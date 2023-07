Nejdražší podpis! Hvězda NFL se dobrovolně vzdala tři čtvrtě miliardy

Nemusel hýbnout prstem. Quarterback Aaron Rodgers to udělal a podpisem nového kontraktu se svým novým klubem New York Jets rázem přišel o 35 milionů dolarů, v přepočtu asi 760 milionů korun. „Bere míň, vzdal se pětatřiceti milionů dolarů, aby měl v New Yorku šanci na prsten (nebo dva),“ napsal NFL insider Top Pelissero, který zprávu na Instagramu oznámil. Jets tak pomůže uvolnit ruce v posilňování týmu, společným cílem je dostat ho do Super Bowlu.

Devětařicetiletý Rodgers, jeden z ikonických quarterbacků nedávné éry, teprve vloni na jaře podepsal tříletou lukrativní smlouvu s Green Bay Packers. Poté, co byl v dubnu v obřím trejdu vyměněn do Jets, jeho nový klub zdědil povinnost zaplatit mu za příští dva roky kolem 110 milionů plně garantovaných dolarů.

Zatím přitom není jasné, jak dlouho chce Rodgers ještě hrát. Jets hrozila děsivá vyhlídka, že jejich hvězda po sezoně skončí a klub bude muset přesto zaplatit vražednou částku.

Aktuální Rodgersovo rozhodnutí ale zcela mění situaci. Souhlasil totiž s novou dvouletou smlouvou, v níž má garantováno 75 milionů dolarů, dobrovolně se tak vzdal 35 milionů dolarů.

„Tým se za mě vzdal důležitých zdrojů. Jsem si toho vědom,“ vysvětlil Rodgers. „Může se stát cokoli, ale teď se moc dobře bavím. Opravdu to nevidím jako věc na jeden rok.“

Rodgers byl osmnáct let hlavní tváří Green Bay Packers, získal s nimi jeden Super Bowl a čtyřikrát se stal nejužitečnějším hráčem ligy. Jeho vztah s vedením organizace se ale v posledních letech zhoršil, zvlášť poté, co Packers před třemi lety draftovali jeho předpokládaného nástupce Jordana Lovea.

Rodgers byl v posledních letech v Green Bay často prezentován jako sobecký hráč, který se v létě neúčastnil nepovinných tréninků. Po jeho nástupu do New Yorku se zatím chová přesně obráceně. Na jaře se dobrovolně účastnil týmových tréninkových aktivit, s několika spoluhráči se spřátelil i mimo hřiště. A koučové si pochvalují jeho zapálení a ochotu učit mladé hráče.

Teď navíc klubu výrazně pomohl finančně. Jeho nová smlouva je strukturována tak, že v letošní sezoně zatíží týmový rozpočet jen necelými devíti miliony dolarů a celá výplata je technicky rozdělena do pěti let. Jets, kteří disponují jednou z nejlepších obran v lize a letos získali i několik posil do ofenzivy, to umožní flexibilitu a možnost získat i další kvalitní hráče.

Rodgers v minulé sezoně, v níž ho trápilo zranění na házecí ruce, předváděl průměrné výkony, ale dvě sezony předtím byl dvakrát vyhlášen MVP ligy. Jeho současné kroky naznačují, že má zájem hrát déle než jeden rok. Cestu mu prošlapal další legendární quarterback Tom Brady, který kariéru letos ukončil v pětačtyřiceti letech.

„Tom nastavil standard tím, že hrál do pětačtyřiceti. Což je šílené, ale je to méně šílené, když se na to podíváte zblízka. Když pořád milujete hru, chcete být její součástí a staráte se o sebe, jak máte, dostáváte se do pozice si přinejmenším s touhle myšlenkou hrát,“ řekl Rodgers.