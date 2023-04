Historický trejd, cirkus v NFL začíná: Rodgers jde do prokletého klubu

Hvězdný quaterback Aaron Rodgers míří z Green Bay Packers do New York Jets • ČTK / AP / Darron Cummings

Hvězdný quaterback Aaron Rodgers míří z Green Bay Packers do New York Jets • ČTK / AP / Rick Osentoski

Hvězdný quaterback Aaron Rodgers míří z Green Bay Packers do New York Jets • Reuters

Hvězdný quaterback Aaron Rodgers míří z Green Bay Packers do New York Jets • ČTK / AP / Seth Wenig

Hvězdný quaterback Aaron Rodgers míří z Green Bay Packers do New York Jets • ČTK / AP / Aaron Gash

Hvězdný quaterback Aaron Rodgers míří z Green Bay Packers do New York Jets • ČTK / AP / Paul Sancya

Hvězdný quaterback Aaron Rodgers míří z Green Bay Packers do New York Jets • ČTK / AP / Charles Rex Arbogast

Hvězdný quarterback Aaron Rodgers zamířil z Green Bay Packers do New York Jets • Koláž iSport.cz

Bude to báječná show, o tom není sporu, na tohle svět NFL čekal půlku jara a je to konečně tady. Green Bay Packers souhlasili s výměnou slavného quarterbacka Aarona Rodgerse, který míří do už natěšeného mediálního cirkusu v New Yorku, kde bude hrát americký fotbal za místní Jets. Je to historický trejd, který zájem o novou sezonu NFL vystřelí do vesmíru.

Všechno to začalo v tichu a ve tmě. Uprostřed února se Aaron Rodgers na několik dní schoval do hobití nory kdesi v Oregonu, kde byl čtyři dny sám bez přístupu světla, aby si srovnal myšlenky. Když vyšel ven, oznámil, že našel sílu pokračovat v kariéře. To rozjelo velký přestupový kolotoč, který se zastavil až v noci na úterý s výsledkem, který už přes měsíc očekávala celá Amerika.

Rodgers nechal za sebou osmnáct krásných let v Green Bay a jde své sportovní dědictví znásobit do kontroverzní organizace New York Jets, vysmívaných loserů, kteří jsou však teď na vzestupu a díky angažmá fenomenálního hráče s manýry rockové hvězdy patří rázem minimálně do širší skupiny favoritů na účast v příštím Super Bowlu.

Uskutečnila se obří obchodní transakce, v níž se oba kluby musely vzdát velké hodnoty, ale oba si od ní slibují nadějnou budoucnost.

Packers se vzdali devětatřicetiletého Rodgerse, tváře své organizace, který je v roce 2011 přivedl k Super Bowlu a čtyřikrát byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem NFL, z toho dvakrát v posledních třech letech. Při výměně picků čtvrtečního prvního kola letošního draftu dali své číslo 15 a poslali Jets ještě letošní páté kolo.

Jets při výměně picků obětovali čtvrteční třináctku, podle očekávání Packers věnovali své extra druhé kolo, které během zimy získali výměnou receivera Elijaha Moorea. Pustili ještě letošní šesté kolo a pak hlavně druhé kolo příští rok, z něhož se může stát první kolo, pokud Rodgers letos odehraje za Jets aspoň 65 procent snapů.

Je to konec předlouhé ságy, která od Rodgersova výstupu ze tmy bavila celou Ameriku, ačkoli v posledních týdnech už trochu unavovala.

Příběh se začal odvíjet v minulé sezoně, kdy se Jets z věčných klaunů proměnili v nadějný tým plný mladých hvězd. Před rokem trefili na draftu hned několik jackpotů a na konci sezony získali jejich receiver Garrett Wilson a cornerback Sauce Gardner ocenění za ofenzivního a defenzivního nováčka roku. Nadějně rozjetou sezonu ale ztratili kvůli zraněním a bídným výkonům nezkušeného quarterbacka Zacha Wilsona. Hned po sezoně tak jejich majitel Woody Johnson prohlásil, že je „absolutně připraven“ investovat velké peníze do hvězdného quarterbacka odjinud.

