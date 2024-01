Odchod po 24 sezonách: ikona Belichick končí u Patriots. Důchod? Ještě ne

Poslední zápas Billa Belichika za Patriots byl hořký. Legendární kouč ho v neděli na Foxborough prostál na sidelině nastydlý v husté vánici, která zesílila tak, že si ke konci prohraného zápasu proti New York Jets schoval obličej tak, že mu z něj koukaly jenom oči.

Od té nepříjemné neděle se Belichick několikrát sešel s majitelem Patriots Robertem Kraftem a na konci krátkého vyjednávání byl poměrně očekávaný výsledek. Po 24 sezonách jako hlavní kouč New England Patriots už Belichick další nepřidá, ačkoli měl smlouvu ještě na rok.

ESPN s odvoláním na své zdroje jako první propálila, že velká éra legendárního trenéra v Patriots definitivně končí.

Před 24 lety měl Belichick převzít roli hlavního kouče u konkurenčních Jets. Na poslední chvíli si to ale rozmyslel, na ubrousek napsal, že „rezignuje jako HC (hlavní kouč) NYJ (New York Jets)“ a místo toho nastoupil k jejich úhlavním rivalům z New Englandu, kde dostal i funkci generálního manažera. Patriots pak na draftu při přebírání odpadků na čísle 199 sáhli pro jistého Toma Bradyho. A když se tento podceňovaný quarterback v roce 2001 dostal do hry, začala tím éra nejúspěšnější dynastie superbowlové éry.

Belichick byl geniální kouč, Brady byl fantastický quarterback a spolu zažili dvě vrcholná období. První tři Super Bowly vyhráli v letech 2002 – 2005. Další tři prsteny vybojovali v letech 2015, 2017 a 2019. Říkalo se, že dokud bude mít klub z Foxborough Belichicka a Bradyho, vždycky bude mít šanci bojovat o titul.

Oba měli kromě sportovního talentu i ultimátní touhu po vítězství. Belichick si šel za svým tvrdě, často i na hraně pravidel. V roce 2007 byl potrestán rekordní pokutou ve výši půl milionu dolarů za to, že jeho štáb natáčel defenzivní signály Jets v kauze Spygate. V roce 2015 se zase rozhořela kauza Deflategate, Patriots v zápase play off proti Colts používali podhuštěné míče.

Jako první z úspěšného dua odešel Brady, aby hned v následující sezoně přidal v Tampě Bay svůj Super Bowl číslo 7. Belichick po ztrátě svého klíčového hráče už tým nenastartoval, Patriots od té doby sehráli jediný zápas v play off a v aktuální sezoně patřili s bilancí čtyř výher a třinácti porážek k nejhorším týmům v lize.

„Pro nás všechny to byl rok zklamání. Pro hráče, kouče, realizační tým, pro celou organizaci. Nikdo s tím nejsme spokojeni, ale tak to je,“ pronesl Belichick po svém posledním zápase ve funkci.

Zprávy o tom, že majitel klubu Robert Kraft se rozhodl pro konec vzájemné spolupráce, pronikaly už od listopadu, kdy Patriots po bídném výkonu prohráli s Colts v zápase hraném ve Frankfurtu nad Mohanem. Po deseti kolech měli na kontě jen dvě výhry a sezona pro ně v podstatě skončila.

Trable posledních let v Patriots ale každopádně zastiňují úspěchy. Belichick se v New Englandu dostal devětkrát do Super Bowlu a šestkrát slavil titul. Paradoxně jde ale stále jen o necelou polovinu jeho kariéry v NFL.

Belichick pracuje v lize nepřetržitě od roku 1975. Působil v sedmi týmech a už v letech 1991 – 1995 pracoval jako hlavní kouč Cleveland Browns. Po 49 sezonách v lize má jako hlavní trenér na kontě 333 výher v součtu základní části i play off. Víc jich má jen legendární Don Shula (347), který na přelomu let 1972 a 1973 přivedl Miami Dolphins k tzv. dokonalé sezoně, ročníku bez jediné porážky. Belichick se ale zřejmě stále do důchodu nechystá.

„Mám trénování rád. Stále rád trénuju, připravuju tým, plánuju, koučuju o nedělích,“ řekl Belichick po svém posledním zápase za Patriots.

V NFL aktuálně hledá hlavního kouče pro příští sezonu sedm týmů. Ve spojitosti s Belichickem se spekuluje především o Atlantě Falcons.