Hračka na všechny způsoby. Unikátní rekordman Hill je fenoménem NFL

Takových příběhů není moc, ale o to jsou působivější. Taysom Hill byl dlouho se svým snem prosadit se v NFL osamocen. Na draftu o něj nikdo nestál a jeho schopnosti dlouho nikdo neviděl. Mohl velmi dobře skončit jako prodavač kabelovek, jak se to univerzitním talentům v americkém fotbale tak často děje. Místo toho je oblíbencem fanoušků pro unikátní schopnost zahrát na útočné straně v podstatě kdekoli. Je první v moderní historii NFL, který 10 touchdownů hodil jako quarterback, chytil jako receiver i donesl po zemi. Pro svůj tým je neocenitelným švýcarským nožíkem.

Blíží se konec druhé čtvrtiny a New Orleans Saints prohrávají s Chicago Bears o touchdown. Útok Saints, kterému se v sezoně příliš nedaří skórovat z pozic blízko end zone, opět marně dobývá obranu soupeře. Přichází třetí down a v zásadě poslední pokus přidat na scoreboard sedm bodů. Ten čtvrtý by už byl příliš riskantní a zřejmě by se kopalo za tři body.

Quarterback Derek Carr přebírá míč, shazuje do strany na Taysoma Hilla a je to touchdown! Hill si připisuje svůj desátý chycený touchdown v kariéře. Tím se stává prvním hráčem v moderní historii amerického fotbalu, který se může pyšnit deseti hozenými, deseti zachycenými a deseti běhovými touchdowny v kariéře. A spoluautor těchto řádků měl tolik štěstí, že u toho byl osobně. Dokonce byl tak blízko, že se mu Hill nevešel do objektivu. Bylo to vloni 6. listopadu.

Není důvod si ho nevzít

Americký fotbal je velmi silně pozičním sportem. Letos je to 60 let, kdy liga povolila týmům mít oddělené soupisky pro útok, obranu a special teamy, které nastupují na hřiště při výkopu, při puntech nebo při kopech na háčko.

V současnosti si mužstva NFL vybírají hráče na danou pozici, na které už pak podle svých možností plní určené úkoly. Málokdy se stane, aby hráč nastoupil na jiném než na svém stálém místě. Každý hráč, který tak zvládne nastoupit na dvou úplně odlišných pozicích, je svým způsobem výjimečný a pro svůj klub nesmírně cenný.

Nedávná historie takové případy sice pamatuje, je jich ale poskrovnu.