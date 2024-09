NFL je zpět: Kansas City Chiefs si jdou pro hattrick. Fanoušky už štvou

NFL je zpět a pro letošní sezonu nabízí nevídanou show. Kansas City Chiefs s unikátním quarterbackem Patrickem Mahomesem si jdou po dvou titulech v řadě pro hattrick. To v éře Super Bowlu ještě nikdo nedokázal. „Je důvod, proč se to ještě nikomu nepodařilo,“ varuje hvězdný Tom Brady. Cirkus se rozjede v noci na pátek hitem mezi Chiefs a Baltimore Ravens, vrcholit bude v únoru při Super Bowlu v New Orleans.

Zvládnou hattrick? Amerika je u vytržení, Patrick Mahomes ale nic neřeší. „Příští rok v New Orleans to zvládneme znovu. Dávám to na stůl. Dokážeme to,“ řekl Mahomes na jaře v podcastu Impaulsive.

Vítězná garance kdysi Super Bowl proslavila, v roce 1969 ji poskytnul legendární quarterback Joe Namath. Outsideři z New York Jets tenkrát vítězstvím nad Baltimore Colts způsobili možná největší překvapení historie. Mahomesův bonmot dává ráz sezoně, která se chystá v době bezprecedentního blahobytu slavné zámořské soutěže.

Na únorový Super Bowl, v němž Chiefs proti San Francisku obhájili titul, se jen v Americe dívalo historických 123,7 milionu lidí. Mahomes k popularitě ligy přispívá jako její hlavní tvář, quarterback s výjimečnými schopnostmi má k dispozici i vyladěný tým. Po dlouhých devatenácti letech jsou Chiefs první, kteří mají šanci vyhrát Super Bowl potřetí za sebou. Na konci sezony 2005 svou kampaň nedotáhli New England Patriots s Bradym.

„Sezona NFL je maraton. Je dost těžké vyhrát jeden Super Bowl. Je opravdu těžké vyhrát dva. Tři v řadě? Má to svůj důvod, proč se to ještě nikomu nepodařilo,“ řekl Brady pro Yahoo Sports. „Netvrdím, že to nejde. Určitě to jde. Chiefs mají skvělou příležitost to dokázat a řekl bych, že vzhledem k jejich uspořádané organizaci bych si proti nim nesázel.“

Po Mahomesově nástupu se Chiefs stali dominantní silou ligy. V posledních pěti letech se čtyřikrát dostali do Super Bowlu a třikrát ho vyhráli. Z lavičky jejich tažení řídí kouč Andy Reid. Hvězdný quarterback se v klíčových momentech může spolehnout na nezdolného tight enda Travise Kelceho. Jeho důležitost pro samotnou NFL výrazně vzrostla od minulého podzimu, kdy se provalil jeho vztah s popovou ikonou Taylor Swift.

Zpěvačka s téměř 300 miliony sledujícími na Instagramu se v minulé sezoně pravidelně objevovala na zápasech Chiefs a pro ligu se rychle stala cenným maskotem, který k ní láká fanoušky z dosud laxních skupin. Především dcerky fotbalových tatínků.

Taylor Swift pomáhá i v kabině

„Bylo skvělé vidět dívky a ženy, které se zapojily do sledování fotbalu. Jako otce malé dcery mě opravdu těší sledovat, jak milují trávit čas s tatínkem při fotbale,“ řekl Mahomes v rozhovoru pro BBC.

Swift si rychle zvykla i v kabině Chiefs, podle Mahomse dokonce vymýšlí varianty do útoku.

„Fotbal ji opravdu zajímá, pokládá skvělé otázky. Už nakreslila nějaké signály, možná nějaké použijeme,“ usmál se quarterback.

Chiefs jsou teď vlajkovou lodí ligy, fanouškům soupeřů už ale začínají být trochu protivní. Sociální sítě zaplavily negativní reakce, když NFL při třicetisekundovém atmosférickém videu ke startu sezony v prostřizích víckrát ukázala Taylor Swift než nejlepšího hráče poslední sezony Lamara Jacksona. Swift je zkrátka všude. Navíc rostou stížnosti, že úspěchu Chiefs pomáhají sudí. Minulé play off ovlivnilo několik kontroverzních rozhodnutí ve prospěch Kansas City v konferenčním finále v Baltimoru.

Nová sezona, nové posily

V minulé sezoně Chiefs obhájili titul, navzdory poklesu své útočné síly. Reagovali především výběrem receivera Xaviera Worthyho, který šel do draftu s nejrychlejší změřenou čtyřicítkou yardů v dějinách. Jejich další posila, Marquise Brown, jemuž se přezdívá Hollywood, se zranila a v nočním zápase s Ravens byla mimo hru.

Právě Baltimore bude patřit k hlavním vyzývatelům v cestě Chiefs za hattrickem. Jejich konference AFC nabízí do hry osvědčené značky jako Cincinnati Bengals či Buffalo Bills, z konference NFC hrozí především San Francisco 49ers či Detroit Lions. Honců je dost, Chiefs to ale určitě zkusí.

„Mají skvělou šanci. Bude to pro ně velká výzva, ale vím, že mají výzvy rádi. Uvidíme, co dokážou,“ řekl Brady.

Čeští fanoušci budou moct novou sezonu sledovat v přímých přenosech na kanále Nova Sport. V prvním kole se bude vysílat hned šest zápasů, kromě úvodního taháku z Kansas City taky premiérový zápas v brazilském Sao Paulu, kde se na stadionu Corinthians v sobotu v noci střetne Philadelphia s Green Bay. V noci na úterý kolo končí dalším očekávaným zápasem mezi San Franciskem a vzmáhajícími se New York Jets s legendárním quarterbackem Aaronem Rodgersem, který se přesně po roce vrací po zranění.

1. KOLO NFL NA NOVA SPORTU

Pátek: Kansas City – Baltimore (2:15). Sobota: Philadelphia – Green Bay (2:10). Neděle: Miami – Jacksonville (18:55), Cleveland – Dallas (22:20). Pondělí: Detroit – Los Angeles Rams (2:15). Úterý: San Fransisco – New York Jets (2:10).