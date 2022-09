Češi mají blíž ke slavné NFL: Prague Lions budou hrát Evropskou ligu!

Rostoucí popularita amerického fotbalu v Česku dostává nové palivo. Šampioni domácí ligy Prague Lions od příští sezony budou hrát kontinentální soutěž ELF, která navazuje na tradici bývalé ligy NFL Europe. Pro české hráče je to šance ukázat se klubům NFL. „Rozhodně jim to do NFL může pomoct,“ říká Zach Harrod, trenér Lions.

Tohle může být přelomová událost v historii českého amerického fotbalu. Prague Lions budou v příští sezoně jedním z nových týmů evropské ligy ELF.

„Věříme, že tato volba může posunout nejen Prague Lions, kteří se tímto dostávají z amatérské do profesionální roviny, ale také americký fotbal v České republice,“ uvedli Lions v tiskovém prohlášení. „ELF je nejkvalitnější evropskou soutěží a našim cílem je se v této lize stabilizovat, získat zkušenosti a dříve či později zabojovat o titul.“

Evropská liga ELF vznikla vloni v reakci na rostoucí globální popularitu NFL a vyvíjí se ve spolupráci s nejlepší ligou na světě, která dala několika organizacím povolení, aby použili názvy několika klubů z dob NFL Europe.

„Rozhodně to s boomem NFL souvisí. Liga dobře ví, co se tady děje. Mají určitě zájem, sledují to a těší se na další možnosti spolupráce v Praze,“ řekl Harrod. „Tahle liga má po světě dosah přes půlmiliardy domácností. Je to příležitost pro hráče hrát nejvyšší úroveň v Evropě a ukázat se.“

V Česku v posledním desetiletí dominoval klub Prague Black Panthers, jehož elitní tým se v roce 2019 přesunul do rakouské ligy AFL, jež byla dlouhodobě nejlepší soutěží v Evropě. Vznik ELF poměry zamíchal. Jádro soutěže tvoří osm týmů z Německa, letos se ale zapojily dva špičkové rakouské kluby Vienna Vikings a Tirol Raiders. Vikings se hned dostali do titulového Championship Game, v němž v neděli v Klagenfurthu nastoupí proti Hamburg Sea Devils.

ELF plánuje pro příští sezonu rozšíření o třetinu, z dvanácti na osmnáct týmů. A mezi novými týmy z Mnichova, Milána, Curychu, Paříže a Székesfehérváru budou i Prague Lions.

„Ještě nemám slov. Můj telefon se nezastaví. Když jsme o lize slyšeli, mysleli jsme si, že je to pro nás nereálné. Ale pak jsme začali mluvit s partnery a měli velký zájem,“ vysvětluje Harrod. „S ligou jsme mluvili několik měsíců, na poslední chvíli všechno dopadlo dobře. Těším se na další výzvu, doufáme, že v Česku můžeme najít společnou cestu k úspěchu.“

Lions budou muset dát dohromady výrazně vyšší rozpočet, než s kterým disponovali v české lize, řádově v hodnotě několika stovek tisíc eur. Domácí zápasy by rádi hráli na fotbalovém stadionu Viktorie Žižkov, který už několikrát hostil Czech Bowl.

„Ještě jednáme, ale cíl je pokračovat na Žižkově, bylo by to pro nás ideální. Jsem z Chigaga a připomíná mi to Wrigley Field (domov baseballistů Cubs – pozn. red.). Stadion má svoje kouzlo,“ líčí Harrod.

Přestup do profesionální evropské ligy bude znamenat nutnost posílit kádr. Harrod ale věří, že základ týmu Lions novou výzvu zvládne. Jeden důvod, proč jsme mířili na tohle, byly nabídky, které naši hráči dostávají z týmů ELF i AFL. Láká je vyšší soutěž. My nechceme být zastávka po cestě, ale konečná stanice,“ říká Harrod. „ELF je třetí nejlepší liga na světě. Je to příležitost pro celý americký fotbal v zemi. Talent v Česku je. Můžeme něco dokázat, make some noise, jak se říká u nás…“