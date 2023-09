Popová hvězda Taylor Swift a hrdina z NFL flirtují. Zrodil se nový VIP pár?

Tak vypadala zatím poslední kapitola námluv, které sám Kelce odstartoval začátkem července, když slavná zpěvačka odehrála v rámci svého turné Eras koncert na Arrowhead Stadium, domovském hřišti Chiefs. Na show Taylor Swift je zvykem, že si fanoušci vyměňují personalizované náramky s názvy songů či alb svého idolu. Hromotluk z NFL se mezi něj zapojil a připravil si svůj vlastní náramek, který chtěl zpěvačce věnovat. Jenže na stadionu, kde strávil všech deset sezon své hvězdné kariéry a je sám obdivovaným hrdinou, se nedočkal od popové divy přijetí.

„Posadilo mě na zadek a hodně zklamalo, že před svými show ani po nich s nikým nemluví, protože si šetří hlas,“ svěřil se v podcastu, který má se svým bráchou Jasonem, jenž hájí barvy Philadelphia Eagles. A dodal, že hodlal zpěvačce věnovat náramek se svým číslem. „S osmdesát sedmičkou?“ utahoval si z něj bratr. „Ty víš dobře s jakým!“ odvětil.

Nebyl by to však borec z NFL, aby se po jedné skládce nezvednul a nezkusil to znovu. A tak Taylor Swift vzkázal: „Viděl jsem tě, jak jsi to rozbalila u nás na Arrowhead. Teď bys zase mohla ty k nám přijít na zápas a srovnat, jak to dokážeme rozbalit my.“

Tentokrát už jeho přání nepadlo do hluchých uší a Taylor Swift skutečně v neděli dorazila na zápas Chiefs, dokonce seděla v soukromé lóži po boku Kelceho matky Donny oděná v červeno-bílých klubových barvách.

„Taylor se teď soustředí na práci a trávení času po boku kamarádek. Na Travisovo pozvání ale řekla samozřejmě ano. Přišlo jí, že to bude fantasticky strávené nedělní odpoledne,“ citoval server People zdroj ze zpěvaččina okolí. Kelce se před dámou svého srdce vytáhnul, nachytal celkem 69 yardů a zapsal jeden touchdown, čemuž Taylor Swift temperamentně aplaudovala.

Oběma je 33 let, momentálně jsou nezadaní. Ačkoliv oficiální potvrzení vztahu ani jeden z nich neoznámil, zdá se, že je vše na dobré cestě.