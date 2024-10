Nejdřív nervozita, pak hádka. Hvězdný Brady nově komentuje zápasy NFL

„Nechápu to! Tommy, proč?“ Toma Bradyho od počítače s fotbalovými signály odvede rozčílený expert na obrazovce, který nemůže pobrat, že se slavný borec pouští do dobrodružství televizního komentátora namísto tloustnutí na gauči a popíjelní piňa colady. Jsme právě v reklamě stanice FOX a kolem aktuálního Toma Bradyho se vyrojí několik dalších, kteří reprezentují různé fáze jeho života.

„Ptají se tě, proč jsi neskončil s fotbalem… Proč jsi nekoupil nějaký soccerový klub?“ líčí jeden z dvojníků.

„Jeden mám,“ odvětí Brady, většinový vlastník Birmingam FC z League One.

„Nerozumí tomu, že pro fotbal žiješ a dýcháš. Protože si Tom zatracenej Brady! A tvoje fotbalová cesta ještě zdaleka není u konce,“ deklamuje jeden z dvojníků.

A tak současný Brady zahlásí: „Zpátky do práce!“

Tom Brady is back at work today!



Phenomenal commercial by @NFLonFOX.pic.twitter.com/nRe1X75GCD — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) September 8, 2024

Vtipná reklama byla jen třešničkou všeobecného očekávání. Sedminásobný šampion Super Bowlu už čtyři týdny rozvíjí svou novou kariéru televizního experta. Vedla k ní docela dlouhá cesta. Už na jaře 2022 mu práci nabídnul šéf FOXu Lachlan Murdoch.

Nervozita při debutu

Brady podepsal unikátní desetiletou smlouvu za 375 milionů dolarů. Na podzim 2022 ale ještě odehrál svou poslední sezonu za Buccaneers a následně si dal roční volno, během něhož se snažil připravit na svou novou práci. Vyhledal osdvědčené televizní komentátory Crise Collinswortha či Troye Aikmana, v lednu se na jeden zápas NFL díval z produkčního kamionu společnosti NBC. Spolu se svým budoucím parťákem Kevinem Burkhardtem cvičně komentoval tréninkové zápasy.

„Bude chvíli trvat, než si na Toma Bradyho zvykneme. Nebude to přes noc,“ uvedl bývalý quarterback a další zkušený televizní expert Boomer Esiason. Bylo to znát během prvního Bradyho zápasu mezi Cleveland Browns a Dallas Cowboys.

„Jsi komentátor, co ty na to?“ škádlil ho jeho parťák Kevin Burkhardt. „Je to tady, byla to dlouhá cesta, těším se na to,“ odvětil Brady.

Jeho úvodní výkon ale vzbudil rozporuplné reakce. Jeho komentář střídaly dlouhé chvíle ticha a Brady nebyl ve své kůži. „Je jasné, že je Tom Brady při svém komentátorském debutu nervozní. Je docela legrační si uvědomit, že nejlepší quarterback dějin je taky jenom člověk,“ napsal jeden z uživatelů sítě X.

V prvních třech kolech stanice FOX naservírovalo Bradyho divákům vždy na zápas Dallas Cowboys, kteří mají obří základnu fanoušků. Minulý víkend ho pak poslala do Tampy Bay, kde hrál jeho bývalý klub Buccaneers s Philadelphií.

Právě tříleté Bradyho působení na Floridě, během něhož Buccaneeers vyhráli Super Bowl, se stalo předmětem drobné kontroverze se současným quarterbackem týmu Bakerem Mayfieldem.

„Vypadalo to tu trochu jinak. Tom byl zvyklý být v prostředí s vysokým napětím, myslím, že všichni byli dost vystresovaní. Chtěli, abych přišel, byl sám sebou a vrátil radost do fotbalu klukům, kteří se tolik nebavili,“ prohlásil Mayfield v jednom z podcastů.

Brady si s Mayfieldem všechno vyříkal před zápasem přímo na hřišti a během nedělního přímého přenosu se k jeho výroku vyjádřil povedeným bonmotem.

„Nemyslím si, že je stresující vyhrávat prsteny pro vítěze Super Bowlu. Šlo o to mít mysl šampiona, s kterou chodím den co den do práce. Tohle nebyla školka. Kdybych se chtěl bavit, jel bych s dětmi do Disneylandu,“ uvedl Brady.

Jeho nová kariéra se každopádně slibně rozvíjí. Fanoušci v reakcích oceňují jeho postřehy i barvu hlasu. A pro samotnou legendu má jiná role příjemnou výhodu, na kterou ho upozornil další komentátor Michael Strahan.

„Po mnoho let jsem používal svou ruku a tělo. Teď přijdu na stadion a používám svůj hlas. Michael Strahan mi řekl, že když se v pondělí ráno po zápase probudím, nebudu bolavý. Za to jsem rád,“ usmál se Brady.