Postřelil ho lupič, po pár dnech už touží po návratu. Je to zázrak, říkají lékaři

Americký fotbalista 49ers Ricky Pearsall touží po brzkém návratu do hry • ČTK / Jeff Chiu

Do nadějné kariéry hráče amerického fotbalu Rickyho Pearsalla zasáhla hrozivá událost. Receivera San Francisco 49ers během bílého dne na ulici postřelil lupič. Kulka prošla hrudí, vyšla zády a naštěstí nezpůsobila vážnější poranění. „Jeho hlavní starost byla, kdy bude moct hrát,“ řekl generální manažer klubu John Lynch podle ESPN.

Jacob Cowing, další receiver 49ers, nemohl uvěřit, když se dozvěděl, že jeho spoluhráč Ricky Pearsall byl během klidného sobotního odpoledne v centru San Franciska postřelen.

„Myslel jsem si, že je to fake. Snažil jsem se ho zkontaktovat, jestli je OK. Když se neozýval, trochu se mi zvedl adrenalin. Začal jsem se modlit…“ uvedl Cowing.

Zpráva nelhala. Pearsall, kterého si 49ers vybrali v prvním kole letošního draftu jako terč pro quarterbacka Brocka Purdyho, minulou sobotu absolvoval autogramiádu a pak si chtěl koupit kufr, s kterým měl už za pár dní začít cestovat po Americe během sezony NFL.

Pak ho ale napadl ozbrojený sedmnáctiletý sígr, který se ho pokusil okrást a při potyčce ho postřelil. Pearsall byl odvezen do nemonice, kde se ukázalo, že kulka minula všechny důležité orgány. Zraněný byl druhý den propuštěn z nemocnice.

„Daří se mu pozoruhodně dobře,“ řekl Lynch, který hráče navštívil ještě v nemocnici.

San Francisco přesto Pearsalla zařadilo na listinu zraněných hráčů, což znamená, že přijde nejméně o čtyři úvodní zápasy sezony.

„Je dychtivý, byl zklamaný, ale pochopil, že jsme ho na seznam zařadili,“ řekl Lynch. „Je to trochu neprobádané území. S něčím takovým se nesetkáváte každý den… Bylo toho na něj prostě hodně, aby se s tím vyrovnal. Naši lékařští odborníci měli pocit, že toho na něj bylo moc, aby se vrátil během následujících čtyř týdnů. Rozhodli jsme se, že mu dáme alespoň tento čas. Je to opravdu zázrak…“

Pearsall byl v letošním draftu nejvyšším výběrem 49ers. Na univerzitě Florida nachytal v minulé sezoně 965 yardů a byl také ceněným punt returnerem. San Francisco ho zařadilo do silné skupiny receiverů s hvězdami Deebo Samuelem a Brandonem Aiyukem.

„Když jsme Rickyho draftovali, dělali jsme to z dlouhodobého hlediska a Ricky tu bude fantastickým hráčem,“ věří Lynch.

Pearsall přijde kromě úvodního pondělního mače s New York Jets ještě o zápasy v Minnesotě, na hřišti Los Angeles Rams a s New England Patriots. Vrátit by se mohl na začátku října proti Arizoně.