Po krachu jednání s Derekem Carrem, který podepsal v New Orleans, se Jets otevřeně soustředili na Rodgerse. Už podruhé ve své historii tak vsadili na legendu z Green Bay. Před patnácti lety přivedli z Packers stárnoucího Bretta Favreho, který tehdy začal svou misi v New Yorku skvěle, ale pak se zranil a Jets se ani nedostali do play off.

Rodgers paradoxně v úvodu kariéry tři sezony čekal za Favreho zády, než v Green Bay zahájil svou legendární kariéru. Teď už je mu devětatřicet a minulou sezonu mu hodně ztížila zlomenina palce na házecí ruce. Packers se rozhodli jít dál se svou mladou hvězdou Jordanem Lovem.

„Aaron samozřejmě stárne. Myslím, že v něm zůstalo ještě hodně dobrého fotbalu. Ale pro nás tohle dávalo smysl. Nechat Lovea sedět ještě jeden rok by zpozdilo jeho vývoj,“ vysvětlil Brian Gutekunst, manažer Packers podle ESPN.

Jets věří, že v Rodgersovi zůstávají jeho schopnosti šampiona, a do vyjednávání o trejdu šli naplno.

Začátkem března nastoupily do soukromého tryskáče všechny hlavní mozky Jets, včetně majitele Woodyho Johnsona, a navštívili Rodgerse v jeho domě v Malibu. Rodgers následně v talk show Pata McAfeeho oznámil svůj záměr hrát v příští sezoně za Jets.

Probleskla informace, že Rodgers svému novému týmu předal nákupní seznam posil, s kterými by se rád v New Yorku sešel. Sám to pak rozhořčeně popřel, Jets mu každopádně přivedli jeho někdejšího ofenzivního koordinátora Nathaniela Hacketta, přímo z Packers přetáhli jeho dvorního receivera Allena Lazarda a angažovali taky náhradního quarterbacka Tima Boylea, který strávil s Rodgersem v Green Bay tři sezony.

Několik předních hráčů Jets na internetu lákalo Rodgerse do týmu. Cornerback Sauce Gardner slíbil, že když dorazí, spálí tzv. sýrovou hlavu, značkovou pokrývku hlavy fanoušků Packers, kterou dostal od fanoušků Jets po podzimním vítězném zápase v Green Bay. A pak to taky obřadně udělal.

Situaci údajně zkomplikovala Rodgersova poznámka, že před svým výletem do temnoty byl na 90 procent přesvědčen ukončit kariéru. Majitel Jets Woody Johnson se údajně polekal, aby Rodgers neměl podobné myšlenky i po příští sezoně. Ale nakonec obchod klapnul těsně před čtvrtečním startem draftu, což Packers umožní zužitkovat své nové picky.

„Ještě jsou věci, které se musí dokončit, ale očekávám, že to zvládneme během několika dní, ještě před draftem,“ řekl Gutekunst.

Poslední detaily se můžou týkat finančního vyrovnání. Navzdory přestupu Packers zbyde 40,3 milionu dolarů tzv. „dead money“, které jim zkomplikují jejich platový strop. Jets naopak v následujících dvou sezonách zaplatí rozumné peníze – 15,8 milionu letos a 32,5 milionu za rok.

Nástup Rodgerse do New Yorku nepochybně odstartuje obří mediální cirkus. Jets jsou populárním, ale zároveň prokletým klubem, který čeká na Super Bowl víc než půl století a má za sebou dvanáct let mimo play off, což je nejdelší série napříč všemi americkými profesionálními sporty. Rodgers přichází ve chvíli, kdy je tým na vzestupu a bude to parádní show. Jets byli dosud na televizním trhu přehlíženi, teď se očekává, že se objeví v hlavním vysílacím čase minimálně šestkrát za sezonu.

Statistiky trejdu