Senzace v NFL: dlouho na dně a pro smích. Teď Texans bojují o Super Bowl

Houston Texans proklouzli do play off • Reuters

Ještě nedávno byli dlouhé roky pro smích celé NFL. Před aktuální sezonou ale tým Houston Texans angažoval nového hlavního trenéra DeMeco Ryanse a s nováčkem na postu quarterbacka C.J. Stroudem se senzačně dostali do play off. V sobotu večer jejich zápas proti Cleveland Browns (22.25, PP Premier Sport 2) odstartuje letošní play off, které vyvrcholí Super Bowlem.