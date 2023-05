Kdo byl Jim Brown (†87): Legenda, hvězda Tuctu špinavců, zastal se Aliho

V létě 1966 byl Jim Brown největší hvězdou NFL. Art Modell, kouč Cleveland Browns, se ale domníval, že ani takový hráč si nemůže dovolit zmeškat začátek tréninkového kempu.

„Žádný veterán nemá povolení dostavit se pozdě – a to se týká i Jima Browna,“ prohlásil Modell s tím, že každý promeškaný trénink bude Browna stát 100 dolarů.

Jim Brown měl ale své plány. Napsal trenérovi uctivých ale jasných pár řádek, kde mu oznámil konec své hráčské kariéry.

„Udělal jsem chybu,“ připustil později Modell.

Už je to dlouhých 57 let, co tahle příhoda ukončila sportovní kariéru Jima Browna. Když o víkendu zemřel, stejně se pořád píše, že patří k nejlepším hráčům amerického fotbalu v dějinách. Sporting News ho v roce 2002 dokonce vyhlásily za úplně nejlepšího v historii. Mnozí by souhlasili i dnes, i když od té doby zaujal Tom Brady, a Aaron Rodgers ještě hraje.

Brown neměl snadné dětství. Otec, profesionální boxer Swinton „Sweet Sue" Brown, rodinu opustil, matka odjela vydělávat do New Yorku a nechala syna v Georgii jen s babičkou. Ve škole se ale rychle projevil Brownův neobyčejný sportovní talent. Vynikal nejenom v americkém fotbale, ale i v atletice, basketbalu lakrosu či atletice.

Cleveland Browns z NFL ho draftovali jako číslo 6 v roce1957. A na devět let získali dominantního running backa. Brown byl nezastavitelný. Zářil v éře, v níž se ještě nehrál Super Bowl, a dovedl Browns ke třem účastem v zápase o titul NFL a v roce 1964 ho pomohl vyhrát. Získal také tři ceny pro nejužitečnějšího hráče ligy. A jeho 12 312 naběhaných yardů se dodnes skví na jedenáctém místě historické tabulky.

Dostal nabídku z Hollywoodu

Brown měl fyzickou sílu i šarm, ve sportu byl prvotřídní hvězdou a nakonec dostal i nabídku z Hollywoodu.

„Producent z Columbie mi zavolal a zeptal se, jestli bych měl zájem zastupovat Jima Browna. Byl jsem velký fotbalový fanoušek. Myslel jsem, že Jim Brown bude skvělý. Cítil jsem, že se může stát velkou hvězdou, hlavně v akčních filmech,“ vzpomínal v dokumentu NFL Brownův první filomový agent Phil Gersh.

Brown se mihnul už v roce 1964 ve westernu Rio Conchos. Jeho pravou bránou do Hollywoodu byl ale trhák Tucet špinavců, kde si spolu s Johnem Cassavetesem, Charlesem Bronsonem či Donaldem Sutherlandem zahrál odsouzence na smrt poslaného do klíčové válečné mise. Hollywood objevil svou černou hvězdu.

„Jim změnil Hollywood finačně. Otevřelo to dveře, protože najednou Hollywood zjistil, že existuje i černé publikum, které mu zatím scházelo,“ uvedl v dokumentu dlouholetý running back i herec Fred Williamson.

Brown bořil hranice. V roce 1969 si například s Raquel Welchovou zahrál v první hollywoodské milostné scéně, v níž vystupovali herci odlišné barvi pleti.

V roce 1967 se ve vyhrocené atmosféře zastal boxera Muhammada Aliho, když odmítl nastoupit do války ve Vietnamu a přišel kvůli tomu o boxerskou licenci i o cestovní pas. Brown tehdy uspořádal tzv. Cleveland Summit, dal dohromady dvanáct sportovních hvězd s černou pletí a společně se Aliho zastali. Mezi těmi esy byli například slavní basketbalisté Bill Russell a Lew Alcindor, později známý jako Kareem Abdul-Jabbar.

Brown měl i temnější stránku. Šestkrát byl zatčen kvůli obviněním z násilí na ženách. Jednou strávil den ve vězení poté, co zmlátil svého partnera na golfu. Byl obviněn i ze znásilnění a sexuálního obtěžování, hrozil taky své ženě, které jednou při hádce rozbil okénko od auta. Sportovní svět si ho ale bude pamatovat kvůli něčemu jinému.

„Ztratili jsme hrdinu,“ prohlásil LeBron James. „Doufám, že každý černý sportovec si udělá čas, aby si něco zjistil o tomhle neuvěřitelném muži, o tom, co udělal, a co změnilo naše životy. Všichni stojíme na ramenou Jima Browna. Vždycky, když se rozhodnu s něčím vystoupit, vždycky myslím na Jima Browna. Můžu mluvit jenom proto, že Jim strhnul zdi.“