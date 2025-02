Čech na Super Bowlu: Rapper mě nudil. Kolik stály lístky a pivo?

PŘÍMO Z NEW ORLEANS | Pokusit se vysvětlit Evropanovi, proč Američané tak milují americký fotbal a pochopit tu obrovskou vášeň pro vše okolo suverénně nejpopulárnějšího sportu v USA, není zrovna snadný úkol. Ať už to je Čech, Slovák, Francouz nebo Nor, málokdo chápe, co na tom hřišti ti velcí a často i poněkud plnoštíhlí kluci, navíc divně oblečení, dělají. Proč někdo tráví často více než tři hodiny na stadionu nebo u televize u sportu, kde jedna akce trvá jen několik sekund a celý zápas je neustále prokládán reklamami?

Na to se odpovídá těžce, a nebudu se tvářit, že vám to vysvětlím. Můžu jen říct, že pokud zvládnete porozumět základním pravidlům, zbytek přijde sám. A po čase zjistíte, že lepší sport na světě není. Dokonce uznáte, že příměr: Jsou to šachy s lidmi, naprosto sedí.

Dostat se na Super Bowl není jednoduché. Ale není to proto, že by lístky zmizely během pár minut, jako když se NFL rozhodne nějaký ten zápas základní části odehrát v Německu nebo Londýně. Problémů s návštěvou Super Bowlu se pojí mnoho, ale počet lístků to není. Pokud chcete vidět svůj milovaný klub, musíte čekat, až jak dopadnou konferenční finále a pak máte dva týdny, abyste sehnali letenku, hotel a lístek. Vše samozřejmě s blížícím se datem stoupá do neskutečných výšin a třeba za ubytování v New Orleans jste letos museli zaplatit desetinásobek běžných cen. Dva tisíce dolarů za noc? Žádný problém.

Osobně jsem se rozhodl jet někdy v listopadu, musel jsem se vnitřně přesvědčit, že i když nehrají moji Saints, má to smysl. Mělo to smysl? Mělo!

Za ubytování jsem astronomické částky dávat nemusel, pomohli mi místní Češi, letenky jsem měl koupené s předstihem. Jediný problém byl v ceně lístku. Loni v Las Vegas padl rekord a “normální” lístky se pohybovaly mezi 5 až 10 tisíci dolary. A tam startovaly i letos. Účast Chiefs, jejichž fanoušci si už super bowlů užili dost, nenasytnost hoteliérů a fakt, že Superdome pojme o dost víc lidí než Allegiant Stadium v Las Vegas nicméně zapříčinily, že cena lístků se poměrně dramaticky propadla a pokud jste čekali dostatečně dlouho, mohli jste je koupit i lehce pod 3 tisíci.

Běžný zápas NFL začíná skoro vždy obří party na rozlehlých parkovištích. Americké pick-upy, grily, velké televize, pohodlná křesla. Fanoušci si přivezou vše potřebné. V New Orleansu to nejde, Superdome leží přímo uprostřed města, na tail gate party není prostor. A tak se šlo na Champions Square, prostor na Superdome přímo navazující. Jen to bylo bez těch pick-upů a grilů. O jídlo a pití se postarali organizátoři, zahrál známý rapper Ludacris, o tipy, jak to celé dopadne, se postaraly fotbalové hvězdy minulosti, třeba Drew Brees nebo Andrew Whitworth.

Jeden z nejhorších výkonů kariéry

Pomalu se blíží výkop. Je čas jít do haly. Ano, do haly. Superdome je hala, která pojme až 76 tisíc diváků. Vše probíhá hladce, je neuvěřitelné s jakou lehkostí se ta masa lidí dostane dovnitř. Hymna, v záběru se objevuje Donald Trump, hala mohutně tleská. Přichází los a jde se na věc.

Hned při prvním drivu Eagles rozhodčí odpískají receiverovi ofenzivní pass interference, který ovšem viděli jen oni a hala bouří. Budou rozhodčí zase nakloněni Chiefs? To snad ne! Nakonec nebyli a rozhodovali dobře.

Útok Eagles se poměrně snadno posouvá po hřišti, ten Chiefs naráží na neskutečnou obranu Orlů. A je to nakonec obrana Eagles, která Super Bowl s pořadovým číslem 59 naprosto ovládá. Quarterback Eagles Jaylen Hurts má skvělou formu, jeho protějšek, slavný Patrick Mahomes naopak předvádí jeden z nejhorších výkonů kariéry.

Poločas končí. Skóre je neúprosné. 0-24. Začíná half time show a na ploše se objevuje Kendrick Lamar, jeden z nejúspěšnějších rapperů současnosti. Trochu se nudím, lidé okolo mne ale evidentně nikoli. Nevadí. Jdu si koupit pivo. Aspoň tam nebudou fronty. Stojí mě 17 dolarů. Na zápasech NFL běžná cena, aspoň něco stojí co obvykle.

Někdy v průběhu třetí čtvrtiny je jasno, tohle už Chiefs neotočí. Kolem sebe vidím frustraci na jedné straně, a samozřejmě nadšení na straně druhé.

Je dobojováno, Eagles vítězí 40-22 a podruhé v historii se stávají šampiony. V hale zůstávají fanoušci vítězů a Superdomem zní pokřik E A G L E S, Eagles! A také Fly Eagles fly. Neustále. Dokola a dokola. Lidé jsou prostě šťastní. A já s nimi. Jasně, mohl bych litovat faktu, že zápas nebyl vyrovnaný. Někde v koutku duše mě to mrzí, protože není nic hezčího, než když se o vítězi rozhoduje v posledních vteřinách. Ale člověk nemůže mít vše. Stálo to za to!

Autor je ekonom, investor a sportovní fotograf.