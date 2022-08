6 zápasů za 24 žen. Hvězda NFL přijde o půl sezony, královský plat zůstává

Hvězdě amerického fotbalu Deshaunu Watsonovi teď není dvakrát do smíchu, ženou se na něj žaloby kvůli sexuálnímu skandálu • Reuters

Hvězdě amerického fotbalu Deshaunu Watsonovi teď není dvakrát do smíchu, ženou se na něj žaloby kvůli sexuálnímu skandálu • Reuters

Quarterback Deshaun Watson zná trest za své chování k početné skupině fyzioterapeutek, masérek a kondičních trenérek, které ho obvinily ze sexuálně agresivního chování. Pověřená disciplinární úřednice mu udělila zákaz startu v šesti zápasech NFL. Je to málo, nebo hodně?

Sexuální aféra jedné z mladých tváří NFL má své vyústění. Deshaun Watson si dá šest zápasů volno a může se naplno vrhnout do svého pětiletého angažmá s Cleveland Browns, kteří z něho smlouvou za 230 milionů dolarů udělali nejlépe placeného hráče ligy. Když Watson dorazil na pondělní trénink svého týmu, usmíval se a uvolněně se podepisoval fanouškům.

Zdá se, že z nepříjemného případu vyjde Watson jen s přijatelným trestem oproti tomu, co mu hrozilo. Hráčská asociace NFLPA sice žádala jeho úplné osvobození, NFL ale údajně pro něj chtěla trest na celou sezonu a také pokutu ve výši osmi milionů dolarů.

Watson se dostal do problémů kvůli sérii obvinění ze sexuálně agresivního chování. Původně ho žalovalo 25 žen, jedna pak odstoupila, protože nechtěla na veřejnosti uvést své jméno. S dalšími dvaceti ženami se nakonec Watson dohodl na mimosoudním vyrovnání.

Během jara se díky svědectví dvou žen pro HBO dostaly ven pikantní detaily. Watson je podle nich nutil k sexuálním praktikám a vydíral je svým renomé slavného a bohatého sportovce.

„V jednom okamžiku ejakuloval. Bylo to pokořující a trapné a hnusné,“ uvedla Kyla Hayesová, jedna z žalujících žen.

Případ v červnu vyšetřila disciplinární úřednice Sue L. Robinsonová, která v pondělí rozhodla o tom, že Watson porušil kodex chování NFL, ale že nejsou důkazy pro přísnější trest.

„Respektujeme rozhodnutí soudkyně Robinsonové, v tu samou chvíli cítíme empatii a porozumění, že bylo tímto případem zasaženo mnoho osob,“ uvedli vlastníci Browns Dee a Jimmy Haslam.

Rozhodnutí znamená, že Clevelandu vyšel kalkulovaný risk. Na jaře získali Watsona z Houstonu výměnou za šest výběrů v draftu, včetně tří voleb v prvním kole, museli ale počítat s případným trestem. Šest zápasů sice v NFL znamená téměř polovinu sezony, Browns ale už od října můžou se svým hvězdným quarterbackem počítat.

Soudkyně Robinsonová vycházela z minulých případů. Největší trest za porušení kodexu chování ligy dostal vloni ofenzivní tackle Jarron Jones, jenž vyfasoval deset zápasů za domácí násilí. Slavný Tom Brady před šesti lety přišel o čtyři zápasy kvůli sledovanému skandálu Deflategate, v němž byli New England Patriots usvědčeni, že v konferenčním finále proti Indianapolis Colts hráli s podhuštěnými balony. Receiver Atlanty Calvin Ridley dostal od NFL distanc na celou sezonu za sázení na zápasy.

Watson kvůli případu přišel o rok kariéry, protože jeho původní klub Houston Texans ho v minulé sezoně nevyužil. Plat mu však zůstal. Po výměně do Clevelandu pak podepsal smlouvu na garantových 230 milionů dolarů.

„Otrávilo mě to. Vypadalo to, jako by byl za své špatné chování odměněn,“ stěžovala si Hayesová.

Watson ze svého pětiletého kontraktu přijde jen o podíl za šest zápasů ze svého základního platu za aktuální sezonu, v níž si měl vydělat 1 035 000 dolarů. Kauza ho tak bude stát 345 000 dolarů. Už v příští sezoně jeho základní plat podle kontraktu naroste na 46 milionů.

NFL má do čtvrtka čas se odvolat.