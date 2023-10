Akce jako s Bradym. Kontroverzní kouč v NFL dosáhl na výhru číslo 300

Souboj New England Patriots a Buffala Bills • Reuters

Jako třetí kouč v historii se Bill Belichick dostal na hranici 300 výher v základní části NFL. Legendární a zároveň kontroverzní postava amerického fotbalu v neděli s New England Patriots slavila vítězství nad Buffalem, Belichick má před sebou jen dva slavné kolegy - Dona Shulu (328) a George Halase (318). Stále přitom platí, že zažívá jeden z nejhorších startů do sezony v kariéře.

Takhle to Patriots dělávali s Tomem Bradym. Dvanáct sekund před koncem chytil Mike Gesicki v endzoně yardovou přihrávku od quarterbacka Maca Jonese a New England v poslední chvíli převrátil skóre zápasu s Buffalem. Patriots zvítězili 29:25 a svému kouči tak zařídili historické vítězství.

„Je to skvělé, ale opravdu se víc soustředím na náš tým a tenhle rok. O tohle se budu starat později. Děkuju,“ řekl Belichick po zápase.

Strohý styl k němu patří, ale tentokrát k němu měl důvodů víc. Do zápasu s Buffalem vstupovali Patriots s bilancí jediného vítězství a pěti porážek, což byl Belichickův nejhorší start ve funkci hlavního trenéra týmu, v níž je od roku 2000.

Jeho éra se dvě desetiletí překrývala s působením quarterbacka Toma Bradyho. Devětkrát se spolu dostali do Super Bowlu, šestkrát si sáhli na trofej. Belichick si získal pověst defenzivního mága, ale také člověka, který je schopen jít za vítězstvím i za hranu pravidel.

V roce 2007 dostal pokutu půl milionu dolarů za svou účast v aféře Spygate, v níž byl pracovník Patriots přistižen, jak natáčí z nepovoleného prostoru defenzivní signály New York Jets. ESPN pak zjistila, že Patriots mezi lety lety 2000 – 2007 natáčeli soupeřovy signály ve čtyřiceti zápasech. ESPN také tvrdila, že k častým praktikám Patriots patřilo to, že během rozcvičky některý z klubových zaměstnanců vnikl do kabiny soupeře a okopíroval signály protivníkovy ofenzivy.

Později byli pak Belichickovi Patriots potrestáni za tzv. Deflegate, Brady tehdy v konferenčním finále proti Colts házel s podhuštěnými balony.

Od Bradyho odchodu v roce 2020 se New England trápí. Do play off se dostal jedinkrát, hned vypadl v předkole a za necelé čtyři sezony v nové éře drží pasivní bilanci 27 výher a 30 porážek. Letos už dostali Patriots nařezáno 38:3 v Dallasu, což byla nejvyšší Belichickova porážka. Před týdnem dostali doma výprask 0:34 od Saints, což byla pro Belichicka zase nejvyšší porážka na Foxborough.

I proto se před zápasem s Buffalo Bills začalo spekulovat, jestli se neblíží konec Belichickova angažmá v New Englandu. Mnohé zaujal nápadně krátký stisk ruky při Belichickově nedělním setkáním s majitelem klubu Robertem Kraftem během ceremoniálu na počest týmových legend. Ten měl být se startem Patriots logicky nespokojen.

Později však NFL Network insider Ian Rapoport propálil, že Belichick s Patriots během léta podepsal lukrativní prodloužení smlouvy na několik dalších let.

Pro Krafta to může být argument, proč být se svým dlouholetým koučem ještě trpělivý. Sezona jeho týmu není po triumfu nad Buffalem zdaleka ztracená. V neděli Patriots čeká těžký zápas v Miami, následuje ale několik teoreticky slabších soupeřů.

„Podle mě je v tom nejlepší. Ví, jak vyhrávat. Koučuje správným způsobem. Ví, jak stlačit ty správné čudlíky. Budeme pro něj dál hrát naplno,“ ujistil Jabrill Peppers, safety Patriots.

Včetně play off už Belichick nasbíral 331 výher. V téhle statistice je před ním už jen Shula s 347 zářezy.