard korun), což se blíží částce schodku českého státního rozpočtu za loňský covidový rok.

Že k rozšíření programu dojde, bylo jasné od chvíle, kdy tato možnost prošla v nové kolektivní smlouvě, jíž majitelé s hráčskou asociací uzavřeli vloni v březnu. Podmínkou byla aspoň jedna nová dohoda ligy s televizními stanicemi. Tu NFL před dvěma týdny oznámila se stanicemi ESPN/ABC, Fox, CBS, NBC, Amazon a NFL Network s platností do roku 2033.

„Je to monumentální moment v historii NFL. Jedním z benefitů sedmnáctizápasové sezony je možnost růstu naší hry po celém světě,“ uvedl komisionář ligy Roger Goodell.

NFL plánuje další expanzi. V novém formátu bude každý tým za osm let minimálně jednou hrát zápas v cizině. Kromě už tradičních destinací v Londýně či Mexiku se má hrát i v Německu.

Kvůli rozšíření základní části se zkrátí tzv. preseason, nepopulární série přáteláčků na úvod sezony ze čtyř na tři. Liga však bude začínat v tradičním zářijovém termínu, takže se titulový zápas Super Bowl posune z prvního na druhý únorový víkend. To vše už od nadcházející sezony.

Hráče tak čeká osmnáctitýdenní základní sezona, v nichž si zahrají sedmnáct zápasů, a zůstane jim jeden volný týden.

Požadavek majitelů na větší počet zápasů byl před rokem jedním z hlavních sporných bodů jednání s hráči, kteří ho nakonec schválili jen těsnou většinou. Za své úsilí se jim dostane finanční odměny. V současnosti měli nárok na 47 procent ligových příjmů, zápas navíc jim dá další procento. Pokud by se celkové příjmy zvedly o sto dvacet procent, dostanou se až na 48,8 procenta, což by v absolutních číslech znamenalo 120 milionů dolarů (asi 2,7 milardy korun) ročně.

Peníze jsou také náplastí na to, že NFL ztratí svoji vyváženost. Lichý počet zápasů znamená, že každou sezonu bude polovina týmů hrát devět domácích zápasů a druhá polovina jen osm. Zápasem navíc bude pro každý tým střet s týmem z jiné konference. Letos ligu obohatí například zápasy mez Pittsburghem a Seattlem, New Englandem a Dallasem či Kansas City a Green Bay.