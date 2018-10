Red Sox ovládli Světovou sérii, hrdinou je věčný cestovatel

Všechno bylo obráceně. Hvězdný nadhazovač Dodgers Clayton Kershaw se vyrovnával s porážkou a fanoušci Bostonu rozesetí po stadionu pořvávali na nečekaného hrdinu Stevea Pearce: „MVP! MVP!“

Pětatřicetiletý pálkař Steve Pearce prošel v MLB šesti kluby a Red Sox ho teprve koncem června vytrejdovali z Toronta. O víkendu však hrál Pearce důležitou roli.

V pátek ještě museli hráči Bostonu snést tvrdou porážku ve třetím zápase, který se rozhodoval v osmnácté směně a trval sedm hodin a dvacet minut, čímž se stal nejdelším zápasem Světové série v historii.

V sobotním čtvrtém zápase ale Pearce v osmé směně vyrovnal solo homerunem a v deváté směně skóroval znovu. V rozhodujícím pátém zápase napálil Pearce dva homeruny a zasloužil si tak cenu pro nejužitečnějšího hráče série.

Manažer Bostonu Alex Cora slaví s vítěznou trofejí • Foto Reuters / Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports

„Baseball je zábavná hra. Čím déle ji hrajete, tím lepší věci se můžou stát,“ smál se Pearce. „Nikdy nevíte, kam vás hra zavede. Prošel jsem si dost, abych se dostal až sem a nemůžu být víc vděčný. Byla to dlouhá životní cesta. Tohle je nejbáječnější pocit mého života. Tohle je přesně to, o čem sníte jako dítě. A teď se to děje. Právě teď jsem ve snu.“

Pearce se stal teprve třetím pětatřicetiletým hráčem s více zápasy v jedné Světové sérii s homeruny. Těmi dalšími jsou legendy, Babe Ruth a Ted Kluszewski.

„Je to skvělá společnost. Tihle chlapi byli nejlepší. A jestli mě má hra dostala vedle nich, vím, že jsem něčeho dosáhl,“ pochvaloval si Pearce.

Red Sox si užívají báječné období. Od roku 1918 čekali na další triumf skoro celé století, poté, co tehdejší majitel prodal do New York Yankees hvězdného Babea Ruthe. Tzv. Bambinovo prokletí ale skončilo po 86 letech v roce 2004 a od té doby už Boston slaví čtvrté vítězství ve Světové sérii.

Dodgers jsou naopak prvním týmem od roku 2011, který dvakrát po sobě ve Světové sérii padl. V historii se po dvou porážkách do Světové série potřetí vrátili jen Detroit Tigers v roce 1909, New York Giants v roce 1913 a New York Yankees v roce 1923, přičemž jen Yankees zvítězili.

Tým z Los Angeles teď musí řešit budoucnost. Na dosavadního trenéra Davea Robertse zatím neuplatnil opci a je možné, že odejde také hlavní hvězda, nadhazovač Clayton Kershaw. Ten má tři dny na souhlas s dvouletým kontraktem za 65 milionů dolarů. Druhou možností je nástup na volný trh.

„Ještě jsem se nerozhodl. Máme tři dny na jednání mezi mnou a Dodgers. Uvidíme, co se stane,“ uvedl Kershaw.