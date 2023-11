NFL chce expandovat do Evropy. Jeden tým, nebo rovnou celá divize?

Od roku 2007 (s výjimkou koronavirovou pandemií zasaženého roku 2020) se každoročně NFL stěhuje mimo Spojené státy. Minulou sezonu se v Evropě odehrálp šest duelů, letos pět a všechny byly dlouhou dobu dopředu vyprodané.

Liga neváhala poslat do Evropy svou největší hvězdu a vítěze Superbowlu Patricka Mahomese a jeho Kansas City Chiefs. Divácký zájem je v Evropě obrovský, o vstupenky ve Frankfurtu mělo zájem více než 700 tisíc lidí. To se o některých zápasech (především v menších amerických městech) říct nedá.

Taková situace samozřejmě nahrává spekulacím, zda se slavná liga neusadí v Evropě natrvalo.

Hlavním adeptem na přestěhování jsou Jackosnville Jaguars a to do Londýna. Podmínky jsou příznivé. Jde o tým z menšího města, který v Londýně hraje pravidelně od roku 2013. Tím si zde vytvořili širokou fanouškovskou základnu. Majitel franšízy Shadid Khan navíc vlastní i londýnský fotbalový Fulham.

Jeden evropský tým by pak mohl být krokem k celé čtyřčlenné divizi. To by pomohlo s logistikou, protože třetinu zápasů by týmy odehrály mezi sebou. Přes oceán by se vydávaly jen pětkrát až šestkrát za sezonu. To je výhoda i oproti ostatním americkým sportům. V podobném duchu se vyjádřil i komisař NFL Roger Goodell. „Myslím, že NFL by mohla mít v Londýně ne jednu, ale dvě organizace. Věřím tomu, dává to smysl z fanouškovského, komerčního i mediálního hlediska,“ prohlásil šéf jedné z největších sportovních soutěží světa.

Evropská divize by pravděpodobně hostila dva týmy v Londýně a další jeden nebo dva v Německu, kde je sport také populární. NFL hledá možnosti, kde se usadí. „Nevíme, jestli se to stane za dva roky, za pět, nebo jindy, ale jednou bude mezinárodní divize,“ řekl jeden z vlastníků klubu pro Front Office Sports.

Velkou otázkou by byl expansion (rozšiřující) draft, který probíhá, když se do některého z amerických sportů zapojí nová organizace. Nový tým si vybírá hráče z již zavedených týmů (ty mají možnost některé z hvězd ochránit). Jako známý příklad poslouží NHL, kterou naposledy v roce 2021 obohatil jako poslední tým Seattle Kraken.

V NFL by to znamenalo velký přesun hráčů napříč celou ligou a navíc přes Atlantský oceán. Evropský systém univerzit, ze kterých hráči NFL proudí, by na to také musel reagovat.

Ale také to dává naději, že se v lize prakticky jen pro americké hráče, časem prosadí více těch z Evropy.