Začíná baseballová extraliga: většina týmů sází na zahraniční nadhazovače

Stejně jako v minulém roce bude většina domácích baseballových týmů sázet na zahraniční nadhazovače. Ti pocházejí většinou z USA nebo z Austrálie. „Díky nim je extraliga velice vyrovnaná. Myslím, že zde můžeme vidět nejkvalitnější zápasy v historii naší soutěže,“ prohlásil Matěj Hejma, pálkař z Eagles Praha, který odpálil v loňské sezoně 16 homerunů. „Zároveň je ale náročné se proti kvalitním nadhazovačům prosazovat. Pálkařský průměr v extralize se určitě snížil.“

Podle statistik padlo v loňském roce v základní části 131 homerunů, což je nejméně od roku 2011. V průměru byl 0,73 homerunů na zápas. Naopak strikeoutů bylo celkem 2 637, což je nejvíce od roku 2002. O tom, jak kvalitní hráči se zúčastňují domácí extraligy, je patrné na případu Američana Dylana Michaela Brammera. V loňském roce se stal nejlepším nadhazovačem se 156 strikeouty a 1.20 ERA, před nedávnem podepsal smlouvu s týmem New Jersey Jackals. Jeho krajan Max MacNabb, který rovněž hrál za Skokany Olomouc, podepsal profesionální smlouvu s Baltimore Orioles.

VIDEO Hroši Brno před sezonou:





„Zájem zahraničních baseballistů hrát v Evropě je velký a jde o důkladný výběr. Občas to není jednoduché, protože musíte nasbírat dostatek informací a ty také ověřit. To, co zájemci píší, nemusí být pravda. Většinou se tedy opírám o informace od svých zahraničních přátel a od hráčů, které znám,“ doplnil Jakub Voják, hrající trenér ze Skokanů Olomouc. Také letos budou mít posilu z Austrálie - Joela Chapmana, který je nejen nadhazovačem, ale i vnějším polařem.

S Australany počítá také Kotlářka Praha – v týmu bude mít Jacksona-Brebnera Russe a Scottyho Mulhearna. „Loňská sezona nebyla z našeho pohledu moc dobrá, celkovou bronzovou příčku beru jako úspěch. V nové sezoně čekám zlepšení širší nadhazovačské baterie, kluci dostali speciální program a makají na sobě,“ prohlásil Michal Müller, trenér Kotlářky. Výrazným nadhazovačem pražského celku by měl být také Jan Novák, který v loňském roce rozdal 138 strikeoutů.

VIDEO Loňské finále



To Olympia Blansko sází na hráče z Japonska – nadhazovače Akimasa Yasudu a catchera Natsushiko Ue. Hroši Brno spoléhají na čtveřici Američanů - Jeffrey Barto, Alexander Derhak a talentované nadhazovače z nižších amerických soutěží – Kennetha McDowalla a Stephena Swagertyho „Rotace byla v minulé sezóně naší silnou stránkou a její klíčové členy uvidíme v hroším dresu i v roce 2018,“ doplnil Jeffrey Barto, trenér Hrochů Brno. Také Třebíč Nuclears má americké nadhazovače – Greena Reece a Alexe Vieru.

Hlavně útočný baseball chtějí předvádět Arrows Ostrava. Loňští finalisté v minulé sezoně předvedli 19 homerunů a 331 úspěšných odpalů. „Minulý rok nám opravdu vyšel. Snažíme se tým stavět na mladých a dávat jim šanci. K tomu jsme se doplnili o pár cizinců, jejichž úkolem není jen hrát ale hlavně předávat zkušenosti. V nadcházejícím roce chceme být co nejvýše,“ prohlásil Aleš Navrátil, zkušený hráč z Arrows Ostrava, která ulovila z Draků Brno Terrella Joyce.

Do mistrovského týmu se vrátil nadhazovač Wesley Roemer a John Hussey. Novou tváří v české lize je Dondrei Hubbard, 22 letý americký universální hráč s prioritou catchera. Extraligu zpestří mnoho akcí pro diváky. Hned úvodní páteční duely na Arrows Ostrava a Dracích Brno se v rámci Opening Day budou pořádat různé soutěže pro diváky a ohňostroj. Během sezony lze na baseballových stadionech čekat po vzoru MLB - Army Day, Den matek, nebo All-Stars Game.

Rozpis 1. kolo baseballové extraligy

30. 3. Pátek

Arrows Ostrava – Skokani Olomouc (Opening Day, 19:00) Draci Brno – Olympia Blansko (Opening Day, 19:00)

31. 3. Sobota

Hroši Brno – Technika Brno (Openig Day, 14:00) Tempo Praha – Třebíč Nuclears (Opening Day, 14:00) Kotářka Praha – Eagles Praha (Opening Day, 14:00) Skokani Olomouc – Arrows Ostrava (Opening Day, 14:00) Olympia Blansko – Draci Brno (Openig Day, 17:30)