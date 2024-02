Kelceho Super Bowl: Vítězný polibek s Taylor Swift, ale i hádka s trenérem

Při písni "My Boo" mu dělala společnici Alicia Keys • ČTK

Když Taylor Swift před týdnem ovládla hudební ceny Grammy, Travis Kelce podotknul, že by měl taky něco přidat. A v neděli večer svou milou líbal na hřišti stadionu Allegiant v nevadském Paradise s vědomím, že brzy dostane svůj třetí prsten za výhru v Super Bowlu.

Taylor Swift kvůli němu přeletěla půlku světa. Ještě v sobotu večer koncertovala v Tokiu. Díky příznivému časovému posunu to ale přes Los Angeles do Las Vegas stihla a na stadionu se objevila dvě hodiny před zápasem.

V loži se uvelebila s herečkou Blake Lively , rapperkou Ice Spice, zpěvačkou Lanou Del Rey nebo se svou kamarádkou Ashley Avignone. S ní taky pro pobavení publika na stadionu do sebe vyklopila kelímek s pivem, když je zabrala kamera.

Kelce ale zatím na hřišti nezažíval dobrý vstup do zápasu. Chiefs během prvního poločasu těžko hledali recept na obranu San Francisco 49ers. Když ve druhé čtvrtině za stavu 0:3 running back Isiah Pacecho spáchal fumble, Kelce se v rozčílení obrátil na hlavního kouče Andyho Reida. Ve zřejmé frustraci, že v tu chvíli nebyl na hřišti, na sidelajně Reida seřval. Dokonce do něj vrazil, až trenér zakolísal. Incident skončil až poté, co Kelceho odtáhnul running back Jerick McKinnon.

„Vyvedl mě z rovnováhy,“ řekl po zápase Reid. „Nedíval jsem se. Šel ke mně a říkal: Jenom mě tam dej, já skóruju. Mně se na něm líbí, že tak miluje hru a chce svému týmu pomoct k vítězství. Není to sobecká věc. O tom to není.“

Kelce měl s Reidem konflikt už během prosincového zápasu základní části, který se paradoxně hrál taky na stadionu Allegiant. Tehdy v rozčilení praštil s helmou a kouč ho pak nenasadil do následující akce. Během Super Bowlu v něm frustrace rostla, před kolizí s koučem se rozčiloval přímo na hřišti, když se k němu nedostal míč.

„Prostě jsem jen chtěl, aby bylo skóre jiné. Kouč nás požádal, abychom vyjádřili svůj názor a chtěl jsem mu dát vědět, kolik vášně pro tenhle tým mám,“ vysvětloval Kelce. „Je to jeden z nejlepších lídrů, které jsem kdy viděl. Dlužím mu za svoji celou kariéru, mám ho rád.“

Chiefs byli během prvního poločasu z formy. Do kabin šli s mankem 3:10 a sám Kelce měl na kontě jediné zachycení pro jediný yard. Ve zbytku zápasu ho ale Reid do hry dostal. Kelce končil zápas s deseti catchy za 93 yardů. Byl i u jedné z klíčových akcí zápasu, když v poslední minutě prodloužení buldočí silou získal sedm yardů pro první down a připravil tak podmínky pro rozhodující touchownovou přihrávku quarterbacka Patricka Mahomese na receivera Mecola Hardmana.

Kouč: Je mi jedno, jak prohrajeme. Bolí to

Chiefs se stali prvním týmem od roku 2004, kteří Super Bowl vyhráli dva roky po sobě. Za posledních pět let získali už třetí titul a jsou dominantním klubem současné NFL.

„Tohle je životní šance. Vyhráli jsme třikrát a pokaždé to je sladší a sladší. Můžete nás nazývat dynastií, máme v sobě něco speciálního,“ radoval se Kelce.

V opozici s euforií Chiefs je velké zklamání San Francisca. 49ers byli v Super Bowlu podruhé za pět let, ale na Kansas City opět nestačili, přestože měli zápas znovu dobře rozehraný. Zvlášť bolestivá je prohra pro jejich kouče Kylea Shanahana, který v Super Bowlu neuspěl už v roce 2017 jako ofenzivní koordinátor Atlanty a před čtyřmi lety byl jako hlavní kouč 49ers u první porážky s Chiefs.

„Je mi jedno, jak prohrajeme. Když prohrajete Super Bowl, zvlášť když si myslíte, že ho můžete dotáhnout, tak to bolí,“ hlesl Shanahan.

Tváří Chiefs je quarterback Patrick Mahomes, který získal během svých šesti sezon, během nichž v NFL pravidelně nastupuje, už třetí Super Bowl. Naplňuje tak předpovědi, že by se jednou mohl vyrovnat rekordmanu Tomu Bradymu a jeho sedmi titulům.

„Vím, že jsou někteří někdy unavení tím, že vyhrává jeden tým. Ale my se snažíme si to užít. Každý den se snažíme vydat z nás to nejlepší,“ řekl Mahomes.