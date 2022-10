Bohatý majitel z NFL (81) šokoval svatbou. Zpíval mu i Elton John

KLAUN. Fanoušci Saints, známí jako Who Dat Nation, patří mezi nejhlučnější a také nejkreativnější fanoušky v NFL. Klaun Mack the Quack se v civilu jmenuje Mack Cuenca a na stadionu Superdome ho můžete potkávat od roku 1978. • Kamil Herák

Jeden z nejbohatších mužů sportovního světa do toho znovu praštil. Jedenaosmdesátiletý Robert Kraft, majitel New England Patriots z ligy amerického fotbalu NFL, si vzal o 34 let mladší blonďatou doktorku Danu Blumbergovou. Na svatební oslavu do New Yorku pár pozval spoustu celebrit, zpívali mu například Elton John a Ed Sheeran.