Ostrava nasázela v lize amerického fotbalu Přerovu osm touchdownů

Do duelu vstoupili lépe Mammoths, když hned v úvodu hry otevřel skóre Adam Žouželka. Steelers stačily na srovnání dvě minuty, ale ještě na konci první čtvrtiny se opět dostali do vedení hosté, a to po krásné spolupráci quarterbacka Michala Stokláska s Filipem Novotným, která měřila 70 yardů.

Druhá čtvrtina byla bohatá na body. Steelers se v rozmezí čtyř minut podařilo hned třikrát skórovat a otočit skóre zápasu na 28:13.

Mammoths se ještě do konce prvního poločasu podařilo díky Michalu Bockovi snížit na rozdíl jednoho touchdownu. Do poločasové přestávky se tak šlo za stavu 28:20 pro Steelers. „Do půlky to byl prakticky vyrovnaný zápas, ale ve druhé polovině se něco zlomilo. Přijde mi, že každý zápas je pro nás ta druhá polovina horší,” okomentoval průběh trenér Přerova Mammoths Radim Dohnal.

Ve druhém poločase Steelers drama nedopustili. Hlavní slovo si vzal quarterback Quevin Redding, který si v druhé půlce připsal dva dlouhé běhové touchdowny a k tomu přidal ještě jeden Touchdown vzduchem na Jiřího Planého.

„Útok hrál skvěle od začátku, obrana se přidala především ve druhé polovině, kdy hráči doslova létali po hřišti. Zároveň dostali prostor i mladší náhradníci a i oni zahráli velmi dobře. Celkově jsem s dnešní výhrou spokojený,” neskrýval radost hlavní trenér Ostravy Lonnie Hursey.

Michal Bock v závěru zápasu už pouze korigoval touchdownem skóre na 56:26 pro Steelers. Ostrava si vylepšila bilanci na dvě výhry a dvě prohry a stále má šanci na postup do Czech Bowlu. Musí ale čekat na zaváhání Prague Lions nebo Vysočiny Gladiators. Naopak Mammoths jsou na posledním místě a po čtyřech zápasech stále čekají na první výhru v sezoně.

5. kolo Kittfort ligy

Ostrava Steelers - Přerov Mammoths 56:26