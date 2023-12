Patří k největším boháčům světa, svůj tým v NFL ale posílá ke dnu

Představte si, že vás platí dva týmy, ale ani pro jednoho nemusíte pracovat. Tak je na tom v současnosti dlouholetý NFL kouč Frank Reich. Ten se předčasně poroučel ze svého týmu hned dvakrát za rok. Reich bude placen dvěma týmy, aniž by musel do práce. A to se vyplatí… Naposledy byl vyhozen z Caroliny, jejíž majitel patří mezi největší boháče světa. Spoustu peněz sype i do klubu, ten se ale hodně trápí.

V pondělí skončil v Carolině, která je s jednou výhrou poslední v celé NFL. I přesto, že v týmu má jedničku posledního draftu quarterbacka Bryce Younga. Právě toho si měl vychovat kouč Frank Reich. Bývalého quarterbacka Bills si vysnil před sezonou majitel Carolina Panthers David Tepper. O pár měsíců později ví, že šlápl vedle. Pokolikáté už?

Carolina Panthers je v posledních letech pod jeho vedením otloukánkem ligy. V roce 2018 byl tehdejší majitel Jerry Richardson v podstatě donucen tým prodat kvůli podezření ze sexuálního obtěžování. Richardson prodal tým za téměř 2,3 miliardy dolarů Davidovi Tepperovi. Ten přišel ke svému jmění jako manažer hedgeových fondů. Dnes je v top 100 nejbohatších lidí planety.

Jeho úspěch z finančního sektoru ale není garancí úspěchu ve sportu. Naopak Panthers stále směřují ke dnu a po posledním vyhazovu trenéra Reicha začíná stále více odborníků ukazovat prstem právě na Teppera.

Přestože je Tepper majitelem krátkou dobu, tak už třikrát vyhodil hlavního trenéra. Nejprve Rona Riveru. Následně dal jeho nástupci Mattovi Rhulemu sedmiletý kontrakt na 63 milionů dolarů, aby ho po necelých třech sezonách propustil. S Reichem měl Tepper nejkratší trpělivost, u kormidla Panthers vydržel pouze 11 zápasů.

Reich skončil loni na začátku listopadu u Indianapolis Colts a po vyhazovu měl stále nárok na přibližně 36 milionů dolarů, které se tým zavázal mu platit do roku 2026. Do stejného roku platí také smlouva, kterou dali Reichovi Carolina Panthers před aktuální sezonou. Na rozdíl od hráčů se přesné parametry platů trenérů nezveřejňují, ale spekuluje se, že Panthers budou platit Reichovi do konce kontraktu 9 milionů dolarů ročně.

Miliony z okna, chybí trpělivost

Miliardáře nemusí tolik trápit vyplácení již vyhozených trenérů. To pokryje s úsměvem. Větším problémem je stav týmu. Jen málokterý kandidát se bude hrnout na pozici hlavního trenéra týmu, který má netrpělivého majitele a tým v rozkladu.

Tepper navíc výrazně zasahuje do stavby týmu. Před posledním draftem se Panthers v čele s Tepperem rozhodli získat první volbu v draftu a do Chicago Bears poslali hned čtyři výběry včetně prvního kola nadcházejícího draftu. V balíčku do Bears byl také talentovaný receiver D.J. Moore. Tepper měl i rozhodnout jakého hráče prvním výběrem tým zvolí. Panthers vybrali Bryce Younga.

Na závěry ohledně Younga je ještě brzy, ale po dvanácti odehraných kolech to vypadá, že C. J. Stroud, kterého vybrali Houston Texans druhým výběrem, má větší potenciál se v NFL dlouhodobě prosadit. U Texans zatím vypadá skvěle. Nelze ale jednoznačně říct, že by Stroud zářil také v dresu Panthers a naopak Young by se trápil i v Texans.

Vyhlídky Panthers nejsou dobré. Tým opět hledá hlavního trenéra. Zároveň není jasné, jestli Young bude tím správným quarterbackem, kvůli kterému se Panthers rozhodli k drahé výměně.

Fanoušci Panthers se totiž v průběhu draftu NFL v dubnu možná budou smutně dívat na to, jak vedení Chicago Bears bude místo nich volit jedničku dražby talentů. Tým bez nadějných mladíků a bez draftových pozic je asi zlým snem každého generálního manažera.

Jedinou útěchou mohou být Texans, kteří také byli ještě donedávna spíše pro smích a výměnou trenéra a draftováním správného quarterbacka se dokázali během jednoho roku vyšvihnout do bojů o play off.

Podaří se Tepperovi zlomit neúspěch v roli majitele NFL týmu? K tomu bude potřebovat dvě věci. Větší štěstí při výběru hlavního trenéra a trpělivost. Dosud neměl ani jedno.

13. TÝDEN NFL

Čtvrtek: Dallas Cowboys (9-3) - Seattle Seahawks (6-6) 41:35. Neděle: 19.00 New Orleans Saints-Detroit Lions (PP Premier Sport 2), New England Patriots-Los Angeles Chargers, New York Jets-Atlanta Falcons, Pittsburgh Steelers-Arizona Cardinals, Tennessee Titans-Indianapolis Colts, Washington Commanders-Miami Dolphins, Houston Texans-Denver Broncos, 22.05 Tampa Bay Buccaneers-Carolina Panthers, 22.25 Philadelphia Eagles-San Francisco 49ers (PP Premier Sport 2), Los Angeles Rams-Cleveland Browns. Pondělí: 2.20: Green Bay Packers-Kansas City Chiefs (PP Premier Sport 2). Úterý: 2.15 Jacksonville Jaguars-Cincinnati Bengals (PP Premier Sport 2).

Americký fotbal doma:

Česká Snapbacks liga už zná svoje účastníky pro sezonu 2024. Do nejvyšší ligy se vrací Pardubice Stallions, kteří letos vystřídají Brno Alligators.