Cenné údaje v NFL pro MEGA bonusy: Za pár yardů ležely na stole miliony

Na první pohled to nedávalo smysl. Útok Tampa Bay Buccaneers měl po dramatickém zápase s New Orleans pohodlný náskok osmi bodů, jistotu postupu do play off a mohl tak jen nechat uběhnout čas. Bucs ale hráli dál a cíl byl jasný – hodit míč na Mikea Evanse.

36 sekund před koncem rozhodnutého zápasu ho svou přihrávkou našel quarterback Baker Mayfield, Evans získal devět yardů a to mu stačilo.

Evans měl v kontraktu bonus v hodnotě tří milionů dolarů (asi 74 milionů korun), pokud by v sezoně dosáhnul sedmdesáti catchů, deseti touchdownů a tisícovky nachytaných yardů. Před poslední akcí mu jich sházelo ještě pět, proto ta poslední akce.

Nešlo ale zdaleka jen o peníze. Evans pojedenácté v řadě zakončil sezonu s víc než tisíci nachytanými yardy a tím vyrovnal ligový rekord slavného receivera Jerryho Rice, který na přelomu osmdesátých a devadesátých let vyhrál se San Franciskem tři Super Bowly.

Ještě šťavnatější den zažil Geno Smith, quarterback Seattlu. V posledním zápase na hřišti Los Angeles Rams potřeboval hodit aspoň 185 yardů, udržet si procento úspěšnosti svých hodů nad úrovní 69,7 procenta a dovést svůj tým k vítězství. Při výhře 30:25 mu všechno vyšlo a celkem si díky bonusům vydělal šest milionů dolarů (skoro 150 milionů korun).

Smůlu měl naopak quarterback Dallasu Cooper Rush. Jeho tým ho do posledního zápasu proti Washingtonu nepostavil a připravil ho tak o bonusovou částku 250 000 dolarů (asi šest milionů korun) za účast v 55 procentech snapů.

Legendární quarterback Aaron Rodgers při posledním zápase New York Jets hodil čtyři touchdowny a jako teprve pátý hráč historie posunul číslo pasových touchdownů přes 500. Dohromady jich má 503 a před ním jsou jen další legendy – Tom Brady (649), Drew Brees (571), Peyton Manning (539) a Brett Favre (508).

Je možné, že Rodgers při nedělní výhře proti Miami hrál naposledy v kariéře. V New Yorku má sice ještě roční smlouvu. Jeho budoucnost v klubu, který hledá nového kouče i generálního manažera je však nepravděpodobná.

Program play off NFL (PP Nova Sport)

Sobota

22.30: Houston Texans – Los Angeles Chargers

Neděle

2.00: Baltimore Ravens – Pittsburgh Steelers

19.00: Buffalo Bills – Denver Broncos

22.30: Philadelphia Eagles – Green Bay Packers

Pondělí

2.00: Tampa Bay Buccaneers – Washington Commanders

Úterý

2.00: Los Angeles Rams – Minnesota Vikings