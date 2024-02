Stadion pro finále MS 2026: Nejhorší hřiště v NFL, místo Pelého rozlučky

Je to jen pár dní, co byla zveřejněna studie NFL a hráčské asociace NFLPA, která tvrdí, že během aktuální sezony je statistika zranění v dolní polovině těla na umělém povrchu v podstatě shodná. To ale rozlítilo cornerbacka Michaela Cartera II, který se svými New York Jets na stadionu MetLife hrává v sezoně každý druhý týden.

„Chtělo by to, aby někdo šel na MetLife, běhal po té umělé trávě tři hodiny a pak mi řekl, jak se cítil,“ zlobil se Carter II na sociální síti X.

Stadion MetLife, kde jsou doma dva newyorské kluby Jets a Giants, je už několik let tvrdě kritizován za své hřiště. V roce 2020 tady během jediného zápasu na začátku sezony skončily naděje San Francisco 49ers, kteří předchozí zimu hráli v Super Bowlu. V ten temný den se jim ale na umělé trávě v New Jersey zranilo několik hráčů, přičemž hvězdný Nick Bosa se Solomonem Thomasem si přetrhli přední zkřížený vaz v koleni. Jejich quarterback Jimmy Garoppolo si tehdy natáhnul vazy v kotníku.

V minulé sezoně si na povrch stěžovali hráči Miami Dolphins po zranění achilovky Jaelana Phillipse. K největším kritikům pak patří sami hráči Jets a Giants, kteří na zdejším hřišti trpí každou sezonu.

„Statistiky ukazují, že máme jedno z nejhorších hřišť v lize,“ uvedl v minulosti bývalý hráč Giants Julian Love.

Pro přírodní trávu nejsou v New Yorku dobré podmínky

Vrcholem bylo zranění slavného quarterbacka Aarona Rodgerse, kterého Jets před rokem nalákali z Green Bay, přičemž se vzdali značného kapitálu na draftu a zavázali se mu zaplatit 112,5 milionů dolarů za tři roky. Rodgersova první sezona v New Yorku však skončila po několika minutách, protože si hned ve čtvrté akci prvního zápasu s Buffalem přetrhnul achilovku.

Problém je, že pro přírodní trávu nejsou v New Yorku dobré podmínky. MetLife je navíc jedním ze dvou stadionů NFL, kde působí dva kluby a hraje se na něm tak od září do ledna každý týden. Týmy na fotbalovém mistrovství světa se však nemusí umělého povrchu bát, protože pravidla FIFA umožní hrát zápasy během turnaje jen na přírodní trávě. Organizátoři jinou možnost nemají.

Z pohledu fotbalové historie je navíc stadion MetLife symbolickým místem. V minulosti na stejném místě stál původní Giants Stadium, na kterém v sedmdesátých letech působili New York Cosmos v čele s legendárním Pelém . Ten na tomto stadionu 1. října 1977 taky odehrál poslední zápas své kariéry. Nastoupil tehdy poločas za Cosmos a poločas za brazilský Santos.

V roce 2010 byla stará aréna stržena a na tom samém místě vyrostl stadion MetLife s kapacitou 82 500 diváků. V roce 2014 hostil Super Bowl, při němž Seattle Seahawks porazili Denver s hvězdným quarterbackem Peytonem Manningem.

Pořadatelé mundialu 2026 měli pro finálový zápas na výběr z řady ještě modernějších arén. V užším výběru byly zastřešený AT&T Stadium v Dallasu a teprve v roce 2020 otevřený SoFi Stadium v Los Angeles. Obě arény jsou navíc z architektonického hlediska pohlednější. Zvítězilo ale propojení s historií.

„Jako náctiletý soccerový blázen jsem na Giants Stadium navštívil mnoho zápasů a viděl jsem hrát mezinárodní ikony jako Pelé, Franz Beckenbauer, Giorgio Chinaglia a Carlos Alberto. Na Cosmos tehdy chodilo víc lidí než na Giants,“ vzpomínal Mark Cannizzaro, sloupkař New York Post na časy, kdy se na tribunách objevovali Mick Jagger , Elton John , Robert Redford nebo Muhammad Ali .

S výběrem je spokojený taky trenér amerického týmu Gregg Berhalter, který z oblasti New Jersey pochází.

„Když jsem byl malý, chodil jsem se dívat na Cosmos. To, že teď tenhle stadium bude hostit finále mistrovství světa, je opravdu výjimečné. Mít finále v New Yorku, v New Jersey, je pro mě splněný sen,“ řekl Berhalter.