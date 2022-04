Domino quarterbacků: hvězdné přesuny, Browns riskují s obviněným Watsonem

Než v tomhle pokeru vrhli generální manažeři do hry all-in stamiliony dolarů a drahocenné picky na draftu, způsobně se čekalo, co udělají ti dva.

Nejdřív Aaron Rodgers ukončil únavné licitování a rozhodl se, že zůstane v Green Bay. Pár dní poté si Tom Brady vyrazil na Old Trafford, a vykrucoval se, když se ho Cristiano Ronaldo po zápase zeptal, jestli opravdu skončil kariéru. Hned další den na Twitteru oznámil, že se po čtyřicetidenním důchodu vrací do Tampy Bay.

Status quo byl dán, trh se uvolnil a už to jelo. V následujících týdnech získalo nového quarterbacka hned sedm organizací NFL. A byly mezi nimi také megatrejdy, na které se bude vzpomínat i po letech.

„Že quarterbeci přechází, se samozřejmě stává. Ale aby takhle přecházeli ti ze špičky, je nevídaná věc. Myslím, že takhle se to nikdy nestalo. Je téměř garantované, že ne všechny trejdy budou zpětně brané jako správné. Určitě někdo narazí,“ předpovídá Radim Kroulík, PR manažer České asociace amerického fotbalu.

Mít elitního quarterbacka je v NFL neocenitelné. Bez kvalitního chlapíka, který řídí ofenzivu a hází spektakulární pasy receiverům, je téměř nemožné dlouhodobě vyhrávat. Tahle pozice je v americkém fotbale tak klíčová a zároveň náročná, že se většina z 32 klubů neustále nachází v permanentní fázi hledání svého hrdiny. Týmy, které svého quarterbacka mají, se ho za normálních okolností nezbavují za žádnou cenu. Letos to bylo ale jinak.

Všechno rozjel Aaron Rodgers. Dlouho se zdálo, že se s Green Bay bude loučit a očekával se obchod s Denverem. Nakonec Rodgers zůstal a dostal novou tříletou smlouvu za 150 milionů dolarů.

„Chování Aarona Rodgerse mě překvapuje. Člověk by řekl, že v jeho letech a s majetkem, který za kariéru vydělal, by se nemusel handrkovat o každý milion na smlouvě. Čekal bych podobný přístup jako od Bradyho, který je ochoten kolem sebe postavit tým a ne si vydupávat větší a větší smlouvu,“ hodnotí Jakub Ječný, defenzivní end Prague Lions, který je velkým fanouškem Packers.

Denver Broncos se pokusili zopakovat úspěšnou strategii se zabudováním legendárního quarterbacka do sílícího týmu. Před šesti lety jim to vyšlo se slavným Peytonem Manningem. Tentokrát celou zimu usilovali o Rodgerse. Když jim sklaplo, rychle zareagovali. Mimo jiné za dva výběry v prvním kole a zatím průměrného quarterbacka Drew Locka dostali Russella Wilsona, který byl celé desetiletí tváří Seattle Seahawks, s nimiž v roce 2014 vyhrál Super Bowl. Paradoxně právě proti Denveru.

Hned tři picky v prvním kole obětovali Cleveland Browns, aby z Houstonu získali Deshauna Watsona. Ten patřil před dvěma lety mezi nejlepší quarterbacky NFL, o následující sezonu ale přišel kvůli sexuálnímu skandálu, v němž proti němu svědčilo 22 žen. Dvě velké poroty ho sice osvobodily, případ ale pokračuje a je možné, že k trestu sáhne sama NFL. I proto podepsal Watson v Clevelandu kontrakt, který mu sice garantuje za pětiletou smlouvu 230 milionů dolarů, první sezonu z nich ale uvidí „jen“ deset milionů, méně než pětinu, co si vydělá v dalších letech.

Třetím velkým jménem na pochodu se stal Matt Ryan. Nešťastný Bradyho protějšek ze slavného superbowlového comebacku z roku 2017 v posledních sezonách strádal ve špatném týmu, teď má ale novou naději v Indianapolis.

„Asi nejvíc šancí dávám, že uspěje Russell Wilson v Denveru. Je to skvělý quarterback, který jde do dobré situace, ten tým je kvalitní. Je to největší sázka na jistotu, jaká v téhle branži může být,“ říká Kroulík. „Hodně negativního má Watsonův přestup do Clevelandu. Jeho případná suspendace bude v NFL velké téma. Watson je top quarterback. Cleveland ale dal strašně moc, aby ho získal.“

I kvůli Watsonově nejisté situaci může Cleveland, jak je jeho dobrým zvykem, přichystat fanouškům ještě pořádné dobrodružství. Chilli do tohohle příběhu může přidat i Baker Mayfield. Před čtyřmi lety byl jedničkou draftu nabitého nadějnými quarterbeky. Teď je v Clevelandu mužem navíc.

Výdělky quarterbacků v sezoně

Hráč (tým) v dolarech v korunách Matthew Stafford (LA Rams) 61,5 milionů 1,37 miliard Josh Allen (Buffalo) 47 milionů 1,05 miliard Deshaun Watson (Cleveland) 46 milionů 1,03 miliard Aaron Rodgers (Green Bay) 42 milionů 940 milionů Kirk Cousins (Minnesota) 40 milionů 895 milionů Patrick Mahomes (Kansas City) 29,5 milionů 660 milionů ... Matt Ryan (Indianapolis) 24,7 milionů 553 milionů Russell Wilson (Denver) 24 milionů 537 milionů Tom Brady (Tampa Bay) 10,4 milionů 233 milionů

Výrazné změny na pozici QB