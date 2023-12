Chyba rozhodčích, nebo jen fňukání superhvězdy? Šampioni NFL čelí kritice

Do konce zápasu zbývalo méně než dvě minuty. Chiefs prohrávali 17:20, ale měli ještě jednu šanci dojít si pro vítězství nebo alespoň prodloužení. Fanoušci obou týmů si dobře pamatují, jak dramatické jsou koncovky vzájemných zápasů.

Minutu a půl před koncem se útok Chiefs dostal na polovinu hřiště. Mahomes přibližně dvacetiyardovým passem našel hvězdu Travise Kelceho. Ten zachytil pass vyhnul se dvěma obráncům a všiml si, že na kraji hřiště je úplně volný spoluhráč Kadarius Toney. I přes risk ztráty míče, a tím i definitivní prohry, se rozhodl přihrát míč Toneymu, který už měl volnou cestu do endzóny pro touchdown.

Toney se během chvíle stal pro domácí Chiefs hrdinou. Jen na chvíli. V průběhu akce totiž nastal prohřešek proti pravidlům, kterého se navíc dopustil sám Toney. Ještě před rozehráním akce totiž stál Toney v offsidu. Receiver Chiefs se postavil do formace tak, že byl velkou částí svého těla na straně obrany

Pokud by akce platila, tak by se zařadila mezi nejdivočejší akce za dlouhou dobu. Akci nemohl uvěřit ani bratr Travise Kelceho Jason. „Jak tě vůbec napadlo přesunout si míč z těsného držení do ruky a hodit ho ve zlomcích vteřin?“ Ptal se svého bratra v jejich podcastu. Travis Kelce potvrdil, že šlo o improvizaci. „Dokážeš si představit, co by se stalo, kdyby ta akce nevyšla a my kvůli tomu prohráli zápas?“ Smál se Travis.

Nadávky rozhodčím

Chiefs se místo radosti z touchdownu posunuli o 5 yardů zpět a Bills se podařilo těsné vedení uhájit až do vítězného konce. Atmosféra na stadionu Chiefs byla bouřlivá, a to jak na tribunách, tak na hřišti. Několik hráčů muselo držet Mahomese, který se snažil řvát na rozhodčího. Po skončení zápasu je zvykem, že si quarterbaci obou týmů podávají ruce. Mahomes místo gratulace Joshovi Allenovi emotivně vyprávěl o rozhodujícím faulu.

Negativní emoce z hvězdného quaterbacka neopadly ani po zápase. Na tiskové konferenci Mahomes pokračoval v kritizování. „Je to těžké to zkousnout. Nejen pro mě, ale pro fotbal obecně. Vzít nám takovou genialitu, jakou Travis ukázal při té akci. Chceme, aby zápasy rozhodovali hráči na hřišti. Jsou to lidi a dělají chyby. Ale každý týden se bavíme o nějakém jejich rozhodnutí. Další zápas, kdy se bavíme o rozhodnutí rozhodčích. To není to, co chceme. To není to, co chceme pro fotbal.“

K Mahomesovi se přidal také hlavní trenér Chiefs Andy Reid. „Většinou dostaneme nějaké varování při podobné situaci. Je to trochu ostuda pro NFL, aby se toto stalo.“

Mahomesův projev byl během zápasu i po zápase velmi nezvyklý. Quarterback Chiefs nepatří mezi hráče, kteří by se nechávali unášet emocemi a naopak si vybudoval pověst vzorového hráče hodného následování. Toho si všiml i bývalý hráč Chiefs Geoff Schwarz. „Naštvání se v Mahomesovi hromadilo týdny. Celou tu dobu říkal správný věci, ale někdy je dobré to ze sebe dostat.“

Sporný prohřešek v závěru zápasu s sebou vždy nese velkou míru kontroverze. Chiefs zažili podobnou situaci dokonce v Super Bowlu, kdy ale sporný verdikt rozhodčího jejich týmu v závěru zápasu pomohl. Tentokrát je situace trochu jiná. Téměř všichni se shodují, že se jednalo o jasnou chybu Toneyho, který musel být hozen.

Bývalý rozhodčí Gene Steratore, který nyní pracuje pro stanici CBS jako pravidlový specialista, měl možnost se ke sporné situaci vyjádřit v přímém přenosu. „Je zjevně v neutrální zóně. Není to věc, kde by rozhodčí chtěl být přísný, ale když je jasně v neutrální zóně, tak musí faul zahlásit.“ Diváci u obrazovky tak měli vysvětlení experta jen pár vteřin po akci.

Steratore svoje vyjádření rozvedl krátce po té také na platformě X. „Při rozhodování na lajně je obecná filozofie rozhodčích nebýt příliš technický a neřešit nepatrné prohřešky (například když ruka receivera bude lehce přes lajnu). Nicméně když je prohřešek naprosto zjevný, musí se hodit flag. Offside Toneyho je do očí bijící. Velmi zřídka vidíme offside ofenzivního hráče, ale to není tím, že by tato akce nebyla faulem. Je to tím, že recieveři se opravdu jen zřídka staví do offsidu.“

Tato akce nerozdělila NFL na dva podobně velké tábory, které by se dny a týdny dohadovali, kdo má pravdu. Drtivá většina souhlasila s faulem a naopak kritizovala Mahomese a Reida za jejich reakce.

Richard Sherman, bývalý excelentní obránce, si v pořadu Undisputed nebral servítky. „Všehny změny v pravidlech v poslední době zvýhodňují útok a oni mají tu drzost chtít po rozhodčích, aby jim nejprve dali upozornění. Hráči jsou profesionálové, hrají od střední školy. Vůbec těm stížnostem nerozumím.“

Špatný vzor

Po delším časovém odstupu si Mahomes sypal popel na hlavu. „Strašně moc mi na hře záleží a chci do toho dát všechno, ale samozřejmě toto nemohu dělat. Nemohu se takto chovat vůči rozhodčím nebo komukoliv jinému v životě,“ nechal se Mahomes slyšet v rozhovoru pro rádio a nezapomněl zmínit setkání s quarterbackem Bills. „Víc než cokoliv mě mrzí moje chování vůči Joshovi, protože on s tou situací neměl vůbec nic společného. Byl jsem toho plný, ale tohle zkrátka nemohu dělat. Nebyl jsem dobrým vzorem,“ uzavřel situaci.

Šanci na nápravu bude mít Mahomes se svým týmem v neděli na hřišti New England Patriots. Přestože kdysi obávaný rival se nyní trápí na konci tabulky, tak hlavní trenér Bill Belichick dokáže připravit defenzivní plán, který by opět mohl Mahomesovi znepříjemnit život. Chiefs navíc prohráli tři z posledních čtyřech duelů. To je u šampionů nevídané.

Budou opět vřít emoce, nebo se Chiefs vrátí před začátkem play off na vítěznou vlnu?

Z českého prostředí

Nejvyšší soutěž tuzemského amerického fotbalu česká Snapbacks liga odstartuje novou sezonu 23.3.