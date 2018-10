K baseballovému titulu pomohli i lékaři Baníku. Vrátili bombera do hry

„O tomhle jsme snili celý rok, věděli jsme, že to bude těžká bitva proti silným Drakům,“ radoval se po finále šestadvacetiletý Američan z Newport News ve Virginii, kterého v roce 2012 draftovali Houston Astros jako 369. v pořadí.

V Česku hraje druhým rokem, minulou sezonu reprezentoval právě Draky. Shodou okolností slavil před rokem mistrovský titul na stejném místě. Draci tehdy porazili Arrows 3:1 na zápasy. „Tohle je ale speciálnější, protože je to první titul pro klub a zapíše se do historie. Pořád mám rád kluky z Brna, jsme kamarádi, ale tady jsme opravdu jako rodina.“

Třetí finále Joyce nedohrál. Při sprintu na první metu se srazil s Pavlem Budským, špatně došlápl a pochroumal si levé koleno. Pro Arrows začalo pět hektických dní. „Bylo to drama,“ líčí hrající manažer Boris Bokaj. „Hned v pondělí jsem s ním jel k doktorovi Mohylovi na fakultku, zkontroloval ho. Řekl, že zranění naštěstí není tak vážné. Byl na rehabkách, kde mu to jehličkama opíchali, nějaké elektro, aby byl schopný chodit aspoň na pálku.“

Terrell Joyce z Arrows Ostrava se snaží probít na první metu přes Pavla Budského z Draků Brno. Joyce špatně došlápne a pochroumá si levé koleno.







Že bude Joyce schopný hrát, bylo jasné až v pátek ráno. Pár hodin před čtvrtým finále. „Musíme moc poděkovat fyzioterapeutům (Ondřej Jelínek), kteří mají v péči fotbalisty Baníku,“ děkoval i hrající trenér Aleš Navrátil. „Dali Terrella opravdu skvěle dohromady, byl důležitý článek k vítězství.“

V klíčovém duelu chodil Joyce proti Drakům pouze na pálku. Jako střídající pálkař za nadhazovače. Jeho místo v zadním poli převzal Michael Vykoukal. „Cítil jsem se dobře, hrát se s tím dalo,“ popisoval Joyce. „Přes týden jsem byl třikrát za fyzio, abych byl schopný hrát a pomoct týmu. Jsem šťastný, že se to povedlo. Hráli jsme svoji hru, švihali dobré nadhozy, skvělý týmový výkon. Bojovali jsme jeden za druhého.“

Právě díky týmu se prý Joyce vyšvihl k celkem 35 (!) homerunům v sezoně. Čtrnáct jich odpálil v základní části, šest v Poháru CEB, třináct v nadstavbě a dva ve finále. Svými odpaly v extralize stáhnul celkem 78 bodů.

„S takovým číslem jsem rozhodně nepočítal,“ usmíval se bomber z Arrows. Pro srovnání, v minulé sezoně si za Draky připsal 11 homerunů a stáhl 48 bodů. „Podle mého to bylo tím, že jsem nebyl pod tlakem,“ vysvětloval si Joyce. „Moji spoluhráči mě vždycky podporovali, stáli za mnou. Uklidňovali mě a říkali, ať jen dělám, co umím. Ať se pokusím balon vyndat ze hřiště.“

A Joyce svou práci odvedl parádně. I ve finále proti Drakům, na které se mu v sezoně nedařilo. Ze sedmi zápasů (bilance 1:6 z pohledu Arrows) stáhnul odpalem jediný bod. „Potřeboval se trošku uklidnit, proti Drakům si to bral zbytečně osobně a byl spíš přemotivovaný,“ říká spoluhráč Jakub Malík. „Mluvili jsme o tom, do finále šel s klidnou hlavou a hodně nám pomohl. Terrell je výborný hráč a super kluk. Co se týká síly a síly odpalu, nemá v Česku konkurenci. Má sílu jako hráči Major League. Jsem rád, že tentokrát hrál za nás a ne proti nám jako před rokem.“