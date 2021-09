Na co se těšit v NFL: Bradyho jízda, nováčci a rozzlobený Rodgers

Strašných sedm měsíců uplynulo a NFL je zpátky na sezonu, jaká tady ještě nikdy nebyla. Majitelé klubů nechali své zlaté vejce nabobtnat o týden, takže všechny týmy poprvé v historii čeká základní část se sedmnácti zápasy. Liga zažívá úspěšné časy, do hledišť se po covidovém pekle vrací fanoušci, které pobaví skvělý mix legend v čele s Bradym, Rodgersem, Mahomesem i možným budoucím hitem Trevorem Lawrencem. Na co se těšit?

Dlouhých sedmnáct let se žádnému týmu nepodařilo vyhrát Super Bowl dvakrát v řadě. Quarterback Tom Brady u toho v únoru 2005 s New England Patriots byl a v nadcházející sezoně má další šanci na obhajobu s týmem Tampa Bay Buccaneers. Čtyřiačtyřicetiletý úkaz přírody se sedmi prsteny šampiona je pro hvězdné parťáky důvodem k loajalitě. Z 22 hráčů základní sestavy ze Super Bowlu nechybí pro další tažení ani jeden.

Království New England Patriots se v posledních dvou letech zhroutilo. Po loňském odchodu Toma Bradyho zůstali vládci nového tisíciletí po bídné sezoně bez play off. Boss Bill Belichick, na jehož bedra pomalu klepe sedmdesátka, ale chce dokázat, že může vyhrávat i bez svého dlouholetého parťáka. Své nedávné slabé drafty se rozhodl vykoupit 160 miliony dolarů, jež rozhodil po volném trhu. Získal třeba tight endy Jonnu Smithe a Huntera Henryho, tackla Trenta Browna či receivera Nelsona Agholora. A k nim mu na draftu spadl do klína quarterback Mac Jones. Ve čtvrtém týdnu budou všichni před očekávaným hitem koumat, jak zastavit Bradyho Bucs.

Buffalo Bills mají 258 milionů důvodů k víře, že je quarteback Josh Allen dovede do zaslíbené země. Přesně takovou částku v dolarech nasypali svému mladému vůdci za novou šestiletou smlouvu. Allen v zimě dotáhl Buffalo do konferenčního finále a s ním pod centrem jsou Bills hrozbou. Respekt mají i Tennessee Titans, kteří k dvoutisícyardové bestii Derricku Henrymu získali z Atlanty receivera Julia Jonese. Los Angeles Rams doufají, že je pozvedne quarterback Matthew Stafford, jenž dorazil výměnou za padlou hvězdu Jareda Goffa.

Elitní quarterbeci z draftu vždy vzbuzují velká očekávání, ale letošní třída opravdu vypadá nadějně. Jednička Trevor Lawrence půjde pozvednout Jacksonville Jaguars a vžilo se pro něj označení generační quarterback. Mac Jones v New Englandu v offseason předčil Cama Newtona, v Chicagu věří Justinu Fieldsovi, v San Francisku Treyi Lanceovi. Zacha Wilsona, nového zachránce New York Jets, čeká v Carolině hned v prvním kole střet s bývalou hvězdou klubu Samem Darnoldem.

PROGRAM SEZONY

1. TÝDEN NFL

Odehráno: Tampa Bay Buccaneers (1-0)-Dallas Cowboys (0-1) 31:29.

Neděle – 19.00: Buffalo Bills-Pittsburgh Steelers (PP Premier Sport 2), Houston Texans-Jacksonville Jaguars, Washington Footbal Team-Los Angeles Chargers, Indianapolis Colts-Seattle Seahawks, Carolina Panthers-New York Jets, Cincinnati Bengals-Minnesota Vikings, Tennessee Titans-Arizona Cardinals, Detroit Lions-San Francisco 49ers, Atlanta Falcons-Philadelphia Eagles, 22.25: Kansas City Chiefs-Cleveland Browns (PP Premier Sport 2), New Orleans Saints-Green Bay Packers, New York Giants-Denver Broncos, New England Patriots-Miami Dolphins.

Pondělí – 2.20: Los Angeles Rams-Chicago Bears (PP Premier Sport 2).

Úterý – 2.15: Las Vegas Raiders-Baltimore Ravens.

HITY ZÁKLADNÍ ČÁSTI

2. TÝDEN: Baltimore Ravens-Kansas City Chiefs

Souboj dvou našlapaných mocností konference AFC s dvěma dynamickými quarterbacky a bývalými MVP ligy. Vloni v prvním vzájemném mači Patrick Mahomes s Chiefs svého rivala Lamara Jacksona přehrál.

4. TÝDEN: New England Patriots-Tampa Bay Buccaneers

Tom Brady strávil na předměstí Bostonu dvacet let, teď se poprvé vrací na Foxborough, aby zatnul tipec stárnoucímu kouči Billu Belichickovi.

5. TÝDEN: Kansas City Chiefs-Buffalo Bills

V lednu se tyhle dva týmy utkaly o postup do Super Bowlu v konferenčním finále AFC a Chiefs vládli. Letos se od Bills a jejího quarterbacka Joshe Allena čeká víc.

9. TÝDEN: Kansas City Chiefs-Green Bay Packers

Mladý král Patrick Mahomes proti šedivějícímu umělci Aaronu Rodgersovi. Pravá lahůdka.

16. TÝDEN: New York Jets-Jacksonville Jaguars

Dva dny po Vánocích přijde čas na okénko do budoucnosti. Jednička letošního draftu Trevor Lawrence přiletí do New Yorku, aby se postavil dvojce Zachu Wilsonovi.