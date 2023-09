Prokletí Jets? Hvězdný Rodgers se rychle zranil. Tým pak šokoval favorita

Z živého snu se sportovní New York propadnul rovnou do noční můry. Hvězdný quarterback Aaron Rodgers nastoupil po létě plném mediálních ohňostrojů do prvního zápasu sezony NFL za Jets, ale proti Buffalu vydržel jen čtyři snapy, než ho vyřadilo zřejmě vážné zranění achilovky. „Budeme se modlit, ale nevypadá to dobře,“ hlesl kouč Jets Robert Saleh. Jeho tým hit prvního kola i bez své hvězdy otočil a zvítězil 22:16 v prodloužení po 65yardovém punt returnu nováčka Xaviera Gipsona.

I po letech se na tenhle večer bude jistě vzpomínat. NFL sází na pondělí večery ve svém Monday Night Footbal ty nejlepší mače a střet New York Jets s Buffalo Bills byl nabitý příběhy.

Ten nejsmutnější se týká devětatřicetiletého quarterbacka Jets Aarona Rodgerse. Superhvězda dorazila do klubu v dubnu po 18 letech v Green Bay Packers, oslnila New York svým vůdcovským přístupem a dala fanouškům věčných loserů naději, která letěla možná až k Super Bowlu. To by ale nebyli Jets, aby prokletí klubu ihned neuhodilo na nejčerstvější a nejbyštivější posilu...

Bublina velkých letních očekávání splaskla po pouhých čtyřech Rodgersových snapech. Defenzivní end Bills Leonard Floyd ho při sacku srazil k zemi, slavnému quarterbackovi se na nové umělé trávě seknul kotník. Rodgers ještě vstal, ale brzo si ke zděšení stadionu MetLife zase sednul. Pak odkulhal ze hřiště a do šaten už ho odvezlo pohotovostní vozítko. Do zápasu už se nevrátil, první zprávy hrozí vážným zraněním achilovky. Pokud bude šlacha přetržená, pro Rodgerse to bude znamenat konec sezony.

„Magnetická rezonance pravděpodobně potvrdí, co si myslíme, že se stalo. Dnes se budeme modlit, ale nevypadá to dobře,“ prohlásil kouč Saleh temně.

Ztráta Rodgerse je těžkou ránou nejen pro Jets, ale i pro celou ligu, která vzmáhající se tým s legendou na místě quarterbacka umístila v programu několikrát do prime timu. Jets ale nakonec Ameriku pobavili i bez své opory.

Rodgerse nahradil Zach Wilson, někdejší dvojka draftu, která se v prvních dvou sezonách v New Yorku neprosadila, a proto Jets zorganizovali bombastický trejd pro Rodgerse. V první půli se Wilson trápil a Bills před přestávkou drželi desetibodový náskok. A to i přesto, že quarterback Buffala Josh Allen spáchal interception do rukou safetyho Jordana Whiteheada.

V druhém poločase se otřesení Jets ale pomalu dostávali do hry. Jejich obrana v čele s defenzivním endem Quinnenem Williamsem drtila jakékoli pokusy soupeře o útok. Nervoznímu Allenovi se nedařilo, byl celkem pětkrát sackován. A v zápase, v němž by mu stačilo jen držet soupeře na distanc, páchal smrtící chyby. Whitehad má na dresu trojku a zápas končil se třemi interceptions, jimiž Allena bez milosti ztrestal. Potřetí zachytil jeho přihrávku necelých deset minut před koncem a Jets pak předvedli povedený drive zakončený vyrovnávacím touchdownem, jaký se hned tak nevidí.

Wilson ho hodil jen na tři yardy a přihrávka na levé křídlo se mu úplně nepovedla, v rohu endzony ale udělal všechnu práci receiver Garrett Wilson. Nejenže přetlačil dotírajícího cornerbacka Tre'Daviouse Whitea, v téměř zoufalé pozici si balon ve vzduchu dvakrát připravil jednou rukou, než míč zkrotil.

Necelých pět minut před koncem bylo vyrovnáno, Jets pak po Allenově fumblu získali tři body za field goal, Bills ale ještě stihli reagovat a zápas šel do prodloužení. V něm mělo Buffalo míč jako první a touchdownem mohlo rozhodnout. Defenziva Jets ale opět zabrala a pak rozhodl pohádkový moment nováčka Xaviera Gipsona.

Během letošního draftu si na tohohle mladíčka nikdo nevzpomněl, Jets ho z ulice vzali do tréninkového kempu. V něm Gipson zaujal a ve slavném dokumentárním seriálu Hard Knocks patřilo k highlightům, když mu kouč Saleh s manažerem Joem Douglasem oznamovali, že si vybojoval místo v týmu. V poslední akci úvodního zápasu sezony Gipson zachytil soupeřův punt a s míčem přeběhl 65 yardů do endzony.

Jets proti trojnásobným vítězům divize AFC East z posledních třech let nakonec oslavovali vítězství. Bez Rodgerse jsou ale jejich vyhlídky do sezony o dost matnější.

„Rmoutím se pro Aarona. Vím, jak moc do tohohle investoval. Budu se modlit a držet se naděje. Moje srdce je s Aaronem,“ řekl Saleh.

NFL V ČÍSLECH

1. týden: New York Jets (1-0) vs. Buffalo Bills (0-1) 22:16 v prodloužení.