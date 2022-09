175:1. Touchdown, který neměl být. NFL zažila neuvěřitelnou noc zázraků

Momentka ze zápasu Cleveland Browns vs New York Jets • Reuters

Running back Clevelandu Nick Chubb právě 115 sekund před koncem zápasu s New York Jets doručil další touchdown a stadion slavil, protože tím pádem bylo téměř hotovo. Podle statistik měli domácí Browns v tu chvíli šanci 99,9 procent na vítězství. Za posledních 2229 zápasů se v NFL nestalo, že by se nějaký tým v posledních dvou minutách dostal z třináctibodové díry.

Vládci obou laviček ale zpozorněli. Kdyby Chubb místo snahy o skórování zastavil yard od endzony, jeho týmu by zůstal míč a pak už by jen čekal, až mu vítězství přinese čas. Takhle ale dostali Jets míč do ruky a jejich kouč Robert Saleh si oddechl: „Byla to naše jediná šance.“

Situace pak začala být ještě zajímavější, když kicker Clevelandu Cade York minul potvrzující kop za bod.

Onlinové sázkovky v tu chvíli přesto stáli za Browns. 93 sekund před koncem nabídla společnost PointsBet vítězství Jets v kurzu 175:1. Nikdo se nechytil...

Jets ale bojovali dál. Quarterback Joe Flacco využil šlendriánu v obraně soupeře a přes 66 yardů hodil touchdownovou přihrávku Coreymu Davisovi. Po potvrzujícím kopu to bylo jen o šest bodů minutu a 22 sekund před koncem.

Aby se Browns nedostali zpátky na míč, Jets museli riskovat a zkusit tzv. onside kick, poslat míč do volného prostoru a soupeři ho vyrvat. Povedlo se to.

„Jak jsme dostali míč, nepochyboval jsem, že budeme skórovat,“ řekl Saleh.

Stárnoucí Flacco v tu chvíli vypadal, jako když byl před deseti lety MVP Super Bowlu. Rozjel rychlý drive, na jehož konci narýsoval vítězný touchdown pro receivera Garretta Wilsona. Stadion Clevelandu byl v šoku, Jets otočili zápas na 31:30 a ubránili se i poslední zoufalé snaze Browns.

Situace byla tak šílená, že si někteří hráči Jets nevšimli Yorkovy minely z potvrzujícího kopu a v posledních sekundách netušili, že jejich tým o bod vede.

„Můj bože. Tenhle zápas byl jak ve filmu,“ smál se linebacker C.J. Mosley.

Námětů pro film ale víkend nabídl víc. Arizona Cardinals prohrávali v Las Vegas s Raiders uprostřed třetí čtvrtiny 0:20 a uprostřed čtvrté stále ztráceli šestnáct bodů. Jenže pak vytáhla svá kouzla quarterback Kyler Murray. Zařídil dva touchodowny, vždy potvrzením za dva body. Při tom prvním se dostal při tanci s míčem na 22 yardů od endzony a pak proti všem předpokladům protancoval zpět. Druhé potvrzení ve chvíli, když už vypršel čas základní doby, přineslo Arizoně prodloužení, v němž zápas otočila na 29:23.

Neuvěřitelný kousek předvedl také Tua Tagovailoa, levoruký quarterback Miami Dolphins. Jeho tým prohrával ve čtvrté čtvrtině v Baltimoru o 21 bodů, o tři touchdowny. Tagovailoa ale v posledních třinácti minutách nasázel čtyři touchdowny. Dva z nich zachytil Tyreek Hill, který před sezonou po příchodu z Kansas City podepsal mamutí smlouvu na 120 milionů dolarů. Rozhodující touchdown chytil další hvězdný receiver Jaylen Waddle čtrnáct sekund před koncem a Dolphins zvítězili 42:38.

„V jednom dni jsem nikdy tolik bláznivých konců neviděl,“ smál se Kyler Murray.